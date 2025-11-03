Πώς οι ΗΠΑ δοκιμάζουν τα πυρηνικά τους χωρίς πραγματικές εκρήξεις
18:17 - 03 Νοε 2025

Από το 1992, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν δοκιμάζουν πλέον τα πυρηνικά τους όπλα μέσω πραγματικών εκρήξεων. Αντί γι’ αυτό, οι συνέπειες μιας πυρηνικής έκρηξης προσομοιώνονται με τη βοήθεια υπερυπολογιστών. Πώς ακριβώς διεξάγονται αυτές οι δοκιμές;

Το ερώτημα αυτό γίνεται ξανά επίκαιρο, ύστερα από την πρόσφατη ανακοίνωση-απειλή του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ προτίθενται να επαναλάβουν τις πυρηνικές δοκιμές, κατηγορώντας τη Μόσχα και το Πεκίνο ότι πραγματοποιούν ανάλογες ενέργειες.

Όπως μας υπενθυμίζεται η Taggeschau, μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, τη δεκαετία του 1990, συμφωνήθηκε διεθνώς να μην πραγματοποιούνται πλέον πυρηνικές δοκιμές. Ακόμη και οι Ηνωμένες Πολιτείες πυροδότησαν για τελευταία φορά μια ατομική βόμβα κάτω από την έρημο της Νεβάδα τον Σεπτέμβριο του 1992.

Παρά την απόφαση να σταματήσουν οι δοκιμές, οι ΗΠΑ ήθελαν να διατηρήσουν το πυρηνικό τους οπλοστάσιο σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Οι ειδικοί θεώρησαν την παύση των δοκιμών προβληματική, καθώς τα πυρηνικά όπλα «γερνούν». Εξαιτίας της ραδιενεργού διάσπασης του πλουτωνίου που περιέχεται στην κεφαλή, παράγεται ήλιο. Το ερώτημα είναι: πώς επηρεάζει αυτό το αέριο, με την πάροδο των ετών, τη συμπεριφορά της κεφαλής;

Πώς ταιριάζουν οι παλιές κεφαλές στα νέα αεροσκάφη;

Για να αυξηθεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα και η ασφάλεια των πυρηνικών όπλων, είναι αναγκαίος ο συνεχής εκσυγχρονισμός τους. Ωστόσο, η επιτυχία αυτού του εκσυγχρονισμού δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί με πραγματική πυρηνική έκρηξη, λόγω της απαγόρευσης των δοκιμών.
Και τί συμβαίνει αν μια κεφαλή 40 ετών εκτεθεί στις συνθήκες μεταφοράς μέσα στη θυρίδα ενός υπερσύγχρονου μαχητικού F-35, με τις ιδιότυπες θερμοκρασίες και δονήσεις που χαρακτηρίζουν αυτόν τον τύπο αεροσκάφους;

Για να απαντηθούν τέτοια ερωτήματα, ήδη από την αρχή της απαγόρευσης των δοκιμών, οι ειδικοί πρότειναν να προσομοιωθεί πλήρως η συμπεριφορά των πυρηνικών όπλων με τη βοήθεια υπολογιστικών προγραμμάτων – με κάθε λεπτομέρεια και χρησιμοποιώντας τους ισχυρότερους υπολογιστές στον κόσμο.

Το ερευνητικό πρόγραμμα από το 1995

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ αποδέχθηκε την πρόταση αυτή. Το αντίστοιχο ερευνητικό πρόγραμμα ξεκίνησε το 1995 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Οι υπολογιστές που χρησιμοποιήθηκαν τα τελευταία 30 χρόνια ήταν κάθε φορά οι ισχυρότεροι της εποχής τους.

Έτσι, τα δεδομένα από τις πυρηνικές δοκιμές των δεκαετιών του 1950 έως του 1980 αναλύθηκαν ολοένα και πιο λεπτομερώς. Φαινόμενα που αρχικά φαίνονταν ακατανόητα στις μετρήσεις έγιναν πλέον ερμηνεύσιμα και επομένως προσομοιώσιμα. Βοήθησαν επίσης δεδομένα από νέες δοκιμές έκρηξης, οι οποίες όμως πραγματοποιήθηκαν χωρίς τη χρήση πυρηνικού υλικού.

Προσομοιώσεις αντί για δοκιμές

Σήμερα χρησιμοποιείται ο «El Capitan», ο ισχυρότερος υπολογιστής στον κόσμο, με απόδοση 1,7 εξαφλόπ (1,7 × 10¹⁸ υπολογισμοί ανά δευτερόλεπτο). Αν ένας άνθρωπος πρόσθετε δύο αριθμούς κάθε δευτερόλεπτο από την απαρχή του σύμπαντος μέχρι σήμερα, το άθροισμα όλης αυτής της δουλειάς θα αντιστοιχούσε σε ό,τι ο «El Capitan» εκτελεί μέσα σε ένα μόνο δευτερόλεπτο.

Το γεγονός ότι οι ΗΠΑ δοκιμάζουν τα πυρηνικά τους όπλα επί 30 χρόνια χωρίς να τα πυροδοτούν πραγματικά αποτελεί έναν από τους κύριους λόγους για τους οποίους οι αμερικανικοί υπερυπολογιστές βρίσκονται εδώ και δεκαετίες στην αιχμή της τεχνολογικής εξέλιξης.

