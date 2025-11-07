Τουρκία: Ένταλμα σύλληψης για τον Νετανιάχου με κατηγορία για γενοκτονία στη Γάζα

Η Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης εξέδωσε την Παρασκευή (7/11) εντάλματα σύλληψης για 37 άτομα, ανάμεσά τους και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, με την κατηγορία διάπραξης «γενοκτονίας» στη Λωρίδα της Γάζας.

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από μήνυση που κατέθεσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Κωνσταντινούπολης Νο. 2, ο οποίος κατηγορεί το Ισραήλ για εγκλήματα κατά αμάχων.

Μιλώντας έξω από το Δικαστικό Μέγαρο της πόλης, ο πρόεδρος του Συλλόγου, Γιασίν Σαμλί, δήλωσε ότι «το Ισραήλ συνεχίζει να διαπράττει γενοκτονία, εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας», παρά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός. Ο ίδιος υποστήριξε ότι «το Ισραήλ έχει μετατραπεί σε τρομοκρατική δομή που απειλεί όχι μόνο τους Παλαιστινίους, αλλά και ολόκληρη την ανθρωπότητα», αναφέροντας επιθέσεις σε μια σειρά χωρών τα τελευταία δύο χρόνια, όπως ο Λίβανος, η Συρία, το Ιράν και η Αίγυπτος.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η Εισαγγελία εξετάζει τα επόμενα νομικά βήματα, στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας περί εγκλημάτων πολέμου και διεθνούς δικαιοσύνης.

Η υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο έντονων αντιδράσεων στην Τουρκία για τις επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα, με χιλιάδες πολίτες και οργανώσεις να ζητούν την παραπομπή Ισραηλινών αξιωματούχων στη δικαιοσύνη.