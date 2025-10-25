ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Γαλλία: Υποβάθμιση από τη Moody’s λόγω πολιτικής αστάθειας και αυξανόμενου ελλείμματος
Ειδήσεις
12:15 - 25 Οκτ 2025

Γαλλία: Υποβάθμιση από τη Moody’s λόγω πολιτικής αστάθειας και αυξανόμενου ελλείμματος

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Moody’s προχώρησε σε υποβάθμιση των προοπτικών για το αξιόχρεο της Γαλλίας, από «σταθερές» σε «αρνητικές», στέλνοντας ένα ακόμη σαφές μήνυμα σχετικά με το αυξανόμενο δημόσιο έλλειμμα της χώρας. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο που η κυβέρνηση μειοψηφίας του Σεμπαστιάν Λεκορνί δυσκολεύεται να εξασφαλίσει την έγκριση του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2026.

Στην ανακοίνωσή του ο οίκος εξηγεί ότι η αλλαγή των προοπτικών αντανακλά τον αυξημένο κίνδυνο που προκύπτει από τον έντονο πολιτικό κατακερματισμό, ο οποίος ενδέχεται να συνεχίσει να παρεμποδίζει τη νομοθετική διαδικασία. Παράλληλα, η Moody’s προειδοποιεί πως η συνεχιζόμενη πολιτική αστάθεια μπορεί να δυσκολέψει την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει κρίσιμα ζητήματα, όπως το διογκωμένο δημόσιο έλλειμμα, το υψηλό χρέος και το αυξημένο κόστος δανεισμού.

Παρά την αλλαγή στις προοπτικές, η Γαλλία διατηρεί ακόμη υψηλή αξιολόγηση στο επίπεδο Aa3, επτά βαθμίδες πάνω από την κατηγορία «junk», ισοδύναμη με εκείνη του Ηνωμένου Βασιλείου και της Τσεχίας.

Το τελευταίο διάστημα, η Γαλλία έχει δεχθεί αλλεπάλληλες υποβαθμίσεις από τους μεγαλύτερους οίκους αξιολόγησης — μεταξύ αυτών οι Fitch, DBRS και S&P — καθώς η πολιτική αβεβαιότητα παρατείνεται και απειλεί να μετατραπεί σε δημοσιονομική κρίση.

Η πολιτική αναταραχή αποτυπώνεται και στη λειτουργία της Εθνοσυνέλευσης, η οποία έχει απορρίψει δύο προϋπολογισμούς μέσα σε έναν χρόνο, οδηγώντας στην αποπομπή δύο πρωθυπουργών. Ο νυν πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί κατάφερε να διατηρηθεί στη θέση του κάνοντας σημαντικές υποχωρήσεις απέναντι στην αντιπολίτευση — αποδεχόμενος αυξημένες δημόσιες δαπάνες και παγώνοντας τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος που είχε προωθήσει ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Παράλληλα, ο Λεκορνί εγκατέλειψε τη χρήση του Άρθρου 49.3 του Συντάγματος, ενός εργαλείου που είχαν αξιοποιήσει οι προηγούμενες κυβερνήσεις για να περάσουν τον προϋπολογισμό χωρίς κοινοβουλευτική έγκριση. Ο ίδιος, μιλώντας στην Εθνοσυνέλευση, δήλωσε ότι πλέον η διακυβέρνηση της χώρας δεν μπορεί να βασίζεται στην πειθαρχία ενός μόνο κόμματος, αλλά στην «ουσιαστική κοινοβουλευτική συζήτηση μεταξύ διαφορετικών πολιτικών αντιλήψεων», κάνοντας λόγο για μια «σιωπηλή επανάσταση του κοινοβουλίου».

Μετά την ανακοίνωση της Moody’s, ο υπουργός Οικονομικών Ρολάντ Λεσκίρ υπογράμμισε πως η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη σε έναν φιλόδοξο στόχο μείωσης του ελλείμματος έως το 2029, προσθέτοντας ότι η υποβάθμιση των προοπτικών καθιστά «απόλυτα αναγκαίο» έναν ευρύτερο πολιτικό συμβιβασμό για την έγκριση του προϋπολογισμού.

