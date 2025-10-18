Οι Ευρωπαίοι ενδιαφέρονται για την ασφάλεια των τροφίμων… μέχρι να φτάσουν στο ράφι

Σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τους πολίτες στην ΕΕ είναι η ασφάλεια των τροφίμων, αφού – σύμφωνα με έκθεση του Ευρωβαρόμετρου – η πλειονότητα των Ευρωπαίων ενδιαφέρεται για την επικινδυνότητα και τα συστατικά των προς κατανάλωση τροφίμων. Βέβαια, στη «μάχη» με το οικονομικό κόστος, η ασφάλεια έρχεται δεύτερη, καθώς όταν οι καταναλωτές φτάνουν στο ράφι επιλέγουν κατά κύριο λόγο με βασικό κριτήριο την τιμή των προϊόντων.

Πιο αναλυτικά, επτά στους δέκα πολίτες της ΕΕ (72%) δηλώνουν ότι «ενδιαφέρονται προσωπικά» για το θέμα της ασφάλειας των τροφίμων. Μάλιστα, η χώρα μας έρχεται πρώτη στην κατάταξη με ποσοστό 98%, ενώ ακολουθούν η Κύπρος (95%) και η Φινλανδία (88%).



Ωστόσο, ένα ενδιαφέρον εύρημα είναι πως όταν έρθει η ώρα της αγοράς, το οικονομικό κόστος είναι το πρώτο που επηρεάζει τις επιλογές των καταναλωτών και η ασφάλεια των τροφίμων περνά στην τρίτη θέση (δεύτερη είναι η γεύση). Πιο αναλυτικά, το κόστος παίζει καθοριστικό ρόλο για έξι στους δέκα καταναλωτές, με την αναλογία του ως προς με τις άλλες απαντήσεις να αυξάνεται σε σχέση με το 2022 κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες. Μάλιστα, σε χώρες όπως η Λετονία (76%), η Τσεχία (76%) και η Κύπρος (74%) βρίσκεται αρκετά ψηλά στην αξιολογική κατάταξη των πολιτών.

Καλά ενημερωμένοι οι Ευρωπαίοι για θέματα ασφάλειας των τροφίμων

Συνολικά το 46% των κατοίκων της ΕΕ έχουν «υψηλό» ή «πολύ υψηλό» επίπεδο ενημέρωσης σχετικά με τα ζητήματα ασφάλειας των τροφίμων. Επτά στους δέκα ενδιαφέρονται για το εάν τα τρόφιμα που καταναλώνουν έχουν χρωστικές και πρόσθετα, συντηρητικά ή αρωματικά συστατικά. Παράλληλα, το 67% ενδιαφέρεται σχετικά με την ύπαρξη φυτοφαρμάκων και το 65% σχετικά με ασθένειες που προσβάλλουν τα ζώα.

Η μεγαλύτερη αύξηση της ενημέρωσης, πάντως, αφορά στα μικροπλαστικά και οι χώρες με το καλύτερο επίπεδο πληροφόρησης είναι η Φινλανδία (90%), το Λουξεμβούργο (86%) και τη Γερμανία (74%).

Από που ενημερώνονται οι πολίτες

Όσον αφορά την πηγή της πληροφόρησης, η πλειοψηφία (55% και 65% στους μεγαλύτερους) απαντά πως ενημερώνεται από την τηλεόραση, ενώ ακολουθούν οι συζητήσεις με φίλους και συγγενείς (42%) και το διαδίκτυο (38%).

Παρόλο που η τηλεόραση παραμένει πρώτη, η δημοτικότητά της έχει μειωθεί κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες από το 2022, προς όφελος των διαδικτυακών μέσων. Επίσης, άτομα με υψηλή ενημέρωση τείνουν να επιλέγουν το διαδίκτυο για τις αναζητήσεις τους, ενώ το ίδιο συμβαίνει και σε μικρότερες ηλικίες.

Εξαιρετικά υψηλό είναι το ποσοστό των Ευρωπαίων που εμπιστεύονται τους γιατρούς ή επιστήμονες για την ενημέρωσή τους. Πιο συγκεκριμένα, εννέα στους δέκα πολίτες της ΕΕ εμπιστεύονται τους γενικούς ιατρούς και τους ειδικούς ιατρούς (90%) ως πηγές πληροφόρησης για τους κινδύνους από τα τρόφιμα. Μεταξύ των πιο αξιόπιστων πηγών είναι επίσης οι επιστήμονες που εργάζονται σε πανεπιστήμιο ή δημόσιο ερευνητικό οργανισμό (84%), οι οργανώσεις καταναλωτών (82%) και οι αγρότες και οι παραγωγοί.

Τα επίπεδα εμπιστοσύνης είναι επίσης υψηλά για τις εθνικές αρχές (70%) και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ (69%), με επτά στους δέκα να δηλώνουν ότι εμπιστεύονται αυτούς τους φορείς.

Σε 24 κράτη μέλη της ΕΕ, τουλάχιστον έξι στους δέκα εμπιστεύονται τα θεσμικά όργανα της ΕΕ ως πηγή πληροφόρησης για τους κινδύνους από τα τρόφιμα. Στην άλλη άκρη της κλίμακας, οι χαμηλότερες αναλογίες εμπιστοσύνης καταγράφονται στη Ρουμανία και την Ελλάδα (57%), στην Τσεχία (58%) και στη Βουλγαρία (59%).

Τι ανησυχεί περισσότερο τους Ευρωπαίους

Οι πολίτες της ΕΕ ανησυχούν περισσότερο για την παρουσία χημικών ρύπων και φυτοφαρμάκων, ενώ ακολουθούν οι ανησυχίες σχετικά με τα πρόσθετα (17%) και το αν είναι φρέσκα ή όχι τα προς κατανάλωση τρόφιμα (14%), ενώ ένα ποσοστό της τάξης του 14% προβληματίζεται γενικά για τους κινδύνους που μπορεί να εγκυμονούνται για την υγεία.

Περίπου τέσσερις στους δέκα δηλώνουν πως ανησυχούν εξίσου για τη διατροφή τους, προσπαθώντας να είναι όσο το δυνατόν πιο υγιεινή, όσο και για τους κινδύνους από τη διατροφή τους, ενώ η μεγαλύτερη ανησυχία καταγράφηκε στην Ολλανδία (67%) και τη Δανία (52%).

Υπό το ίδιο πρίσμα, περίπου πέντε στους δέκα αναφέρουν ότι καταναλώνουν περισσότερα φρούτα και λαχανικά, θεωρώντας το ως βασική παράμετρο υγιεινής διατροφής, ενώ το 45% δηλώνει πως έχει μειώσει τη ζάχαρη και το 42% έχει περιορίσει τις τροφές με λίπη.

Ακόμη, πέντε στους δέκα πολίτες πιστεύουν ότι προβλήματα που σχετίζονται με τα ζώα ή το περιβάλλον έχουν ισχυρό αντίκτυπο στην ανθρώπινη υγεία.

Μάλιστα σχεδόν οχτώ τους δέκα απαντούν ότι θα άλλαζαν διατροφικές συνήθειες εάν τους συμβεί κάποιο περιστατικό τροφικής δηλητηρίασης ή οι αρχές συμβουλεύσουν να ληφθούν προληπτικά μέτρα.





