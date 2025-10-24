ifo: Κορυφαίες γερμανικές εταιρείες επιβραδύνουν την «πράσινη» καινοτομία

Ο αριθμός των πράσινων ευρεσιτεχνιών που κατατέθηκαν από τις κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως σε R&D μειώθηκε κατά περίπου 5% ετησίως, ακόμα κι αν η συνολική δραστηριότητα κατοχύρωσης ευρεσιτεχνιών μειώθηκε μόνο ελαφρώς. Οι κορυφαίες εταιρείες R&D παγκοσμίως είναι κυρίαρχες στον χώρο της πράσινης καινοτομίας, παράγοντας το 67% όλων των υψηλής αξίας πράσινων ευρεσιτεχνιών παγκοσμίως κατά τη διάρκεια της μελέτης. Ωστόσο, ενώ συνεχίζουν να ηγούνται, η συμβολή τους συρρικνώνεται.

Σημαντικά, η Συμφωνία του Παρισιού του 2015 – η οποία προοριζόταν να ενισχύσει την κλιματική δράση – δεν ανέστρεψε αυτή την τάση. Το ποσοστό των καταθέσεων πράσινων ευρεσιτεχνιών μειώθηκε από 15% το 2012 σε μόλις 11,4% το 2019, προκαλώντας ανησυχίες για τη διεύρυνση του χάσματος μεταξύ των κλιματικών φιλοδοξιών και της απαιτούμενης τεχνολογικής προόδου. Μείωση παρατηρήθηκε ιδιαίτερα στον τομέα του εξοπλισμού μεταφορών, έναν κρίσιμο κλάδο για τη μετάβαση σε χαμηλό άνθρακα.

Η μελέτη αναδεικνύει επίσης υψηλή συγκέντρωση της δραστηριότητας πράσινης καινοτομίας: μόλις 20 εταιρείες ευθύνονται για το 42% όλων των πράσινων ευρεσιτεχνιών μεταξύ των κορυφαίων επενδυτών σε R&D. Η πλειονότητα της δραστηριότητας συγκεντρώνεται στην Ιαπωνία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κορέα, με την Κορέα να εμφανίζει τη μεγαλύτερη εξειδίκευση στις πράσινες τεχνολογίες.