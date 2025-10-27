Κίνα: Σταθερή άνοδος στις διαδικτυακές λιανικές πωλήσεις στο εννεάμηνο

Ο κλάδος του ηλεκτρονικού λιανεμπορίου παρουσίασε σταθερή άνοδο κατά το εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2025, ενισχυμένος από τις πρωτοβουλίες της κινεζικής κυβέρνησης για τόνωση της εσωτερικής κατανάλωσης και αύξηση της ζήτησης προϊόντων.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα, οι πωλήσεις μέσω διαδικτύου αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 9,8%, με τα ψηφιακά αγαθά και τις online υπηρεσίες να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εμπορίου.

Οι ηλεκτρονικές πωλήσεις ψηφιακών συσκευών, όπως smartphones και υπολογιστών, σημείωσαν άνοδο 8,3%, ενώ οι δαπάνες που σχετίζονται με διαδικτυακές υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 20,2%, σύμφωνα με τα ίδια δεδομένα.

Παράλληλα, ανάπτυξη καταγράφηκε και στο ηλεκτρονικό εμπόριο των αγροτικών περιοχών, όπου οι online λιανικές πωλήσεις αγροτικών προϊόντων παρουσίασαν αύξηση 9,6% κατά το συγκεκριμένο εννεάμηνο.