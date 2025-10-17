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Μόσχα: Πρόταση στον Μασκ να κατασκευάσει «σήραγγα Πούτιν - Τραμπ» που θα συνδέει ΗΠΑ - Ρωσία!
Ειδήσεις
11:24 - 17 Οκτ 2025

Μόσχα: Πρόταση στον Μασκ να κατασκευάσει «σήραγγα Πούτιν - Τραμπ» που θα συνδέει ΗΠΑ - Ρωσία!

Reporter.gr Newsroom
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Μια πρωτοφανή και σχεδόν «παρανοϊκή» πρόταση υποδομής φαίνεται να εξετάζει η Μόσχα, προτείνοντας στον Ίλον Μασκ τη συνεργασία για την κατασκευή μιας υποθαλάσσιας σήραγγας που θα συνδέει τη Ρωσία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ιδέα, που ονομάστηκε «σήραγγα Πούτιν - Τραμπ», ήρθε στο προσκήνιο μετά την τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγετών.

Σύμφωνα με τους Moscow Times, αλλά και το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Tass, ο Κίριλ Ντμίτριεφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου και ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, απηύθυνε δημόσια πρόσκληση προς τον Μασκ μέσω ανάρτησης στα κοινωνικά δίκτυα, προτείνοντάς του να συμμετάσχει μέσω της Boring Company, της εταιρείας του που ειδικεύεται στην κατασκευή σηράγγων.

«Φανταστείτε τη σύνδεση των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας, της Αμερικής και της Αφρο-Ευρασίας, με τη σήραγγα Πούτιν–Τραμπ — μια σύνδεση 70 μιλίων (113 χιλιομέτρων) που θα συμβολίζει την ενότητα των δύο ηπείρων», ανέφερε ο Ντμίτριεφ στην ανάρτησή του.

«Το παραδοσιακό κόστος ενός τέτοιου έργου ξεπερνά τα 65 δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά η τεχνολογία της @boringcompany θα μπορούσε να το μειώσει σε περίπου 8 δισεκατομμύρια δολάρια. Ας χτίσουμε το μέλλον μαζί!», πρόσθεσε.

Η ανάρτηση συνοδευόταν από χάρτη και σχεδιάγραμμα της προτεινόμενης «σήραγγας φιλίας», που θα ενώνει τα δύο κράτη κάτω από τον Βερίγγειο Πορθμό, το στενό ανάμεσα στην Αλάσκα και τη ρωσική Τσουκότκα. Σύμφωνα με τον Ντμίτριεφ, η κατασκευή του έργου θα μπορούσε να ολοκληρωθεί σε λιγότερο από οκτώ χρόνια, εφόσον εγκριθεί το σχέδιο και εξασφαλιστεί διεθνής χρηματοδότηση. Μάλιστα, όπως αναφέρει σε άλλη ανάρτηση: «Από τα σοβιετικά έγγραφα για τον Τζον Κένεντ, η «Γέφυρα Παγκόσμιας Ειρήνης Κένεντι–Χρουστσόφ», θα μπορούσε και θα έπρεπε να κατασκευαστεί άμεσα μεταξύ Αλάσκας και Ρωσίας. Με τη σύγχρονη τεχνολογία της @boringcompany αυτό μπορεί να εξελιχθεί σε μια σήραγγα Πούτιν–Τραμπ».

Η Boring Company, που ιδρύθηκε από τον Ίλον Μασκ το 2017 ως θυγατρική της SpaceX και στη συνέχεια έγινε ανεξάρτητη εταιρεία, εξειδικεύεται σε έργα υπόγειας μεταφοράς και τούνελ στις ΗΠΑ και διεθνώς.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει επίσημη απάντηση από τον Μασκ ή την Boring Company σχετικά με την πρόταση του Κρεμλίνου. Ωστόσο, η ανάρτηση του Ντμίτριεφ προκάλεσε έντονη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να τη χαρακτηρίζουν «συμβολική κίνηση» που υποδηλώνει επιθυμία επαναπροσέγγισης μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/10/2025 - 22:18
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