Σαρκοζί: Με δύο αξιωματικούς ασφάλειας και στο κελί της φυλακής λόγω απειλών

Για πρώτη φορά στην ιστορία της Γαλλικής Δημοκρατίας ένας πρώην αρχηγός κράτους κοιμάται πίσω από τα κάγκελα. Ο Νικολά Σαρκοζί, πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, βρίσκεται από χθες στο σωφρονιστικό κατάστημα La Santé του Παρισιού, όπου θα εκτίσει την πενταετή ποινή κάθειρξης που του επιβλήθηκε για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007 από το καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφι.

Ο 70χρονος Σαρκοζί κρατείται σε μονόκλινο κελί της πτέρυγας VIP της φυλακής, με σχετικές ανέσεις, αλλά υπό ιδιαίτερα αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Όπως επιβεβαίωσε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές, ο πρώην πρόεδρος συνοδεύεται αδιάκοπα από δύο αξιωματικούς ασφαλείας, οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί στο διπλανό κελί.

«Το απόσπασμα αυτό διατηρείται για να διασφαλιστεί η ασφάλειά του, λόγω της θέσης του και των απειλών εναντίον του», δήλωσε ο Νουνιές στο CNews και τον Europe 1, προσθέτοντας ότι η παρουσία των αστυνομικών θα συνεχιστεί «για όσο κριθεί απαραίτητο».

Η La Santé, αν και υπερπλήρης, θεωρείται από τις πιο «καλοδιατηρημένες» φυλακές της Γαλλίας, έπειτα από ανακαίνιση τα τελευταία χρόνια. Εκεί κρατούνται συνήθως πρόσωπα υψηλού προφίλ, από πολιτικούς μέχρι διασημότητες, σε ειδικά διαμορφωμένες πτέρυγες.

Η ειρωνεία δεν πέρασε απαρατήρητη στη γαλλική κοινή γνώμη. Ο Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος ως υπουργός Εσωτερικών και στη συνέχεια ως πρόεδρος είχε υιοθετήσει μια από τις πιο αυστηρές ρητορικές απέναντι στο έγκλημα, βρίσκεται σήμερα στη θέση του κρατούμενου.

Κατά τη διάρκεια των μεγάλων ταραχών στα προάστια του Παρισιού το 2005, είχε χαρακτηρίσει τους εξεγερμένους νέους ως «αποβράσματα» και είχε δεσμευθεί να τους «καθαρίσει με τις αύρες της αστυνομίας».

Πολλοί από αυτούς τους νέους ή φίλοι τους, ίσως βρίσκονται σήμερα κρατούμενοι στη La Santé. Γι’ αυτό, όπως προειδοποιεί ο Julien Fischmeister από το Διεθνές Παρατηρητήριο Φυλακών, ακόμη και στην πτέρυγα VIP, «η εμπειρία για τον Σαρκοζί μπορεί να αποδειχθεί ανησυχητική».

Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου

Η υπόθεση Σαρκοζί θεωρείται σταθμός για τη γαλλική Δικαιοσύνη, που έστειλε σαφές μήνυμα λογοδοσίας. Όπως σχολίασε χαρακτηριστικά η εφημερίδα Le Monde: «Η εικόνα ενός πρώην προέδρου πίσω από τα σιδερένια κάγκελα της La Santé είναι ίσως το πιο δυνατό σύμβολο ότι κανείς, όσο ισχυρός κι αν υπήρξε, δεν είναι υπεράνω του νόμου».