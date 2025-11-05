Οι Δημοκρατικοί σάρωσαν στις εκλογές σε Νιου Τζέρσεϊ και Βιρτζίνια - Τα μηνύματα των Αμερικανών στον Τραμπ

Εκτός από τη μεγάλη νίκη του Ζόχραν Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη, οι Δημοκρατικοί κέρδισαν τις εκλογές για κυβερνήτη σε δύο κρίσιμες πολιτείες, καθώς και μια εκλογή για γενικό εισαγγελέα της πολιτείας που ήταν αμφίρροπη, με τους ψηφοφόρους να στέλνουν μήνυμα αποδοκιμασίας προς τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Στη Βιρτζίνια — που παραδοσιακά θεωρείται βαρόμετρο μετά από προεδρικές εκλογές — οι Δημοκρατικοί κέρδισαν κάθε αναμέτρηση σε επίπεδο πολιτείας, ενώ η Άμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ προηγείται στην κούρσα για την κυβερνεία με διψήφια διαφορά. Στο Νιου Τζέρσεϊ, η υποψήφια των Δημοκρατικών για κυβερνήτης, Μάικι Σέριλ, νίκησε εύκολα έναν ισχυρό Ρεπουμπλικανό αντίπαλο.

Στην Καλιφόρνια, οι Δημοκρατικοί κέρδισαν δημοψήφισμα για την ανακατανομή των εκλογικών περιφερειών του Κογκρέσου, το οποίο παρουσίασαν ως αντίβαρο στις προσπάθειες του Τραμπ να εξασφαλίσει περισσότερες έδρες για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα στις «κόκκινες» πολιτείες.

«Αποδειχθήκαμε το βαρόμετρο απόψε για το πώς νιώθει ο αμερικανικός λαός έναν χρόνο μέσα στη δεύτερη θητεία του Τραμπ», δήλωσε ο γερουσιαστής Τιμ Κέιν (Δ-Βιρτζίνια). «Στείλαμε ένα μήνυμα ότι μπορούμε να τα πάμε πολύ καλύτερα από ό,τι τώρα».

Στη Νέα Υόρκη, ο δημοκρατικός σοσιαλιστής Ζόραν Μάμντανι εξελέγη δήμαρχος, ύστερα από μια εκστρατεία γεμάτη ανατροπές που τον έφερε στο επίκεντρο των εσωκομματικών συζητήσεων των Δημοκρατικών για την πορεία του κόμματος. Κέρδισε το χρίσμα των Δημοκρατικών νικώντας απρόσμενα τον πρώην κυβερνήτη Άντριου Κουόμο, ο οποίος στη συνέχεια κατέβηκε ως ανεξάρτητος και έλαβε την τελευταία στιγμή στήριξη από τον Τραμπ. Ο Μάμντανι εντυπωσίασε τους Δημοκρατικούς με την ενεργητική και διαδικτυακά ευέλικτη εκστρατεία του, αλλά ανησύχησε άλλους που φοβούνται αποξένωση των μετριοπαθών ψηφοφόρων.

Όπως επισημαίνει η Washington Post, οι Ρεπουμπλικανοί ανέμεναν μια δύσκολη εκλογική χρονιά, καθώς οι δημοσκοπήσεις έδειχναν ότι οι ψηφοφόροι δυσανασχετούν με τον Τραμπ, αν και υπήρχαν ελπίδες για μεμονωμένες ανατροπές. Οι Δημοκρατικοί επικέντρωσαν μεγάλο μέρος των προεκλογικών τους εκστρατειών στον πρόεδρο, δαπανώντας περίπου 18 εκατομμύρια δολάρια σε διαφημίσεις που τον ανέφεραν στο Νιου Τζέρσεϊ και τη Βιρτζίνια.

Οι Δημοκρατικοί κέρδισαν εύκολα στο Νιου Τζέρσεϊ

Οι δημοσκοπήσεις πριν από την Τρίτη έδειχναν μια πιο ανταγωνιστική μάχη απ’ όσο θα ήθελαν οι Δημοκρατικοί. Όμως η Σέριλ τελικά επικράτησε άνετα, όπως και η Σπάνμπεργκερ.

