ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Συντριβή αεροσκάφους cargo της UPS στο Κεντάκι - Τουλάχιστον 7 νεκροί
Ειδήσεις
07:49 - 05 Νοε 2025

Συντριβή αεροσκάφους cargo της UPS στο Κεντάκι - Τουλάχιστον 7 νεκροί

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 11 ακόμη τραυματίστηκαν έπειτα από συντριβή αεροσκάφους μεταφοράς φορτίων, στις κεντροανατολικές ΗΠΑ.

Το αεροσκάφος συνετρίβη αμέσως μετά την απογείωσή του από τη Λούιβιλ.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο του Λούιβιλ οι τέσσερις από τους νεκρούς δεν βρίσκονταν στο αεροπλάνο ενώ νεκρά θεωρούνται και τα τρία μέλη του πληρώματός του

Ο κυβερνήτης του Κεντάκι, Άντι Μπέσιρ, σε συνέντευξη Τύπου ανέφερε ότι ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών είναι προκαταρκτικός και ενδέχεται να αυξηθεί.

Η UPS, σε ανακοίνωσή της, ανέφερε ότι ειδοποιήθηκε για το περιστατικό και ότι τρία μέλη του πληρώματος βρίσκονταν στο αεροσκάφος.



Βίντεο δείχνει πως το αεροσκάφος είχε πάρει φωτιά κατά την απογείωσή του και στη συνέχεια συνετρίβη κοντά σε κατοικημένη περιοχή.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΗΠΑ - Κεντάκι: Εκτροχιασμός τρένου με χημικά
Ειδήσεις

ΗΠΑ - Κεντάκι: Εκτροχιασμός τρένου με χημικά

Τουλάχιστον 21 θύματα από ανεμοστρόβιλους σε Κεντάκι και Μιζούρι
Ειδήσεις

Τουλάχιστον 21 θύματα από ανεμοστρόβιλους σε Κεντάκι και Μιζούρι

UPS: Καταργεί 20.000 θέσεις εργασίας μετά τη ρήξη με Amazon
Επιχειρήσεις

UPS: Καταργεί 20.000 θέσεις εργασίας μετά τη ρήξη με Amazon

ΗΠΑ: Φονικές πλημμύρες σε Κεντάκι και Τζόρτζια- Τουλάχιστον εννέα νεκροί
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Φονικές πλημμύρες σε Κεντάκι και Τζόρτζια- Τουλάχιστον εννέα νεκροί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
18/05/2026 - 09:58

EBIKEN: Ζητά από ΥΠΕΝ και ΡΑΑΕΥ έλεγχο της ελληνικής αγοράς ηλεκτρισμού

Αναλύσεις
18/05/2026 - 09:49

ΧΑ: Πλησιέστερη στήριξη στις 2216 μονάδες με την αντίστοιχη αντίσταση στις 2274

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 09:41

Πτώση στις αγορές Ασίας - Ειρηνικού μετά τις νέες απειλές Τραμπ προς το Ιράν

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/05/2026 - 09:25

ΥΠΕΝ: Σε κρίσιμη συγκυρία, η ανάρτηση Τραμπ για την ενεργειακή στρατηγική της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Ναυτιλία
18/05/2026 - 09:24

VLCC: Οι Έλληνες πούλησαν στο υψηλό και επενδύουν σε νέα γενιά στόλου

Ακίνητα
18/05/2026 - 09:14

Coldwell Banker Greece: Το «δια ταύτα» της εισόδου του αμερικανικού κολοσσού στην ελληνική αγορά luxury real estate

Οικονομία
18/05/2026 - 09:06

Κόντρες, «συνωστισμός» και «εμφράγματα» χρηματοροών στο Ταμείο Ανάκαμψης

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 09:02

Η Ryanair αναμένει «Αρμαγεδδώνα»: «Οι ασθενέστεροι ευρωπαϊκοί αερομεταφορείς δεν θα επιβιώσουν»

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 08:55

One Man Show: Τα έκανε όλα ο Ηλιόπουλος στη φιέστα της ΑΕΚ

Πολιτική
18/05/2026 - 08:36

Οι 150 που εκλέγονται στην Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ

Φορολογία
18/05/2026 - 08:28

Οφειλέτες υπό παρακολούθηση με νέο «έξυπνο» ψηφιακό σκάνερ ελέγχου

Πολιτική
18/05/2026 - 08:22

Στις 26 Μαΐου ανακοινώνει ο Τσίπρας το νέο του κόμμα

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
18/05/2026 - 08:19

Βήμα για τη μεγάλη επένδυση των €500 εκατ. στην Τριόπετρα

Σχόλια Αγοράς
18/05/2026 - 08:08

Χρηματιστήριο: Ο αστερισμός των ΑΜΚ και οι μετοχές που ξεχώρισαν στην αρνητική συγκυρία

Εργασιακά
18/05/2026 - 08:04

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

Magazino
18/05/2026 - 00:18

Ο... ραλίστας Μάριος Ηλιόπουλος έβαλε το τρόπαιο της ΑΕΚ στην Allwyn Arena

Πολιτική
17/05/2026 - 21:37

Γεωργιάδης για κόμμα Καρυστιανού: Αν δεν έχετε καταλάβει ακόμη, είστε αφελείς…

Ειδήσεις
17/05/2026 - 21:12

Νέα «πυρά» Τραμπ κατά του Ιράν: Ο χρόνος σας τελειώνει – Δεν θα απομείνει τίποτα

Πολιτική
17/05/2026 - 20:55

Καρυστιανού: Στον Άρειο Πάγο τη Δευτέρα (18/5) για την ίδρυση του κόμματος

Πολιτική
17/05/2026 - 19:38

Συνεδριάζει τη Δευτέρα (18/5) το ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό

Ειδήσεις
17/05/2026 - 19:12

Τραγωδία στη Ρόδο: Δύο νεκρές γυναίκες σε τροχαίο

Ειδήσεις
17/05/2026 - 18:59

Ισραήλ: «Βουτιά» του ΑΕΠ 3,3% στο α’ τρίμηνο εν μέσω πολέμου

Πολιτική
17/05/2026 - 18:45

ΠΑΣΟΚ: «Να δοθούν απαντήσεις» μετά από δημοσίευμα για τον υφυπουργό Εσωτερικών Β. Σπανάκη

Πολιτική
17/05/2026 - 18:22

Χρηστίδης: H κυβέρνηση πετάει στον δρόμο τους εργολαβικούς εργαζόμενους της ΕΥΔΑΠ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 17:59

Ουκρανικά πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις κοντά στη Μόσχα – Ζελένσκι: Δικαιολογημένη η επίθεση

Ναυτιλία
17/05/2026 - 17:48

Περσικός Κόλπος: Εκρηκτική άνοδος στα ναύλα και χάος στις μεταφορές

Πολιτική
17/05/2026 - 17:22

Ρουσόπουλος: Τελειώνει η ενδοσκόπηση, αρχίζει η μάχη των εκλογών

Πολιτική
17/05/2026 - 16:47

Μητσοτάκης στο Europe Gulf Forum: Ώρα να ενισχύσουμε τη συνεργασία Ευρώπης και χωρών του Κόλπου

Πολιτική
17/05/2026 - 16:24

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Ο μόνος πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που παρουσιάζει εαυτόν σαν Μεσσία

Magazino
17/05/2026 - 15:58

Eurovision 2026: Ποιες χώρες ψήφισαν τον Akyla – Η αναντιστοιχία μεταξύ Επιτροπών και televoting

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