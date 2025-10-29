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Το shutdown θα κοστίσει στην οικονομία των ΗΠΑ έως και 14 δισ. δολάρια
Ειδήσεις
19:23 - 29 Οκτ 2025

Το shutdown θα κοστίσει στην οικονομία των ΗΠΑ έως και 14 δισ. δολάρια

Reporter.gr Newsroom
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Η οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών θα χάσει μεταξύ 7 και 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων λόγω του κλεισίματος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, σύμφωνα με νέα έκθεση που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη από τον ακομμάτιστο λογιστή του Κογκρέσου.

Οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι που χάνουν τις μισθοδοσίες τους και η διακοπή των επιδομάτων τροφίμων για Αμερικανούς χαμηλού εισοδήματος αναμένεται να μειώσουν προσωρινά το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) κατά 1 έως 2 ποσοστιαίες μονάδες το τέταρτο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με την Έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κογκρέσου (CBO).

Η παραγωγή αναμένεται να ανακάμψει μόλις η κυβέρνηση ξανανοίξει και οι υπηρεσίες επαναλειτουργήσουν, αντιστρέφοντας το μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής επιβράδυνσης. Ωστόσο, οι χαμένες ώρες εργασίας των υπαλλήλων που τέθηκαν σε αναγκαστική άδεια θα έχουν μόνιμη επίδραση στο πραγματικό ΑΕΠ — ένα αποτέλεσμα που θα επιδεινωθεί όσο περισσότερο διαρκεί το κλείσιμο.

«Σύμφωνα με την εκτίμηση του CBO, το shutdown θα καθυστερήσει τις ομοσπονδιακές δαπάνες και θα έχει αρνητική επίδραση στην οικονομία, η οποία θα αντιστραφεί ως επί το πλείστον, αλλά όχι πλήρως, όταν τελειώσει το κλείσιμο», έγραψε, σύμφωνα με την Washington Post, ο διευθυντής του CBO, Φίλιπ Σουάγκελ, σε επιστολή προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμού της Βουλής, Τζόντι Άρινγκτον (Ρεπουμπλικανό από το Τέξας), ο οποίος ζήτησε την ανάλυση.

Αν το Κογκρέσο συμφωνήσει να ξανανοίξει την κυβέρνηση αυτή την εβδομάδα, η οικονομία θα χάσει 7 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το τέλος του 2026 σε σχέση με το σενάριο όπου δεν θα είχε υπάρξει κλείσιμο, σύμφωνα με το CBO.

Αν το κλείσιμο τελειώσει μετά από έξι εβδομάδες — δηλαδή γύρω στις 12 Νοεμβρίου — η οικονομία θα χάσει μόνιμα 11 δισεκατομμύρια δολάρια ΑΕΠ μέχρι το τέλος του 2026. Αυτή η απώλεια θα αυξηθεί στα 14 δισεκατομμύρια αν το κλείσιμο διαρκέσει έως το τέλος Νοεμβρίου.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έκλεισε την 1η Οκτωβρίου, όταν το Κογκρέσο απέτυχε να εγκρίνει ένα προσωρινό μέτρο χρηματοδότησης. Οι Δημοκρατικοί επιμένουν ότι οι Ρεπουμπλικανοί πρέπει να συμφωνήσουν να παρατείνουν τις επιδοτήσεις του Νόμου περί Προσιτής Φροντίδας (Affordable Care Act), οι οποίες λήγουν στο τέλος του έτους, με αντάλλαγμα τις ψήφους τους για τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης· οι Ρεπουμπλικανοί δηλώνουν ότι δεν θα διαπραγματευτούν για τον ACA μέχρι να επαναλειτουργήσει η κυβέρνηση.

Περίπου 750.000 ομοσπονδιακοί υπάλληλοι έχουν τεθεί προσωρινά σε αναγκαστική άδεια λόγω του αδιεξόδου στη χρηματοδότηση. Άλλοι εργάζονται χωρίς αμοιβή. Η κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει κινηθεί ώστε ορισμένοι εργαζόμενοι — συμπεριλαμβανομένων των εν ενεργεία στρατιωτικών, πρακτόρων επιβολής του νόμου και υπαλλήλων της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) — να λάβουν τον τελευταίο μισθό τους.

Ωστόσο, το κλείσιμο θα γίνει σύντομα πιο επώδυνο και για όσους δεν είναι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι: το πρόγραμμα SNAP, δηλαδή το Συμπληρωματικό Πρόγραμμα Διατροφικής Βοήθειας (γνωστό και ως κουπόνια τροφίμων), αναμένεται να εξαντλήσει τα κεφάλαιά του το Σάββατο. Το Υπουργείο Γεωργίας δήλωσε ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει 5,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε αποθεματικά κεφάλαια για να διατηρήσει το πρόγραμμα σε λειτουργία, πράγμα που σημαίνει ότι τα επιδόματα SNAP θα διακοπούν προσωρινά σε πολιτείες που δεν μπορούν να καλύψουν τη διαφορά.

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