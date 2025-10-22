Πυροβολισμοί και φωτιά έξω από το Σερβικό Κοινοβούλιο - Ένας τραυματίας

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Ένα άτομο τραυματίστηκε μπροστά από το κτίριο του Κοινοβουλίου της Σερβίας και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, μετά από πυροβολισμούς που δέχτηκε.

Συναγερμός σήμανε σήμερα (22/10) στις αρχές στη Σερβία μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν έξω από τη Βουλή.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ της ΕΡΤ, οι πυροβολισμοί ακούστηκαν από μία σκηνή στην κατασκήνωση των υποστηρικτών του προέδρου της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, που βρίσκεται στη λεωφόρο μπροστά από το κοινοβούλιο εδώ και οκτώ μήνες.

Trenutno - vatrogasci gase požar u Ćacilendu ispred Narodne skupštine pic.twitter.com/lZ1foc5pDP — Kreni-Promeni (@KPromeni) October 22, 2025

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχει ένας τραυματίας, ενώ έχει πραγματοποιηθεί μια σύλληψη.

Παράλληλα, εκδηλώθηκε φωτιά σε τέντες που ήταν στημένες στον περιβάλλοντα χώρο.