Οι Ρεπουμπλικανοί είχαν αρχικά λόγους αισιοδοξίας. Ο υποψήφιός τους, ο 63χρονος επιχειρηματίας Τζακ Τσιαταρέλι, είχε ηττηθεί το 2021 με πολύ μικρή διαφορά από τον Δημοκρατικό κυβερνήτη Φιλ Μέρφι. Το Νιου Τζέρσεϊ μετακινήθηκε προς τα δεξιά περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη πολιτεία, εκτός από τη Νέα Υόρκη, πέρυσι το φθινόπωρο. Οι Δημοκρατικοί ελέγχουν την πολιτειακή κυβέρνηση σχεδόν οκτώ χρόνια, και ο Τσιαταρέλι τους κατηγόρησε για το υψηλό κόστος ζωής, υποστηρίζοντας ότι η αντίπαλός του θα συνέχιζε την ίδια πολιτική.

Ο Τραμπ υποστήριξε τον Τσιαταρέλι και έκανε τηλε-ομιλία την παραμονή των εκλογών. «Η πολιτεία σας έχει καταστραφεί από τους ριζοσπάστες αριστερούς Δημοκρατικούς... τώρα ήρθε η ώρα για αλλαγή», είπε.

Ωστόσο, η αδυναμία του Τσιαταρέλι να αποστασιοποιηθεί από τον Τραμπ αποδείχθηκε μειονέκτημα. Η Σέριλ, 53 ετών, βουλεύτρια και πρώην πιλότος ελικοπτέρου του Πολεμικού Ναυτικού, δήλωσε ότι θα σταθεί απέναντι στον Λευκό Οίκο και επιτέθηκε στον αντίπαλό της επειδή είπε σε τηλεοπτικό ντιμπέιτ ότι «ο Τραμπ έχει δίκιο σε ό,τι κάνει».

Ιδιαίτερα αμήχανη στιγμή για τον Τσιαταρέλι ήταν όταν ο Τραμπ καυχήθηκε πως η κυβέρνησή του «τερμάτισε» ένα έργο δισεκατομμυρίων δολαρίων για σιδηροδρομική σήραγγα που θα συνέδεε τη Νέα Υόρκη με το Νιου Τζέρσεϊ — κάτι που οι Δημοκρατικοί χρησιμοποίησαν ως παράδειγμα του πόσο έβλαψε ο Τραμπ την πολιτεία.

Το ζήτημα της οικονομίας ήταν κεντρικό στην εκστρατεία. Η Σέριλ υποσχέθηκε να παγώσει τα τιμολόγια ενέργειας από την πρώτη της ημέρα στο αξίωμα, ενώ ο Τσιαταρέλι δεσμεύτηκε να μειώσει τους φόρους και να περιορίσει το ενεργειακό κόστος.

Οι Δημοκρατικοί σάρωσαν στη Βιρτζίνια — παρά το σκάνδαλο με τα μηνύματα

Οι Δημοκρατικοί περίμεναν μια καλή βραδιά στη Βιρτζίνια, αλλά δεν ήταν σίγουρο αν αυτό θα περιλάμβανε και τον αμφιλεγόμενο υποψήφιό τους για γενικό εισαγγελέα, Τζέι Τζόουνς. Τελικά κέρδισε, καθώς πολλοί ψηφοφόροι δυσαρεστημένοι με τον Τραμπ άφησαν κατά μέρος τις επιφυλάξεις τους.

Η εκστρατεία του Τζόουνς ανατράπηκε από αποκαλύψεις ότι το 2022 είχε γράψει σε μηνύματα πως φαντασιωνόταν να σκοτώσει έναν Ρεπουμπλικανό νομοθέτη και πρώην συνάδελφό του. Σε αυτά, περιέγραφε υποθετικά πως αν είχε δύο σφαίρες να ρίξει, θα τις έριχνε είτε στον Αδόλφο Χίτλερ, τον δικτάτορα της Καμπότζης Πολ Ποτ, είτε στον τότε πρόεδρο της Βουλής της πολιτείας, Τοντ Γκίλμπερτ.

«Γκίλμπερτ, Χίτλερ και Πολ Ποτ», έγραφε ο Τζόουνς. «Ο Γκίλμπερτ τρώει δύο σφαίρες στο κεφάλι».

Οι Δημοκρατικοί αποδοκίμασαν τα μηνύματα, αλλά στάθηκαν στο πλευρό του, ελπίζοντας ότι η δυσαρέσκεια απέναντι στον Τραμπ θα τον βοηθούσε. Οι περισσότερες δημοσκοπήσεις εξόδου έδειξαν ότι το 85% των ψηφοφόρων που δεν ενέκριναν τον Τραμπ ψήφισαν τον Τζόουνς, παρότι το 43% θεωρούσε τα μηνύματά του «απαράδεκτα».

