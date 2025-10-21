Η Βρετανία αφαιρεί την HTS από τις τρομοκρατικές οργανώσεις: Ανοίγει ο δρόμος για συνεργασία με τη Συρία

Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα την αφαίρεση της Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS) από τον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων, σε μία κίνηση που ανοίγει τον δρόμο για συνεργασία με τις νέες αρχές στη Συρία. Η HTS, πρώην παρακλάδι της Αλ Κάιντα στη Συρία, είχε χαρακτηριστεί τρομοκρατική το 2017, καθιστώντας παράνομη οποιαδήποτε υποστήριξη ή συμμετοχή στην οργάνωση.

Η απόφαση έρχεται μετά την επανεξέταση που είχε ανακοινώσει η βρετανική κυβέρνηση τον Δεκέμβριο και τον αποχαρακτηρισμό της HTS από τις ΗΠΑ τον Ιούλιο. Ο ηγέτης της HTS, Άχμεντ αλ Σάρα, είναι σήμερα πρόεδρος της Συρίας, γεγονός που καθιστά τη συνεργασία με τη Δαμασκό στρατηγικό στόχο για την εξάλειψη του προγράμματος χημικών όπλων της χώρας.

Σε δηλώσεις του, ο υπουργός Οικονομικών της Συρίας, Μοχάμαντ Νιντάλ αλ Σάαρ, εξέφρασε την ελπίδα ότι εντός των επόμενων μηνών θα αρθούν οι οικονομικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί από τις ΗΠΑ, ανοίγοντας το δρόμο για οικονομική και διπλωματική επανασύνδεση της Δαμασκού με τη διεθνή κοινότητα.

Η κίνηση αυτή, αν και επικεντρώνεται σε γεωπολιτικά και στρατηγικά ζητήματα, έχει προκαλέσει αντιδράσεις σε διεθνές επίπεδο, δεδομένου του ιστορικού της HTS και της εμπλοκής της στον εμφύλιο πόλεμο της Συρίας. Η Βρετανία ωστόσο επισημαίνει ότι η διαγραφή στοχεύει στη διευκόλυνση συνεργασιών για την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή.