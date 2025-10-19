Κοινός κατώτατος μισθός: Η πρόταση Σάντσεθ και τα όρια της ΕΕ

Τη θέσπιση ενός κοινού κατώτατου μισθού για όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ πρότεινε το Σάββατο (18/10) ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, κατά την ομιλία του στην τελετή λήξης του συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στο Άμστερνταμ.

«Εναπόκειται σε εμάς να διασφαλίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προσφέρει μια καλύτερη ζωή στους πολίτες μας, συμπεριλαμβανομένου ενός κοινού κατώτατου μισθού σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε ο Σάντσεθ ενώπιον εκατοντάδων εκπροσώπων των κομμάτων της ευρωπαϊκής σοσιαλιστικής οικογένειας.

Η πρότασή του εντάσσεται στη γενικότερη ανάγκη ενδυνάμωσης του κοινωνικού κράτους, καθώς – σύμφωνα με τα όσα είπε – τα δικαιώματα των εργαζομένων και της μεσαία τάξης, για τα οποία έγιναν αγώνες δεκαετιών, κινδυνεύουν.

Στο ίδιο πλαίσιο, υποστήριξε την ανάγκη για αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας στην ΕΕ, αλλά και την ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας και παιδείας, την υιοθέτηση μέτρων στο στεγαστικό και την καταπολέμηση της περιβαλλοντική κρίσης με την ενεργειακή μετάβαση. Όλες οι προτάσεις του Ισπανού πρωθυπουργού εντάσσονταν στο ευρύτερο όραμα για μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και επανόρθωση των αδικιών εις βάρος των κοινωνικά ευάλωτων.

Κατηγόρησε, μάλιστα, και την ευρωπαϊκή δεξιά πως μετατρέπεται σε «δορυφόρο» της ακροδεξιάς, τονίζοντας ότι η Ισπανία δεν εξαιρείται από αυτό, ενώ επέκρινε τις συντηρητικές οργανώσεις που έχουν «παραδοθεί», όπως είπε, στην ακροδεξιά, αντιγράφοντας τις ιδέες και τις προτάσεις της.

Τι ισχύει στην ΕΕ για τον κατώτατο μισθό

Στην ΕΕ ο κατώτατος μισθός δεν είναι μία κοινή υποχρέωση όλων των κρατών-μελών, αφού ο καθορισμός του (ή ο μη καθορισμός του) είναι ζήτημα εθνικής δικαιοδοσίας.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Eurostat, από τις 27 χώρες της ένωσης, οι 22 έχουν θεσπίσει κατώτατο μισθό, με την Κύπρο να είναι η τελευταία χώρα που το έπραξε.

Οι χώρες που δεν έχουν προβεί ακόμη στη θέσπιση κατώτατου μισθού είναι η Ιταλία, η Δανία και η Φινλανδία.

Διαφοροποιήσεις ανά χώρα

Φυσικά, το ύψος του κατώτατου μισθού διαφέρει από χώρα σε χώρα, καθώς υπολογίζεται βάσει διαφορετικών συντελεστών, που συνδέονται με το κόστος ζωής, την οικονομική κατάσταση της κάθε χώρας, τις αναπροσαρμογές με βάση τον πληθωρισμό, το επίπεδο της παραγωγικότητας, τη σχέση του ως προς τον μέσο μισθό, τον κοινωνικό διάλογος και τις διεκδικήσεις, κ.ά.

Έτσι, στην πράξη το χάσμα ανάμεσα στα κράτη-μέλη μπορεί να είναι τεράστιο. Για παράδειγμα, το Λουξεμβούργο έχει τον μεγαλύτερο κατώτατο μισθό, ενώ η Ουγγαρία και η Βουλγαρία τους χαμηλότερους – η απόσταση ανάμεσα στις χώρες είναι πολύ μεγάλη. Με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία, ο κατώτατος μισθός στο Λουξεμβούργο είναι 2.638 ευρώ, ενώ στη Βουλγαρία 551 ευρώ.

Σε γενικές γραμμές, αυτή τη στιγμή οι χώρες της ΕΕ διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: (α) όσες ο κατώτατος είναι πάνω από 1.500 ευρώ το μήνα, (β) όσες είναι μεταξύ 1.000 και 1.500 ευρώ και (γ) όσες είναι κάτω από 1.000 ευρώ.