Στην κούρσα για την κυβερνεία, η Σπάνμπεργκερ — 46 ετών, μετριοπαθής που είχε ανατρέψει ρεπουμπλικανική έδρα στη Βουλή το 2018 — έγινε η πρώτη γυναίκα κυβερνήτης της Βιρτζίνια.

«Στείλαμε ένα μήνυμα... Επιλέξαμε την πολιτεία μας αντί για το χάος», δήλωσε στη νικητήρια ομιλία της.

Στην κούρσα για αντικυβερνήτη, η Δημοκρατική Γκαζάλα Χάσμι έγινε η πρώτη μουσουλμάνα που εξελέγη σε πανπολιτειακό αξίωμα στις ΗΠΑ. Προηγείτο του Ρεπουμπλικανού Τζον Ριντ κατά περίπου 10 μονάδες αργά το βράδυ.

Ο Τραμπ επανειλημμένα αγνόησε τη Ρεπουμπλικανή υποψήφια κυβερνήτη Ουίνσομ Εαρλ-Σίαρς, 61 ετών, που θα ήταν η πρώτη μαύρη γυναίκα κυβερνήτης οποιασδήποτε πολιτείας. Ο πρόεδρος αρνήθηκε να την υποστηρίξει επίσημα και δεν ανέφερε καν το όνομά της στο τηλεοπτικό ράλι παραμονή των εκλογών, εστιάζοντας στον Ρεπουμπλικανό γενικό εισαγγελέα Τζέισον Μιγιάρες.

Η Καλιφόρνια αντιδρά στον Τραμπ

Η Πρόταση 50 της Καλιφόρνια ήταν η πιο καθαρή ευκαιρία των ψηφοφόρων να απαντήσουν στην κυβέρνηση Τραμπ — και εγκρίθηκε με μεγάλη διαφορά. Οι Δημοκρατικοί την έθεσαν στο ψηφοδέλτιο ως απάντηση στις προσπάθειες του Τραμπ να δημιουργήσει περισσότερες ρεπουμπλικανικές έδρες στη Βουλή πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026.

Η Πρόταση 50 ζητούσε από τους Καλιφορνέζους να παρακάμψουν προσωρινά την ανεξάρτητη επιτροπή ανακατανομής και να χαράξουν νέο χάρτη με πέντε επιπλέον «μπλε» έδρες — όσες ακριβώς πρόσθεσαν οι Ρεπουμπλικανοί στο Τέξας.

Οι Δημοκρατικοί, με επικεφαλής τον κυβερνήτη Γκάβιν Νιούσομ, μετέτρεψαν την εκστρατεία υπέρ της πρότασης σε δημοψήφισμα για τον Τραμπ. Η προσθήκη πέντε δημοκρατικών εδρών μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την ανάκτηση του ελέγχου της Βουλής.

Οι Ρεπουμπλικανοί δυσκολεύτηκαν να αντιδράσουν σε μια πολιτεία τόσο αντίθετη προς τον Τραμπ και έμειναν πολύ πίσω στη χρηματοδότηση. Ο Σον Στιλ, μέλος της Εθνικής Επιτροπής του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, είπε ότι η διαφορά στη χρηματοδότηση ήταν «συντριπτική».

«Είναι σαν τον σεισμό του Αγίου Ανδρέα», είπε. «Το ρήγμα ανοίγει, και βλέπεις το τεράστιο χάσμα κάτω από τα πόδια σου να μεγαλώνει».

Οι νέοι ψηφοφόροι ανέδειξαν τον Μάμντανι

Ο Μάμντανι, 34 ετών, πολιτειακός βουλευτής, αναμενόταν ευρέως να κερδίσει τις δημοτικές εκλογές της Νέας Υόρκης, αλλά τα αποτελέσματα δείχνουν πώς τον βλέπουν πραγματικά οι Δημοκρατικοί.

Ο Μάμντανι πήρε τα δύο τρίτα των ψηφοφόρων κάτω των 45 ετών, ενώ ο Κουόμο προηγήθηκε κατά 10 μονάδες μεταξύ των μεγαλύτερων. Υπήρξε επίσης διαχωρισμός ανάλογα με την εκπαίδευση: οι πτυχιούχοι στήριξαν τον Μάμντανι με 55%, ενώ οι μη πτυχιούχοι ψήφισαν οριακά τον Κουόμο.

Δύο εκατομμύρια ψήφοι καταμετρήθηκαν στη Νέα Υόρκη — ο υψηλότερος αριθμός από το 1969.

