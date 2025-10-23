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Συνελήφθη ο διαιτητής της Ευρωλίγκας Ούρος Νίκολιτς: Εμπλέκεται σε υπόθεση οργανωμένου εγκλήματος στη Σερβία
Ειδήσεις
16:34 - 23 Οκτ 2025

Συνελήφθη ο διαιτητής της Ευρωλίγκας Ούρος Νίκολιτς: Εμπλέκεται σε υπόθεση οργανωμένου εγκλήματος στη Σερβία

Reporter.gr Newsroom
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Σοκ στον χώρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ προκαλεί η είδηση της σύλληψης του Σέρβου διαιτητή της Ευρωλίγκας, Ούρος Νίκολιτς, στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης για την πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος στη Σερβία.

Όπως επιβεβαίωσε ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας, Ίβιτσα Ντάτσιτς, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου, με τη συμμετοχή της σερβικής αστυνομίας, της Ίντερπολ και της ισπανικής αστυνομίας.

Επιχείρηση κατά της «Συμμορίας του Βράτσαρ»

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν συνολικά δέκα άτομα, τα οποία φέρονται να αποτελούν μέλη της λεγόμενης «Συμμορίας του Βράτσαρ», μιας από τις πλέον δραστήριες εγκληματικές οργανώσεις στη Σερβία, με δράση που επεκτεινόταν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η ομάδα αυτή, σύμφωνα με την αστυνομία, εμπλέκεται σε πλήθος σοβαρών εγκλημάτων, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονίες, εκβιασμοί και βομβιστικές επιθέσεις.

Οι αρχές αποδίδουν στη «Συμμορία του Βράτσαρ» τουλάχιστον δύο ανθρωποκτονίες, που φέρεται να τελέστηκαν το 2018 και το 2020, καθώς και μία απόπειρα δολοφονίας.

Ο Νίκολιτς ως «ταμίας» της οργάνωσης

Μιλώντας στη σερβική δημόσια τηλεόραση RTS, ο υπουργός Εσωτερικών Ίβιτσα Ντάτσιτς αποκάλυψε ότι ο Ούρος Νίκολιτς είχε πιθανό ρόλο “ταμία” της εγκληματικής οργάνωσης, διαχειριζόμενος τα οικονομικά της.

«Στο διαμέρισμα του διαιτητή βρέθηκαν περισσότερα από 250 χιλιάδες ευρώ, ράβδοι χρυσού, ακριβά ρολόγια χειρός και άλλα πολύτιμα αντικείμενα. Υπάρχουν υποψίες ότι χρηματοδοτούσε ή διαχειριζόταν τα έσοδα της εγκληματικής δραστηριότητας», δήλωσε ο Ντάτσιτς.

Οι συλλήψεις αποτελούν μέρος ευρύτερης επιχείρησης των σερβικών αρχών για την εξάρθρωση δικτύων οργανωμένου εγκλήματος με διασυνδέσεις στα Βαλκάνια και τη Δυτική Ευρώπη.

Η Ίντερπολ και η ισπανική αστυνομία παρείχαν κρίσιμες πληροφορίες για τις οικονομικές ροές και τις επικοινωνίες των μελών της οργάνωσης, που φέρονται να σχετίζονται και με παράνομο εμπόριο όπλων.

Ο Ίβιτσα Ντάτσιτς τόνισε ότι «η Σερβία δεν θα ανεχθεί τη διείσδυση του οργανωμένου εγκλήματος σε καμία πτυχή της κοινωνικής ζωής, ούτε καν στον αθλητισμό».

Σοκ στην αθλητική κοινότητα

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αναστάτωση στην Ευρωλίγκα, καθώς ο Νίκολιτς θεωρούνταν έμπειρος διεθνής διαιτητής, με πολυετή παρουσία σε κορυφαίους ευρωπαϊκούς αγώνες.

Μέχρι στιγμής, η Euroleague Basketball δεν έχει εκδώσει επίσημη ανακοίνωση, ωστόσο πηγές της διοργάνωσης αναφέρουν ότι ο Νίκολιτς έχει τεθεί σε αναστολή καθηκόντων έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα.

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