Στην έκθεσή της, η Moody’s επισημαίνει ότι η αδυναμία ψήφισης κρίσιμων νομοθεσιών για τον έλεγχο των δημοσιονομικών ενδέχεται να αποδυναμώσει περαιτέρω τους θεσμούς της χώρας. Αν δεν επιτευχθεί συμφωνία για περιορισμό των δαπανών ή αύξηση των εσόδων, τα ελλείμματα της Γαλλίας ενδέχεται να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα για περισσότερο διάστημα από ό,τι αναμένεται σήμερα.

Από τις εκλογές του Ιουνίου 2024, οι πολιτικές και οικονομικές αναταράξεις έχουν οδηγήσει σε εκτεταμένες πωλήσεις γαλλικών περιουσιακών στοιχείων και σε αύξηση του κόστους δανεισμού της χώρας. Η διαφορά στις αποδόσεις των 10ετών γαλλικών ομολόγων σε σχέση με τα γερμανικά — ένας βασικός δείκτης κινδύνου — εκτοξεύθηκε έως τις 89 μονάδες βάσης, από λιγότερες από 50 πριν τις εκλογές, και την Παρασκευή διαμορφώθηκε στις 81 μονάδες, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 11 ημερών.

Η τελευταία αυτή απόφαση της Moody’s έρχεται λιγότερο από έναν χρόνο μετά την προηγούμενη υποβάθμιση του αξιόχρεου της Γαλλίας από τον ίδιο οίκο. Ωστόσο, η υποβάθμιση των προοπτικών ήταν αυτή τη φορά ευρέως αναμενόμενη από τους επενδυτές, δεδομένης της πολιτικής αβεβαιότητας και των πρόσφατων υποβαθμίσεων από τους υπόλοιπους οίκους αξιολόγησης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΑΣΟΚ: Η έκθεση του ΟΟΣΑ διαλύει το success story της κυβέρνησης
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Η έκθεση του ΟΟΣΑ διαλύει το success story της κυβέρνησης

Eurobank για ελληνική οικονομία: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική πηγή αβεβαιότητας
Οικονομία

Eurobank για ελληνική οικονομία: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική πηγή αβεβαιότητας

ΟΟΣΑ: Βουτιά 3,6% στο πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών στην Ελλάδα
Οικονομία

ΟΟΣΑ: Βουτιά 3,6% στο πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών στην Ελλάδα

Γαλλία: «Δεν θα ανεχθούμε καμιά απόπειρα ξένης ανάμιξης» στις προεδρικές εκλογές
Ειδήσεις

Γαλλία: «Δεν θα ανεχθούμε καμιά απόπειρα ξένης ανάμιξης» στις προεδρικές εκλογές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
12/08/2026 - 13:37

Γιατί Wall Street και Nvidia χρηματοδοτούν την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης

Εμπορεύματα
12/08/2026 - 13:22

Πετρέλαιο: Κοντά στα $89 παραμένει το Brent

Ακίνητα
12/08/2026 - 13:14

Η διαδικασία για τη διόρθωση εγγραφών «αγνώστου ιδιοκτήτη» λόγω χρησικτησίας

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/08/2026 - 12:54

easyJet: Εξοπλίζει τους πιλότους με νέα εφαρμογή για μείωση κατανάλωσης καυσίμων και εκπομπών ρύπων

Πολιτική
12/08/2026 - 12:43

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη χρειάζεται έναν τραπεζικό τομέα που να μπορεί να χρηματοδοτήσει ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο

Ειδήσεις
12/08/2026 - 12:43

ΥΠΕΝ - Δυτική Αττική: Ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση - Η τράπεζα Πειραιώς Ανάδοχος Αποκατάστασης

Πολιτική
12/08/2026 - 12:37

Φαραντούρης: «Χαστούκι» Κομισιόν στην Τουρκία για τον αποκλεισμό Κύπρου από την COP31

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
12/08/2026 - 12:30

ΖΩΓΡΑΦΟΣ: Η νέα σελίδα μιας ελληνικής εταιρείας 130 ετών με το βλέμμα στη νέα διατροφή