Στην πρώτη ομάδα ανήκουν, πέρα από το Λουξεμβούργο, η Ιρλανδία (2.282 ευρώ), οι Κάτω Χώρες (2.193 ευρώ), η Γερμανία (2.161 ευρώ), το Βέλγιο (2.070 ευρώ) και η Γαλλία (1.802 ευρώ).

Στη δεύτερη ομάδα από τον Ιούλιο του 2024 κι εξής εντάσσονται η Ισπανία (1.323 €), η Σλοβενία (1.254 €), η Πολωνία (1.091 €), η Λιθουανία (1.038 €), η Πορτογαλία (1.015 €) και η Κύπρος (1.000 €). Μέχρι τον Ιούλιο του 2024 στις χώρες με τους «μεσαίους» μισθούς εντάσσονταν μόνο οι δύο πρώτες χώρες.

Στην τρίτη ομάδα, που είναι και η μεγαλύτερη, υπάγονται 10 κράτη-μέλη. Μεταξύ αυτών, η Κροατία (970 €), η Ελλάδα (968 €), η Μάλτα (961 €), η Εσθονία (886 €), η Τσεχία (826 €), η Σλοβακία (816 €) και η Ρουμανία (814 €) βρίσκονται σε σχετικά καλύτερη θέση, ενώ στην Ουγγαρία ο κατώτατος είναι στα 707 ευρώ και στη Βουλγαρία στα 551 ευρώ.

Η διαφορά «ψαλιδίζεται»

Σε ονομαστικούς όρους, ένας εργαζόμενος με τον κατώτατο μισθό στο Λουξεμβούργο κερδίζει σχεδόν 4,8 φορές τον κατώτατο μισθό ενός εργαζομένου στη Βουλγαρία, που έρχεται τελευταία. Ωστόσο, τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι η ψαλίδα έχει κλείσει κάπως, αφού το 2020 ο κατώτατος του Λουξεμβούργου ήταν επτά φορές μεγαλύτερος από αυτόν της Βουλγαρίας.

Μπορεί η ΕΕ να υποχρεώσει τα κράτη-μέλη να θεσπίσουν κατώτατο μισθό;

Η νέα οδηγία της ΕΕ για τον κατώτατο μισθό στοχεύει στον καθορισμό ενός διεθνούς επιπέδου, όπως το 60% του ακαθάριστου διάμεσου μισθού για τον κατώτατο μισθό. Η αναλογία αυτή ήταν άνω του 60% σε τρεις μόνο χώρες της ΕΕ το 2022. Ο στόχος είναι να διασφαλιστεί ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο με τον καθορισμό των νόμιμων κατώτατων μισθών σε επαρκές επίπεδο για την κάλυψη των βασικών αναγκών των εργαζομένων.

Παρ’ όλα αυτά, στην συγκεκριμένη οδηγία καθίσταται σαφές ότι η ΕΕ δεν μπορεί να παρέμβει στην αρμοδιότητα της κάθε χώρας να ρυθμίσει τον κατώτατο μισθό, ούτε και στην απόφασή της σχετικά με το αν θα πρέπει αυτός να καθορίζεται δια νόμου (όπως π.χ. στην Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ισπανία, κ.ο.κ.) ή μέσω συλλογικών συμβάσεων εργασίας και ως προϊόν διαπραγματεύσεις εργοδοτών – εργαζομένων (όπως στη Δανία και τη Φινλανδία).

Παρότι υπάρχουν συμπληρωματικά κριτήρια και δικλείδες ασφαλείας για τα κράτη που έχουν αποφασίσει να θεσπίσουν κατώτατο μισθό – που σχετίζονται με τις συλλογικές συμβάσεις/διαπραγματεύσεις και τις διαδικασίες για τον καθορισμό και την ενημέρωση του κατώτατου ορίου – η ΕΕ δεν έχει την νομοθετική αρμοδιότητα να ρυθμίσει ζητήματα που εμπίπτουν στο εργατικό δίκαιο.

Έτσι, δεν μπορεί να παρέμβει στις αμοιβές, όπως δεν έχει και καμία δικαιοδοσία επί της σύστασης συνδικάτων και επί του δικαιώματος της απεργίας.