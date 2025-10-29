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Μητσοτάκης: Με μάσκα στα αποκαλυπτήρια της νέας βιοκλιματικής όψης του υπουργείου Εθνικής Άμυνας
Πολιτική
18:52 - 29 Οκτ 2025

Μητσοτάκης: Με μάσκα στα αποκαλυπτήρια της νέας βιοκλιματικής όψης του υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Reporter.gr Newsroom
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Σε εξέλιξη είναι το βράδυ της Τετάρτης 29/10 τα αποκαλυπτήρια της νέας εντυπωσιακής βιοκλιματικής όψης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε στην εκδήλωση με μάσκα λόγω κορωνοϊού και έκατσε δίπλα στον Νίκο Δένδια.

Η εκδήλωση που πραγματοποιείται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την ανανεωμένη πρόσοψη του κτηρίου και την αναβάθμιση των εσωτερικών χώρων του Υπουργείου. Πρόκεται για τη μεγαλύτερη ανακαίνιση του ιστορικού κτηρίου από το 1977. Το έργο της νέας πρόσοψης φέρει την υπογραφή του διεθνούς φήμης γλύπτη και καθηγητή Κωνσταντίνου Βαρώτσου, που θα παρίσταται στην εκδήλωση. Θα μιλήσουν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο Πρόεδρος της εταιρείας Metlen Energy and Metals, η οποία είναι και η δωρήτρια του έργου, Ευάγγελος Μυτιληναίος και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στρατιωτικών και απόστρατων απέναντι από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Νωρίτερα, απέναντι από το υπουργείο πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας Ομοσπονδίες και Ενώσεις εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών, αντιδρώντας στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου.

Με κεντρικό σύνθημα «όχι στο πολυνομοσχέδιο διάλυσης των Ενόπλων Δυνάμεων. Όχι στο Σώμα Υπαξιωματικών!», οι συγκεντρωμένοι ζητούν την οριστική απόσυρσή του, κλιμακώνοντας τις αντιδράσεις τους μετά και την προηγούμενη μεγάλη κινητοποίηση που είχαν πραγματοποιήσει στις 11 Οκτωβρίου.

Τελευταία τροποποίηση στις 29/10/2025 - 18:53
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