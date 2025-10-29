Ληστεία στο Λούβρο: Οι συλληφθέντες παραδέχθηκαν «εν μέρει» την εμπλοκή τους

Οι δύο άνδρες που έχουν συλληφθεί σε σχέση με τη ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου θεωρούνται ως οι κύριοι ύποπτοι για την εισβολή στη Γκαλερί του Απόλλωνα και την κλοπή ανεκτίμητης αξίας κοσμημάτων, όπως δήλωσε η εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκιό.

Η Μπεκιό ανέφερε ότι οι δύο ύποπτοι «εν μέρει παραδέχθηκαν» τη συμμετοχή τους στη ληστεία και πρόκειται να παρουσιαστούν ενώπιον ανακριτή.

Υπενθυμίζεται ότι η ληστεία σημειώθηκε το πρωί της 19ης Οκτωβρίου, όταν τέσσερα άτομα με καλυμμένα πρόσωπα παραβίασαν το μουσείο και διέφυγαν με τα κοσμήματα, φέρνοντας στο φως ελλείψεις στα μέτρα ασφαλείας του πιο πολυσύχναστου μουσείου στον κόσμο.

Η εισαγγελέας επιβεβαίωσε ότι τα κοσμήματα που εκλάπησαν δεν έχουν ακόμη βρεθεί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εισαγγελίας, ίχνη DNA του ενός υπόπτου εντοπίστηκαν στο σκούτερ που χρησιμοποίησαν οι δράστες για να διαφύγουν, ενώ γενετικό υλικό του δεύτερου βρέθηκε σε μία από τις γυάλινες προθήκες που έσπασαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Το όχημα που χρησιμοποιήθηκε στη ληστεία είχε κλαπεί στις 10 Οκτωβρίου.

Η εισαγγελέας του Παρισιού δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο η εγκληματική ομάδα που βρίσκεται πίσω από τη ληστεία να είναι μεγαλύτερη από τα τέσσερα άτομα που κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας.