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Reuters: Ο Τραμπ ετοιμάζει νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας και αρνείται να συναντήσει τον Πούτιν
Ειδήσεις
19:31 - 25 Οκτ 2025

Reuters: Ο Τραμπ ετοιμάζει νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας και αρνείται να συναντήσει τον Πούτιν

Reporter.gr Newsroom
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Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο κυρώσεων κατά της Ρωσίας έχει καταρτίσει ο Λευκός Οίκος, σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters. Παρόλο που δεν είναι ακόμη σαφές εάν το σχέδιο αυτό θα μείνει στα χαρτιά ή η αμερικανική κυβέρνηση θα περάσει στην πράξη, φαίνεται πως ο Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να το αξιοποιήσει ως ένα επιπρόσθετο μοχλό πίεσης, προκειμένου να επιτευχθεί ο πολυπόθητος τερματισμός του πολέμου.

Πέρα από τις κυρώσεις - αλλά ενδεχομένως ως μέρος του ίδιου «παιχνιδιού» επίδειξης ισχύος και άσκησης πίεσης, ο Τραμπ δήλωσε σήμερα, Σάββατο (25/10), πως δεν πρόκεται να συναντήσει τον Πούτιν, μέχρι να υπάρχει κάτι απτό προς συζήτηση.

«Πρέπει να ξέρουμε ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία, δεν πρόκειται να σπαταλήσω τον χρόνο μου», δήλωσε χαρακτηριστικά σε δημοσιογράφους στην Ντόχα, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Η άρνηση αυτή του Τραμπ μάλλον δεν είναι ιδιαίτερα απρόσμενη, από τη στιγμή που επί του παρόντος η σχέση του με τον Ρώσο πρόεδρο έχει «παγώσει», ενώ και εκείνος παίζει καθυστερησεις, αναβάλλοντας τη διαμόρφωση μίας συμφωνίας κομβικής για τον τερματισμό του πολέμου.

Το αμερικανικό σχέδιο κυρώσεων και η στήριξη στην ΕΕ

Η αρχή έγινε την Τετάρτη (23/10), οπότε ο Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε – για πρώτη φορά από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο – κυρώσεις κατά της Ρωσίας, στοχεύοντας τις πετρελαϊκές εταιρείες Lukoil και Rosneft, γεγονός που προκάλεσε άνοδο της τιμής του πετρελαίου πάνω από 2 δολάρια και ώθησε μεγάλους Κινέζους και Ινδούς αγοραστές ρωσικού αργού να αναζητήσουν εναλλακτικές πηγές.

Σύμφωνα με το Reuters, όσο ο Πούτιν προσπαθεί να κερδίσει χρόνο, καθυστερώντας τον τερματισμό του πολέμου, η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο της επιβολής επιπρόσθετων κυρώσεων σε τράπεζες και στις ρωσικές υποδομές μεταφοράς πετρελαίου.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επίσης ενημερώσει τους Ευρωπαίους ομολόγους τους ότι η Ουάσιγκτον στηρίζει τη χρήση των «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων από την ΕΕ για την αγορά αμερικανικών όπλων που θα σταλούν στο Κίεβο.

Παράλληλα, φέρεται να έχει ξεκινήσει εσωτερικές συζητήσεις σχετικά με την αξιοποίηση των ρωσικών κεφαλαίων που βρίσκονται εντός των ΗΠΑ προς ενίσχυση της ουκρανικής πολεμικής προσπάθειας.

Άλλη πηγή, βέβαια, δήλωσε στο Reuters πως δεν αποκλείεται ο Ντόναλντ Τραμπ να «παγώσει» προσωρινά τη διαδικασία επιβολής περαιτέρω κυρώσεων από την πλευρά των ΗΠΑ, προκειμένου να αξιολογήσει την αντίδραση της Μόσχας. Σε αυτό το πλαίσιο, δεν μπορεί να αποκλειστεί και μία ακόμη ξαφνική μετατόπιση του Αμερικανού προέδρου, κάτι που άλλωστε έχει συμβεί αρκετές φορές, καθιστώντας δύσκολη την παρακολούθηση της στρατηγικής του Λευκού Οίκου.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος είπε στο πρακτορείο ότι οι ΗΠΑ περιμένουν από την Ευρώπη να προχωρήσει στην «επόμενη μεγάλη κίνηση», επιβάλλοντας στη Ρωσία είτε δασμούς, είτε επιπρόσθετες και σκληρότερες κυρώσεις.

Σημειώνεται πως την περασμένη εβδομάδα, Ουκρανοί αξιωματούχοι παρουσίασαν στις ΗΠΑ προτάσεις για νέα μέτρα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και ο πλήρης αποκλεισμός όλων των ρωσικών τραπεζών από το σύστημα του δολαρίου. Δεν έχει διευκρινιστεί εάν μία τέτοια πρόταση εξετάζεται σοβαρά από τον Λευκό Οίκο και έχει προοπτικές υλοποίησης.

Στο Κογκρέσο, πάντως, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα ομάδα βουλευτών έχει επαναφέρει πρόταση για ένα διακομματικό νομοσχέδιο κυρώσεων που είχε «παγώσει» επί μήνες. Ο Τραμπ φέρεται πρόθυμος να το στηρίξει, αν και, σύμφωνα με υψηλόβαθμο αξιωματούχο, κάτι τέτοιο δύσκολα θα συμβεί εντός Οκτωβρίου.

Διπλωματική λύση βλέπει η Μόσχα - Κυρώσεις ζητά το Κίεβο

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών δεν έχει λάβει προς το παρόν επίσημη θέση, ενώ ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν για επενδύσεις και οικονομική συνεργασία, Κιρίλ Ντιμιτρίεφ, δήλωσε την Πρασκευή (24/10) πως - κατά την εκτίμηση της Μόσχας - Ρωσία, ΗΠΑ και Ουκρανία βρίσκονται κοντά σε «διπλωματική λύση».

«Πιστεύω ότι η Ρωσία και οι ΗΠΑ και η Ουκρανία στην πραγματικότητα βρίσκονται αρκετά κοντά σε διπλωματική λύση. Ήταν σημαντική κίνηση του προέδρου (της Ουκρανίας Βολοντίμιρ) Ζελένσκι το ότι αναγνώρισε πλέον ότι το ζήτημα είναι οι γραμμές των μετώπων», είπε ο κ. Ντμίτριεφ, στην Ουάσιγκτον για επαφές με αμερικανούς αξιωματούχους, στον δημοσιογράφο Τζέικ Τάπερ του CNN.

Το Κίεβο, από τη μεριά του, εμμένει στη θέση του πως η επιβολή επιπρόσθετων κυρώσεων θα ήταν «ευπρόσδεκτη», κάτι που σημείωσε πρόσφατα και η Χαλίνα Γιουσιπιούκ, εκπρόσωπος της ουκρανικής πρεσβείας στην Ουάσιγκτον. «Η αποσυναρμολόγηση της ρωσικής πολεμικής μηχανής είναι ο πιο ανθρώπινος τρόπος να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος», είπε χαρακτηριστικά η Γιουσιπιούκ.

Τελευταία τροποποίηση στις 25/10/2025 - 22:12
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