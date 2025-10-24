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ifo: Κορυφαίες γερμανικές εταιρείες επιβραδύνουν την «πράσινη» καινοτομία
Ειδήσεις
12:35 - 24 Οκτ 2025

ifo: Κορυφαίες γερμανικές εταιρείες επιβραδύνουν την «πράσινη» καινοτομία

Reporter.gr Newsroom
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Οι κορυφαίες παγκόσμιες εταιρείες Έρευνας και Ανάπτυξης μειώνουν την εστίασή τους σε πράσινες τεχνολογίες, παρά την αυξανόμενη ανάγκη για κλιματική δράση, σύμφωνα με τα εύρηματα έρευνας του ινστιτούτου ifo. Ως εκ τούτου, το ποσοστό των πράσινων ευρεσιτεχνιών πέφτει από 15% το 2012 σε 11,4% το 2019, αποκαλύπτοντας ένα ανησυχητικό χάσμα μεταξύ φιλοδοξιών και τεχνολογικής προόδου.

Πιο αναλυτικά, η μελέτη εξετάζει τη δραστηριότητα κατοχύρωσης ευρεσιτεχνιών των 2.000 μεγαλύτερων εταιρικών επενδυτών σε Έρευνα & Ανάπτυξη (R&D) παγκοσμίως μεταξύ 2012 και 2019 και δείχνει ότι η εστίασή τους σε τεχνολογίες σχετικές με το κλίμα έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. «Τα ευρήματα υπογραμμίζουν την ανάγκη για ισχυρότερες και πιο προβλέψιμες παγκόσμιες πολιτικές για το κλίμα, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η συνεχιζόμενη ιδιωτική επένδυση σε καινοτομίες χαμηλού άνθρακα», δηλώνει η Cristina Rujan, ειδικός στο LMU-ifo Economics & Business Data Center.

Ο αριθμός των πράσινων ευρεσιτεχνιών που κατατέθηκαν από τις κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως σε R&D μειώθηκε κατά περίπου 5% ετησίως, ακόμα κι αν η συνολική δραστηριότητα κατοχύρωσης ευρεσιτεχνιών μειώθηκε μόνο ελαφρώς. Οι κορυφαίες εταιρείες R&D παγκοσμίως είναι κυρίαρχες στον χώρο της πράσινης καινοτομίας, παράγοντας το 67% όλων των υψηλής αξίας πράσινων ευρεσιτεχνιών παγκοσμίως κατά τη διάρκεια της μελέτης. Ωστόσο, ενώ συνεχίζουν να ηγούνται, η συμβολή τους συρρικνώνεται.

Σημαντικά, η Συμφωνία του Παρισιού του 2015 – η οποία προοριζόταν να ενισχύσει την κλιματική δράση – δεν ανέστρεψε αυτή την τάση. Το ποσοστό των καταθέσεων πράσινων ευρεσιτεχνιών μειώθηκε από 15% το 2012 σε μόλις 11,4% το 2019, προκαλώντας ανησυχίες για τη διεύρυνση του χάσματος μεταξύ των κλιματικών φιλοδοξιών και της απαιτούμενης τεχνολογικής προόδου. Μείωση παρατηρήθηκε ιδιαίτερα στον τομέα του εξοπλισμού μεταφορών, έναν κρίσιμο κλάδο για τη μετάβαση σε χαμηλό άνθρακα.

Η μελέτη αναδεικνύει επίσης υψηλή συγκέντρωση της δραστηριότητας πράσινης καινοτομίας: μόλις 20 εταιρείες ευθύνονται για το 42% όλων των πράσινων ευρεσιτεχνιών μεταξύ των κορυφαίων επενδυτών σε R&D. Η πλειονότητα της δραστηριότητας συγκεντρώνεται στην Ιαπωνία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κορέα, με την Κορέα να εμφανίζει τη μεγαλύτερη εξειδίκευση στις πράσινες τεχνολογίες.

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