Η Κομισιόν βάζει «ασπίδα» στο έργο Ελλάδας – Κύπρου απέναντι στις τουρκικές απειλές

Σαφής υπήρξε σήμερα (7/11) η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη σημασία του ηλεκτρικού καλωδίου διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου, σε συνέχεια της γραπτής ερώτησης που είχε υποβάλει ο ευρωβουλευτής και μέλος της Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νικόλας Φαραντούρης. Ο Έλληνας ευρωβουλευτής είχε ζητήσει από την Κομισιόν «σαφή στήριξη» του έργου και «καταδίκη των τουρκικών απειλών» που ακολούθησαν τα γεγονότα στην Κάσο.

Στη σημερινή του απάντηση, ο Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν τονίζει ότι: α) η Επιτροπή στηρίζει πλήρως το έργο και β) οι τουρκικές απειλές είναι αβάσιμες και δεν μπορούν να εμποδίσουν ένα έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Πιο συγκεκριμένα, ο Επίτροπος αναφέρει ότι η ηλεκτρική διασύνδεση «Great Sea Interconnector» (GSI) αποτελεί «έργο στρατηγικής σημασίας» που θα βάλει τέλος στην ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου — ένα ζήτημα που αναδείχθηκε ιδιαίτερα μετά τις διακοπές ρεύματος του Αυγούστου 2025. Επισημαίνει ακόμη ότι το έργο αναμένεται να μειώσει το ενεργειακό κόστος για τους καταναλωτές. Όπως σημειώνει, «η Επιτροπή στηρίζει σθεναρά το έργο GSI», το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως έργο κοινού ενδιαφέροντος (ΕΚΕ) και έχει λάβει χρηματοδότηση 657 εκατ. ευρώ από τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη».

Σε σχέση με τις τουρκικές απειλές μετά τα περιστατικά στην Κάσο, ο κ. Γιόργκενσεν υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή δίνει «ύψιστη σημασία» στην προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων όλων των κρατών-μελών, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Προσθέτει επίσης ότι η προσήλωση στις σχέσεις καλής γειτονίας, ο σεβασμός των διεθνών συμφωνιών και η ειρηνική επίλυση διαφορών, σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη σταθερότητα και ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και για την ανάπτυξη μιας εποικοδομητικής και αμοιβαία επωφελούς σχέσης μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας.

Από το Σαράγεβο, όπου συμμετέχει σε αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Νικόλας Φαραντούρης δήλωσε ότι «είναι ξεκάθαρο πως το έργο έχει στρατηγική σημασία και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση. Καλώ τις κυβερνήσεις Ελλάδας και Κύπρου να το υλοποιήσουν άμεσα, αγνοώντας τις αβάσιμες και παράνομες απειλές της Τουρκίας, έχοντας πλέον και τη ρητή στήριξη των ευρωπαϊκών θεσμών».

Απάντηση-Καταπέλτης Κομισιόν σε γραπτή ερώτησή μου: «Γεωπολιτικής σημασίας το #καλώδιο με Κύπρο #GSI». Ο Επίτροπος Ενέργειας Jørgensen ξεκαθαρίζει ότι: α) η Κομισιόν στηρίζει ανεπιφύλακτα το έργο και β) οι απειλές της Τουρκίας είναι έωλες και δεν μπορούν να σταματήσουν ένα… — Νικόλας Φαραντούρης / Nikolas Farantouris (@NFarantouris) November 7, 2025

Η ερώτηση Φαραντούρη

Στις 4 Σεπτεμβρίου ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης κατέθεσε γραπτή ερώτηση στην Κομισιόν ως εξής:

Θέμα: Ολοκλήρωση του Great Sea Interconnector

Η διασύνδεση της Κύπρου με το ευρωπαϊκό ηλεκτρικό δίκτυο μέσω του έργου Great Sea Interconnector αποτελεί καθοριστικό βήμα για την ενεργειακή ολοκλήρωση της Ένωσης. Εντάσσεται στους στόχους για μεγαλύτερη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού, και κατ’ επέκταση συνάδει με την ανάγκη να μειωθεί η εξάρτηση από εισαγόμενους υδρογονάνθρακες.

Ωστόσο, παρά την οικονομική και πολιτική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το έργο βρίσκεται το τελευταίο διάστημα σε αβεβαιότητα. Από τη μία πλευρά, η Τουρκία επιχειρεί να το παρεμποδίσει με απειλές χρήσης βίας και παράνομους και αβάσιμους ισχυρισμούς, προκειμένου να εξυπηρετήσει τις πολιτικές της στρατηγικές σε περιφερειακό επίπεδο. Από την άλλη πλευρά, παρατηρούνται αντεγκλήσεις μεταξύ κυπριακών και ελληνικών αρχών και φορέων (ΑΔΜΗΕ) ως προς τις εκατέρωθεν υποχρεώσεις και εν τέλει ως προς την οικονομική βιωσιμότητα του έργου, γεγονός που δημιουργεί πρόσθετες καθυστερήσεις.

Παρά τις αντιξοότητες, υπάρχει μία κοινή και αδιαμφισβήτητη συνιστώσα: η ολοκλήρωση του Great Sea Interconnector είναι προς όφελος της Ευρώπης συνολικά. Πρόκειται για έργο ευρωπαϊκής στρατηγικής σημασίας, που ενδυναμώνει την εσωτερική αγορά ενέργειας, ενισχύει την περιφερειακή ασφάλεια και συνδέει για πρώτη φορά ενεργειακά την Κύπρο με την υπόλοιπη Ένωση.

Ερωτάται, επομένως, η Επιτροπή:

1.⁠ ⁠Τι προτίθεται να πράξει ώστε να διασφαλίσει την ταχεία ολοκλήρωση του έργου;

2.⁠ ⁠Πώς προτίθεται να αντιμετωπίσει τη στρατιωτική απειλή της Τουρκίας κατά ενός στρατηγικού ευρωπαϊκού έργου;