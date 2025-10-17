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Κωνσταντόπουλος κατά Τσίπρα: Αμοραλιστής με προσωποκεντρική πολιτική – Έχω ευθύνη που τον στήριξα
Πολιτική
11:07 - 17 Οκτ 2025

Κωνσταντόπουλος κατά Τσίπρα: Αμοραλιστής με προσωποκεντρική πολιτική – Έχω ευθύνη που τον στήριξα

Reporter.gr Newsroom
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Ο Νίκος Κωνσταντόπουλος άσκησε την Πέμπτη (17/10) έντονη κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο χαρακτήρισε «αμοραλιστή». Παράλληλα, προχώρησε και σε αυτοκριτική, εκφράζοντας τη λύπη του που δεν αντιλήφθηκε νωρίτερα τη στάση του Τσίπρα και ότι τον είχε στηρίξει στο παρελθόν.

Με αφορμή μια συζήτηση στο ΟΝΕ σχετικά με το κατά πόσο οι μονοκομματικές κυβερνήσεις λογοδοτούν για τις πράξεις τους, ο ιδρυτής του Συνασπισμού εξέφρασε προβληματισμό για τον πρώην πρωθυπουργό, θέτοντας ερωτήματα για τη συμπεριφορά και τη στάση του.

«Λογοδότησε πουθενά ο κ. Τσίπρας; Διαβάζω τις δηλώσεις του και δεν βλέπω τον όρο ως στάση ζωής “αισθάνομαι υπεύθυνος, λογοδοτώ, δίνω εξηγήσεις”», ανέφερε ο κ. Κωνσταντόπουλος.

«Δεν χρειάζεται μια εξήγηση στον λαό γιατί διάλεξε τους Ανεξάρτητους Έλληνες για να κυβερνήσει;» πρόσθεσε.

Όπως είπε για τον Αλέξη Τσίπρα «έχει προσωποκεντρική πολιτική και τακτική και είναι εμφανές και σε μένα που δεν το έβλεπα νωρίτερα και έχω κι εγώ τις ευθύνες μου γιατί τον στήριξα, γιατί δεν έβλεπα τα στοιχεία του παλαιού αμοραλισμού, που τώρα εμφανίζεται ως δήθεν νέος πατριωτισμός».

«Πατριωτισμός δεν είναι ο εαυτός μου, πατριωτισμός είναι να μπορώ να διαμορφώσω ένα συλλογικό αίσθημα ανατροπής, εξέλιξης, ανάπτυξης, σύνθεσης των δυνατοτήτων μια χώρας» συμπλήρωσε στο πλαίσιο αυτό ο Νίκος Κωνσταντόπουλος.

«Παιχνίδια εξουσίας μπορεί να παίζουν πολλοί. Εκείνοι που καταξιώνονται είναι αυτοί που προσφέρουν ένα άλλο ρόλο παιδαγωγικό της πολιτικής. Η πολιτική διαμορφώνει φρόνημα και ιδέες. Οι ιδέες δεν είναι σκιαμαχία, είναι αυτές για τις οποίες πολλοί θυσιάζουν τη ζωή τους» πρόσθεσε με νόημα ο ίδιος.

Κλείνοντας την αναφορά αυτή είπε, μάλιστα, ότι «στην πολιτική δεν επιτρέπονται τα πάντα, απεναντίας επιβάλλονται εκείνα που εξοβελίζονται από τον δημόσιο βίο, η υπευθυνότητα, η συνέπεια, η αγωνιστικότητα, η προσφορά».

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