Η υποψηφιότητα του Μάμντανι δίχασε το Δημοκρατικό Κόμμα. Ο ηγέτης της Δημοκρατικής πλειοψηφίας στη Βουλή, Χακίμ Τζέφρις, τον υποστήριξε μόλις τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ ο γερουσιαστής Τσακ Σούμερ δεν τον στήριξε ποτέ. Η βουλευτής Λόρα Γκίλεν τον αποκάλεσε «ακατάλληλο» αφού αρνήθηκε να δηλώσει ότι η Χαμάς πρέπει να αφοπλιστεί.

Άλλοι Δημοκρατικοί, ωστόσο, τον χαιρέτισαν ως νέα, δυναμική φωνή που μπορεί να εμπνεύσει τους ψηφοφόρους, επαινώντας την έμφαση του στην οικονομική ανακούφιση των πολιτών, ακόμη κι αν διαφωνούσαν με ιδέες όπως τα κρατικά παντοπωλεία.

Οι Ρεπουμπλικανοί βλέπουν τον δημοκρατικό σοσιαλισμό του Μάμντανι ως ιδανικό στόχο και θέλουν να τον παρουσιάσουν ως το νέο πρόσωπο του Δημοκρατικού Κόμματος. Ο Τραμπ τον χαρακτήρισε «ένα από τα καλύτερα πράγματα που συνέβησαν ποτέ στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα» και απείλησε πως «θα έχει προβλήματα με την Ουάσιγκτον όπως κανένας δήμαρχος στην ιστορία της πόλης».

Η νίκη του Μάμντανι προμηνύει πιθανή μελλοντική αντιπαράθεση με τον Τραμπ. Το βράδυ πριν από τις εκλογές, ο πρόεδρος κάλεσε τους Νεοϋορκέζους να ψηφίσουν τον Κουόμο και είπε πως, αν εκλεγεί ο Μάμντανι, «είναι εξαιρετικά απίθανο να δώσω ομοσπονδιακή χρηματοδότηση πέρα από το απολύτως ελάχιστο που απαιτείται».

Ευρύτερα σημάδια προβλημάτων για τον Τραμπ και τους Ρεπουμπλικανούς

Οι Δημοκρατικοί επιχείρησαν να μετατρέψουν τις εκλογές σε δημοψήφισμα για τον Τραμπ — και ελπίζουν ότι η στρατηγική αυτή θα αποδώσει και στις ενδιάμεσες εκλογές. Οι Ρεπουμπλικανοί, προβλέποντας δύσκολη βραδιά, υποστήριξαν ήδη από πριν ότι τα αποτελέσματα δεν προσφέρονται για γενικά συμπεράσματα.

Οι περισσότεροι ψηφοφόροι σε Βιρτζίνια και Νιου Τζέρσεϊ δήλωσαν πως δεν εγκρίνουν τον Τραμπ, και τουλάχιστον 9 στους 10 από αυτούς ψήφισαν Δημοκρατικούς υποψηφίους για κυβερνήτη. Στη Βιρτζίνια, οι ψηφοφόροι που είπαν ότι ήθελαν «να αντιταχθούν στον Τραμπ» ήταν περίπου διπλάσιοι από εκείνους που είπαν ότι «ήθελαν να τον στηρίξουν».

Ένα ακόμα ενθαρρυντικό σημάδι για τους Δημοκρατικούς είναι πως φαίνεται να τα πήγαν πολύ καλύτερα με τους έγχρωμους ψηφοφόρους απ’ ό,τι στις περσινές προεδρικές εκλογές, όταν ο Τραμπ κέρδισε σχεδόν τους μισούς Λατίνους ψηφοφόρους και διπλασίασε περίπου την υποστήριξή του μεταξύ των μαύρων ψηφοφόρων στο 15%.

Η Σέριλ κέρδισε την Τρίτη περισσότερο από το 90% των μαύρων ψηφοφόρων και προηγήθηκε με περισσότερες από 30 μονάδες έναντι των Λατίνων ψηφοφόρων στις προκαταρκτικές δημοσκοπήσεις εξόδου του CNN. Η Σπάντεργκερ δημοσίευσε παρόμοια στοιχεία.

Οι στρατηγικοί αναλυτές παρακολουθούσαν την κομητεία Πασάικ του Νιου Τζέρσεϊ, μια κάποτε μπλε περιοχή με μεγάλο λατινοαμερικανικό πληθυσμό που γύρισε στον Τραμπ πέρυσι. Η Σέριλ προηγήθηκε άνετα και φαίνεται πως οι Δημοκρατικοί... γυρίζουν το παιχνίδι.