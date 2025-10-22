Η Σκωτία ζητά αποζημίωση εκατομμυρίων από τη βρετανική κυβέρνηση για τις επισκέψεις Τραμπ-Βανς

Ανώτατοι αξιωματούχοι της Σκωτίας κάλεσαν την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να καλύψει μέρος των εξόδων που προέκυψαν από τις επισκέψεις του Ντόναλντ Τραμπ και του Τζέι Ντι Βανς στη Σκωτία το περασμένο καλοκαίρι.

Η σκωτσέζικη κυβέρνηση αναφέρει ότι το συνολικό κόστος για τις επισκέψεις του Αμερινακού προέδρου και του αντιπροέδρου του εκτιμάται περίπου στις 24,5 εκατομμύρια λίρες, δηλαδή γύρω στα 28 εκατομμύρια ευρώ.

Ωστόσο, όπως μεταδίδει ο Guardian, το Λονδίνο μέχρι στιγμής αρνείται να συνεισφέρει, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για ιδιωτικές επισκέψεις. Αυτή η στάση έχει προκαλέσει την αντίδραση του υπουργού Οικονομικών της Σκωτίας, Ιβάν ΜακΚι, ο οποίος χαρακτήρισε την άρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου «γελοία», επισημαίνοντας πως, κατά την παραμονή του στη Σκωτία τον Ιούλιο, ο Τραμπ είχε επίσημες συναντήσεις τόσο με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, όσο και με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ.

Η σκωτσέζικη πλευρά επισημαίνει επίσης ότι για την ασφάλεια των επισκέψεων απαιτήθηκε η κινητοποίηση σχεδόν 4.000 αστυνομικών, με το κόστος της αστυνόμευσης μόνο για την επίσκεψη του Τραμπ να ξεπερνά τα 24 εκατομμύρια ευρώ.