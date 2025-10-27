Κίνα: Σταθερή άνοδος στις διαδικτυακές λιανικές πωλήσεις στο εννεάμηνο

Στο ίδιο χρονικό διάστημα, οι πωλήσεις μέσω διαδικτύου αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 9,8%, με τα ψηφιακά αγαθά και τις online υπηρεσίες να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εμπορίου.
Οι ηλεκτρονικές πωλήσεις ψηφιακών συσκευών, όπως smartphones και υπολογιστών, σημείωσαν άνοδο 8,3%, ενώ οι δαπάνες που σχετίζονται με διαδικτυακές υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 20,2%, σύμφωνα με τα ίδια δεδομένα.
Παράλληλα, ανάπτυξη καταγράφηκε και στο ηλεκτρονικό εμπόριο των αγροτικών περιοχών, όπου οι online λιανικές πωλήσεις αγροτικών προϊόντων παρουσίασαν αύξηση 9,6% κατά το συγκεκριμένο εννεάμηνο.