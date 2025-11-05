Συντριβή αεροσκάφους cargo της UPS στο Κεντάκι - Τουλάχιστον 7 νεκροί

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 11 ακόμη τραυματίστηκαν έπειτα από συντριβή αεροσκάφους μεταφοράς φορτίων, στις κεντροανατολικές ΗΠΑ.

Το αεροσκάφος συνετρίβη αμέσως μετά την απογείωσή του από τη Λούιβιλ.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο του Λούιβιλ οι τέσσερις από τους νεκρούς δεν βρίσκονταν στο αεροπλάνο ενώ νεκρά θεωρούνται και τα τρία μέλη του πληρώματός του

Ο κυβερνήτης του Κεντάκι, Άντι Μπέσιρ, σε συνέντευξη Τύπου ανέφερε ότι ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών είναι προκαταρκτικός και ενδέχεται να αυξηθεί.

Η UPS, σε ανακοίνωσή της, ανέφερε ότι ειδοποιήθηκε για το περιστατικό και ότι τρία μέλη του πληρώματος βρίσκονταν στο αεροσκάφος.

WATCH: Dash cam video shows UPS plane crash in Louisville, Kentucky pic.twitter.com/dZdpus1fxu — BNO News Live (@BNODesk) November 5, 2025

Βίντεο δείχνει πως το αεροσκάφος είχε πάρει φωτιά κατά την απογείωσή του και στη συνέχεια συνετρίβη κοντά σε κατοικημένη περιοχή.