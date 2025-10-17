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Στην Άγκυρα ο Γερμανός ΥΠΕΞ – Συνάντηση με Φιντάν: Στο «τραπέζι» SAFE και Μεσανατολικό
Ειδήσεις
13:45 - 17 Οκτ 2025

Στην Άγκυρα ο Γερμανός ΥΠΕΞ – Συνάντηση με Φιντάν: Στο «τραπέζι» SAFE και Μεσανατολικό

Reporter.gr Newsroom
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Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Ντάβιντ Βάντεφουλ, πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Άγκυρα, όπου θα έχει κρίσιμες συνομιλίες με τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν.

Οι συζητήσεις των δύο ανώτατων διπλωματών θα καλύψουν ευρύ φάσμα θεμάτων, τόσο σε διμερές όσο και σε διεθνές επίπεδο, με έμφαση στην ενίσχυση της συνεργασίας και στη διατήρηση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των δύο χωρών.

Κεντρικά ζητήματα στην ατζέντα αποτελούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ιδίως στη Γάζα και στη Συρία, ο πόλεμος στην Ουκρανία, καθώς και η μελλοντική πορεία των σχέσεων της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, θα εξεταστούν δυνατότητες συνεργασίας στον αμυντικό τομέα, με έμφαση σε κοινές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μηχανισμού SAFE (Security Action for Europe).

Πριν την αναχώρησή του, ο κ. Βάντεφουλ τόνισε πως η Τουρκία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ως διαμεσολαβητής στην περιοχή, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα. Όπως δήλωσε, η εμπλοκή της Άγκυρας στο ειρηνευτικό σχέδιο είναι καίρια, καθώς αναμένεται να συνεχίσει να ασκεί πίεση στη Χαμάς. Παρότι έχουν ήδη επιτευχθεί σημαντικά βήματα, όπως η κατάπαυση του πυρός και η απελευθέρωση ομήρων, το έργο για τη διασφάλιση ενός βιώσιμου και ανθρώπινου μέλλοντος για τον πληθυσμό της Γάζας μόλις ξεκινά.

Ο Γερμανός υπουργός τόνισε επίσης την ανάγκη για πλήρη ανθρωπιστική πρόσβαση και στενή συνεργασία για την εφαρμογή του 20 σημείων ειρηνευτικού σχεδίου. Όσον αφορά τη Συρία, αναγνώρισε ότι η Τουρκία φιλοξενεί τον μεγαλύτερο αριθμό Σύρων προσφύγων και υπογράμμισε την κοινή επιδίωξη για μια ασφαλή και σταθερή χώρα που θα επιτρέψει την οικειοθελή και ασφαλή επιστροφή των προσφύγων.

Ο κ. Βάντεφουλ χαρακτήρισε την Τουρκία στρατηγικό εταίρο εντός του ΝΑΤΟ, σημειώνοντας ότι η γεωστρατηγική της θέση την καθιστά κεντρικό πυλώνα της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφαλείας. Η συμβολή της Τουρκίας στον περιορισμό των εσόδων της Ρωσίας, μέσω της απαγόρευσης διέλευσης ρωσικών πολεμικών πλοίων και της κατάσχεσης παλαιών πλοίων του «σκιώδους» στόλου, είναι κρίσιμη για τις προσπάθειες της Συμμαχίας.

Το Βερολίνο επιδιώκει περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων Ε.Ε. – Τουρκίας, αλλά με βασική προϋπόθεση την προσήλωση της Άγκυρας στις αρχές του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο Γερμανός ΥΠΕΞ τόνισε πως χωρίς σεβασμό στους θεμελιώδεις ευρωπαϊκούς κανόνες, δεν μπορεί να υπάρξει βαθύτερη συνεργασία.

Ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις του, ο Βάντεφουλ αναφέρθηκε στους βαθύτατους κοινωνικούς δεσμούς που συνδέουν τη Γερμανία με την Τουρκία, υπενθυμίζοντας πως πάνω από τρία εκατομμύρια κάτοικοι της Γερμανίας είναι τουρκικής καταγωγής – δεσμοί που, όπως είπε, καθιστούν την ελληνογερμανική σχέση μοναδική σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη χώρα.

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