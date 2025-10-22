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Υεμένη: Αφέθηκαν ελεύθεροι 15 εργαζόμενοι του ΟΗΕ που κρατούνταν από τους Χούθι
Ειδήσεις
19:05 - 22 Οκτ 2025

Υεμένη: Αφέθηκαν ελεύθεροι 15 εργαζόμενοι του ΟΗΕ που κρατούνταν από τους Χούθι

Reporter.gr Newsroom
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Δώδεκα εργαζόμενοι των Ηνωμένων Εθνών στην Υεμένη, οι οποίοι είχαν τεθεί υπό κράτηση από τους αντάρτες Χούθι, έφυγαν σήμερα (22/10) αεροπορικώς από την πρωτεύουσα Σαναά, όπως ανακοίνωσε ο ΟΗΕ.

Άλλα τρία μέλη του διεθνούς προσωπικού του ΟΗΕ στην Υεμένη αφέθηκαν επίσης ελεύθερα. Οι 15 εργαζόμενοι κρατούνταν τις τελευταίες ημέρες στο κτιριακό συγκρότημα του Οργανισμού, στο οποίο εισέβαλαν οι Χούθι το Σάββατο (18/10).

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, 53 ακόμη εργαζόμενοι του «κρατούνται αυθαίρετα» από τους Χούθι, το φιλοϊρανικό ένοπλο κίνημα που έχει θέσει υπό τον έλεγχό του το μεγαλύτερο μέρος της Υεμένης, της φτωχότερης χώρας της αραβικής χερσονήσου που σπαράσσεται από τον πόλεμο εδώ και περίπου δέκα χρόνια.

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