Λευκός Οίκος κατά BBC: «Εσκεμμένη παραπλάνηση» το ντοκιμαντέρ για την εισβολή στο Καπιτώλιο
Ειδήσεις
16:50 - 08 Νοε 2025

Λευκός Οίκος κατά BBC: «Εσκεμμένη παραπλάνηση» το ντοκιμαντέρ για την εισβολή στο Καπιτώλιο

Reporter.gr Newsroom
Για «εσκεμμένη παραπλάνηση» κατηγόρησε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, το BBC σχετικά με τον τρόπο που το δίκτυο παρουσίασε την εισβολή στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ το 2021, σε ντοκιμαντέρ της εκπομπής Panorama.  

Το βρετανικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο έχει δεχθεί έντονη κριτική τις τελευταίες ημέρες, ύστερα από καταγγελίες ότι παραπλάνησε το κοινό συνδυάζοντας αποσπάσματα από διαφορετικά σημεία της ομιλίας του τότε προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις 6 Ιανουαρίου 2021 – την ημέρα που οι διαδηλωτές εισέβαλαν στο Κογκρέσο των ΗΠΑ.

Όσα δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου

Μιλώντας στην εφημερίδα Telegraph το βράδυ της Παρασκευής (7/11), η Λέβιτ κατηγόρησε το BBC πως παρουσίασε «επιλεκτικά επεξεργασμένα» πλάνα της ομιλίας του Τραμπ στο πρόγραμμα Panorama, προσθέτοντας ότι ο σταθμός «δεν αξίζει πλέον τον χρόνο των τηλεθεατών στο Ηνωμένο Βασίλειο».

«Αυτό το εσκεμμένα παραπλανητικό και επιλεκτικά επεξεργασμένο απόσπασμα του BBC αποτελεί ακόμη μία απόδειξη ότι είναι απολύτως, κατά 100%, ψευδείς ειδήσεις», δήλωσε η Λέβιτ στην εφημερίδα.

Η ίδια πρόσθεσε ότι οι Βρετανοί φορολογούμενοι «αναγκάζονται να πληρώνουν τον λογαριασμό για μια μηχανή αριστερής προπαγάνδας».

Τι απαντά το BBC

Απαντώντας, εκπρόσωπος του BBC ανέφερε ότι η επιτροπή δεοντολογίας και συντακτικών προτύπων του σταθμού εξετάζει ρητά διαφορετικές απόψεις και προσεγγίσεις στην κάλυψη των θεμάτων. «Αν και δεν σχολιάζουμε διαρροές εγγράφων, όταν το BBC λαμβάνει σχόλια ή παράπονα, τα εξετάζει σοβαρά και με προσοχή», τόνισε ο εκπρόσωπος.

