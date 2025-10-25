Γαλλία: Υποβάθμιση από τη Moody’s λόγω πολιτικής αστάθειας και αυξανόμενου ελλείμματος

Η Moody’s προχώρησε σε υποβάθμιση των προοπτικών για το αξιόχρεο της Γαλλίας, από «σταθερές» σε «αρνητικές», στέλνοντας ένα ακόμη σαφές μήνυμα σχετικά με το αυξανόμενο δημόσιο έλλειμμα της χώρας. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο που η κυβέρνηση μειοψηφίας του Σεμπαστιάν Λεκορνί δυσκολεύεται να εξασφαλίσει την έγκριση του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2026.

Στην ανακοίνωσή του ο οίκος εξηγεί ότι η αλλαγή των προοπτικών αντανακλά τον αυξημένο κίνδυνο που προκύπτει από τον έντονο πολιτικό κατακερματισμό, ο οποίος ενδέχεται να συνεχίσει να παρεμποδίζει τη νομοθετική διαδικασία. Παράλληλα, η Moody’s προειδοποιεί πως η συνεχιζόμενη πολιτική αστάθεια μπορεί να δυσκολέψει την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει κρίσιμα ζητήματα, όπως το διογκωμένο δημόσιο έλλειμμα, το υψηλό χρέος και το αυξημένο κόστος δανεισμού.

Παρά την αλλαγή στις προοπτικές, η Γαλλία διατηρεί ακόμη υψηλή αξιολόγηση στο επίπεδο Aa3, επτά βαθμίδες πάνω από την κατηγορία «junk», ισοδύναμη με εκείνη του Ηνωμένου Βασιλείου και της Τσεχίας.

Το τελευταίο διάστημα, η Γαλλία έχει δεχθεί αλλεπάλληλες υποβαθμίσεις από τους μεγαλύτερους οίκους αξιολόγησης — μεταξύ αυτών οι Fitch, DBRS και S&P — καθώς η πολιτική αβεβαιότητα παρατείνεται και απειλεί να μετατραπεί σε δημοσιονομική κρίση.

Η πολιτική αναταραχή αποτυπώνεται και στη λειτουργία της Εθνοσυνέλευσης, η οποία έχει απορρίψει δύο προϋπολογισμούς μέσα σε έναν χρόνο, οδηγώντας στην αποπομπή δύο πρωθυπουργών. Ο νυν πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί κατάφερε να διατηρηθεί στη θέση του κάνοντας σημαντικές υποχωρήσεις απέναντι στην αντιπολίτευση — αποδεχόμενος αυξημένες δημόσιες δαπάνες και παγώνοντας τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος που είχε προωθήσει ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Παράλληλα, ο Λεκορνί εγκατέλειψε τη χρήση του Άρθρου 49.3 του Συντάγματος, ενός εργαλείου που είχαν αξιοποιήσει οι προηγούμενες κυβερνήσεις για να περάσουν τον προϋπολογισμό χωρίς κοινοβουλευτική έγκριση. Ο ίδιος, μιλώντας στην Εθνοσυνέλευση, δήλωσε ότι πλέον η διακυβέρνηση της χώρας δεν μπορεί να βασίζεται στην πειθαρχία ενός μόνο κόμματος, αλλά στην «ουσιαστική κοινοβουλευτική συζήτηση μεταξύ διαφορετικών πολιτικών αντιλήψεων», κάνοντας λόγο για μια «σιωπηλή επανάσταση του κοινοβουλίου».

Μετά την ανακοίνωση της Moody’s, ο υπουργός Οικονομικών Ρολάντ Λεσκίρ υπογράμμισε πως η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη σε έναν φιλόδοξο στόχο μείωσης του ελλείμματος έως το 2029, προσθέτοντας ότι η υποβάθμιση των προοπτικών καθιστά «απόλυτα αναγκαίο» έναν ευρύτερο πολιτικό συμβιβασμό για την έγκριση του προϋπολογισμού.

Στην έκθεσή της, η Moody’s επισημαίνει ότι η αδυναμία ψήφισης κρίσιμων νομοθεσιών για τον έλεγχο των δημοσιονομικών ενδέχεται να αποδυναμώσει περαιτέρω τους θεσμούς της χώρας. Αν δεν επιτευχθεί συμφωνία για περιορισμό των δαπανών ή αύξηση των εσόδων, τα ελλείμματα της Γαλλίας ενδέχεται να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα για περισσότερο διάστημα από ό,τι αναμένεται σήμερα.

Από τις εκλογές του Ιουνίου 2024, οι πολιτικές και οικονομικές αναταράξεις έχουν οδηγήσει σε εκτεταμένες πωλήσεις γαλλικών περιουσιακών στοιχείων και σε αύξηση του κόστους δανεισμού της χώρας. Η διαφορά στις αποδόσεις των 10ετών γαλλικών ομολόγων σε σχέση με τα γερμανικά — ένας βασικός δείκτης κινδύνου — εκτοξεύθηκε έως τις 89 μονάδες βάσης, από λιγότερες από 50 πριν τις εκλογές, και την Παρασκευή διαμορφώθηκε στις 81 μονάδες, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 11 ημερών.

Η τελευταία αυτή απόφαση της Moody’s έρχεται λιγότερο από έναν χρόνο μετά την προηγούμενη υποβάθμιση του αξιόχρεου της Γαλλίας από τον ίδιο οίκο. Ωστόσο, η υποβάθμιση των προοπτικών ήταν αυτή τη φορά ευρέως αναμενόμενη από τους επενδυτές, δεδομένης της πολιτικής αβεβαιότητας και των πρόσφατων υποβαθμίσεων από τους υπόλοιπους οίκους αξιολόγησης.