Σχόλια Αγοράς
12/08/2026 - 12:03

Χρηματιστήριο: Ενδιαφέρον για positioning ενόψει του MSCI August Index Review

Ειδήσεις
12/08/2026 - 12:02

Σαρακήνικο: Εξηγήσεις στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας δίνει ο χειριστής του ελικοπτέρου

Ειδήσεις
12/08/2026 - 11:55

Έκλειψη Ηλίου: «Πυρετός» σε Ισπανία και Ισλανδία για το σπάνιο φαινόμενο

Πολιτική
12/08/2026 - 11:50

ΠΑΣΟΚ για Τσίπρα: Γιατί έσπευσε να δώσει διαβεβαιώσεις στον Μητσοτάκη ότι δεν θα ανοίξει τα σκάνδαλα της ΝΔ;

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
12/08/2026 - 11:38

ΕΤΑΔ: Σε διαγωνισμό η αποκατάσταση και ανάδειξη του Αχιλλείου στην Κέρκυρα

Ειδήσεις
12/08/2026 - 11:25

Προσωπικός Βοηθός: Επεκτείνεται σε όλη την Ελλάδα από το 2027 - Οι δικαιούχοι

Εργασιακά
12/08/2026 - 11:13

ΔΥΠΑ: Έως 18 Αυγούστου οι αιτήσεις για 1000 θέσεις εργασίας άνεργων πτυχιούχων

ΕΜΠΟΡΙΟ
12/08/2026 - 10:55

ABOUT YOU Marketplace: Πρεμιέρα στην Ελλάδα με περισσότερους από 900 πωλητές

Χρηματιστήρια
12/08/2026 - 10:44

Μικτά αποτελέσματα στις ευρωαγορές με τις τιμές του πετρελαίου να ανεβαίνουν

Ειδήσεις
12/08/2026 - 10:43

Είναι η αμυντική συμφωνία της Μέκκας το «ισλαμικό ΝΑΤΟ»;

Πολιτική
12/08/2026 - 10:22

Παπαθανάσης: Πάνω από €1 δισ. το πακέτο που θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
12/08/2026 - 10:14

Metlen: Εγκρίθηκε η χορήγηση κινήτρων για τη γραμμή παραγωγής βωξίτη, γαλλίου και αλουμίνας

Αναλύσεις
12/08/2026 - 10:09

ΧΑ: Ανοικτή σε όλα τα σενάρια η πορεία του ΓΔ με το βλέμμα στις ανακοινώσεις του MSCI

Χρηματιστήρια
12/08/2026 - 09:57

Ασία: Άνοδος στη Νότια Κορέα με ώθηση από τον κλάδο των ημιαγωγών

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
12/08/2026 - 09:54

Οι «καμένες» υποσχέσεις για υπογειοποίηση του δικτύου ηλεκτρισμού

Ειδήσεις
12/08/2026 - 09:39

ifo: Οι γερμανικές επιχειρήσεις εκτιμούν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγήσει σε μείωση μισθών

Ειδήσεις
12/08/2026 - 09:09

«Απλώς κάνω ό,τι μου λένε» λέει ο Τραμπ για τη μυστική αλλαγή αεροσκάφους στην Τουρκία

Αναλύσεις
12/08/2026 - 08:45

Goldman Sachs: Νέα αναβάθμιση για τη HELLENiQ ENERGY – Οι προβλέψεις για τη χρηματιστηριακή πορεία

Οικονομία
12/08/2026 - 08:31

Με τον αραμπά τρέχει η ρύθμιση των 72 δόσεων - Προβληματισμός στο οικονομικό επιτελείο

Ειδήσεις
12/08/2026 - 07:59

Οι αντιδράσεις κατά των data centers στις ΗΠΑ κλιμακώνονται

Επιχειρήσεις
12/08/2026 - 07:51

Οι προϋποθέσεις για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης στο επίκεντρο του 11ου Business Forum Greece-Sweden

Τεχνολογία
12/08/2026 - 07:47

Πέντε πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε για το μανιφέστο του Ζάγκερμπεγκ σχετικά με την ΤΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