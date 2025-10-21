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Ρυθμιστική κόπωση στην ΕΕ: Όταν η «επίδραση των Βρυξελλών» συναντά την παγκόσμια αμφισβήτηση
Ειδήσεις
16:47 - 21 Οκτ 2025

Ρυθμιστική κόπωση στην ΕΕ: Όταν η «επίδραση των Βρυξελλών» συναντά την παγκόσμια αμφισβήτηση

Reporter.gr Newsroom
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Η ΕΕ αντιμετωπίζει εδώ και καιρό πρόβλημα εικόνας όσον αφορά τη ρύθμιση. Οι διαβόητες ιστορίες για απαγορεύσεις σε στραβές μπανάνες ανέδειξαν την υπερβολική γραφειοκρατία των Βρυξελλών και τροφοδότησαν δεκαετίες βρετανικού ευρωσκεπτικισμού.

Σύμφωνα με το Bloomberg, πιο πρόσφατα, το μπλοκ φαίνεται να έχει λάβει υπόψη του τα παράπονα ότι το κανονιστικό του πλαίσιο είναι υπερβολικά αυστηρό, αποθαρρύνοντας τις επενδύσεις και την καινοτομία. Πριν ξεκινήσει τη δεύτερη θητεία της, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υποσχέθηκε να μειώσει τα βάρη για τις επιχειρήσεις.

Την Τρίτη (21/10), δύο από τις εμβληματικές ρυθμίσεις της ΕΕ βρέθηκαν στο μικροσκόπιο.

Όπως αναφέρει ο Τζον Έιντζερ, η Επιτροπή αναμένεται σήμερα να εγκρίνει αλλαγές στον εμβληματικό νόμο για την αποψίλωση των δασών. Οι εταιρείες θα έχουν περιθώριο έξι μηνών για να συμμορφωθούν. Παρά την καθυστέρηση, πρόκειται για μια μερική νίκη για τους περιβαλλοντικούς ακτιβιστές, δεδομένου ότι το μπλοκ είχε αρχικά προγραμματίσει αναβολή ενός έτους για την εφαρμογή του.

Ωστόσο, οι αλλαγές – που πρέπει να εγκριθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο – δείχνουν πώς οι καλές προθέσεις για το κλίμα συγκρούονται με τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων και τις ανησυχίες για την ανταγωνιστικότητα.

Την ίδια στιγμή στο Λουξεμβούργο, ένας από τους πιο εμβληματικούς κανονισμούς της ΕΕ για την τεχνολογία δέχθηκε πλήγμα στο Γενικό Δικαστήριο, καθώς η Apple παρουσίασε μία από τις πιο εκτεταμένες νομικές προκλήσεις κατά του αντιμονοπωλιακού καθεστώτος της ΕΕ για τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες.

Όπως αναφέρει ο Σαμ Στόλτον, η Apple αμφισβήτησε τον Νόμο για τις Ψηφιακές Αγορές του 2023 σε τρία σημεία, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων να λειτουργούν ανταγωνιστικές συσκευές με το iPhone και να υπάγεται το ιδιαίτερα κερδοφόρο App Store στους κανόνες. Η ΕΕ ανταπάντησε λέγοντας ότι ο «απόλυτος έλεγχος» της Apple στο iPhone της επιτρέπει να αποκομίζει «υπερφυσιολογικά κέρδη» σε συναφείς αγορές, όπου οι ανταγωνιστές της βρίσκονται σε μειονεκτική θέση.

Οι δύο αυτές ιστορίες δείχνουν ότι η ΕΕ βρίσκεται πλέον σε αμυντική στάση όσον αφορά τη ρύθμιση.

Πάνω απ’ όλα πλανάται το βλέμμα του Λευκού Οίκου και ο κίνδυνος αναζωπύρωσης εντάσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει κρύψει την περιφρόνησή του για τους τεχνολογικούς νόμους της Ευρώπης, και η εμπορική συμφωνία ΕΕ–ΗΠΑ που επιτεύχθηκε αυτό το καλοκαίρι περιλάμβανε υπόσχεση από τις Βρυξέλλες να αντιμετωπίσει τις αμερικανικές ανησυχίες για τους κανόνες αποψίλωσης.

Η ΕΕ μπορεί να υπερηφανεύεται για το «φαινόμενο των Βρυξελλών» - την επιρροή που ασκεί παγκοσμίως μέσω της διαμόρφωσης κανόνων και προτύπων – αλλά η φιλοδοξία της να είναι ο παγκόσμιος ρυθμιστικός «αστυνόμος» περνάει τώρα τη μεγαλύτερη της δοκιμασία.

Τελευταία τροποποίηση στις 21/10/2025 - 16:55
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