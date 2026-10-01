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Όριο ηλικίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Τι αλλάζει στην Ελλάδα από την 1η Ιανουαρίου
Ειδήσεις
09:51 - 01 Οκτ 2026

Όριο ηλικίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Τι αλλάζει στην Ελλάδα από την 1η Ιανουαρίου

Reporter.gr Newsroom

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Από την 1η Ιανουαρίου 2027 αναμένεται να αλλάξει το πλαίσιο πρόσβασης των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς το ελληνικό σχέδιο νόμου θέτει ως κατώτατο όριο ηλικίας τα 15 έτη. Την ίδια στιγμή, σε ευρωπαϊκό επίπεδο βρίσκεται υπό διαμόρφωση το EU KIDS Act, το οποίο έχει ευρύτερο πεδίο εφαρμογής και προβλέπει πρόσθετα μέτρα για την προστασία των παιδιών στο ψηφιακό περιβάλλον.

Τι προβλέπει το ελληνικό και το ευρωπαϊκό πλαίσιο; Πώς θα γίνεται η επαλήθευση της ηλικίας και ποιος θα είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των κανόνων;

Οι βασικές απαντήσεις στις 10 συχνότερες ερωτήσεις

1. Τι προβλέπει το ελληνικό σχέδιο νόμου και σε ποιες υπηρεσίες εφαρμόζεται;

Η ελληνική ρύθμιση αφορά την πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθορίζοντας τα 15 έτη ως ελάχιστο όριο ηλικίας για τη χρήση τους.

2. Από πότε προβλέπεται να ισχύσει το ελληνικό πλαίσιο;

Οι σχετικές διατάξεις του σχεδίου νόμου προβλέπεται να τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2027.

3. Πώς υπολογίζεται η ηλικία των ανηλίκων σύμφωνα με το ελληνικό σχέδιο νόμου;

Για την εφαρμογή της συγκεκριμένης ρύθμισης, τα παιδιά που έχουν γεννηθεί κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος θεωρείται ότι συμπληρώνουν το προβλεπόμενο όριο ηλικίας την **1η Ιανουαρίου**.

4. Με ποιον τρόπο θα γίνεται η επαλήθευση της ηλικίας στην Ελλάδα;

Οι πάροχοι των υπηρεσιών θα πρέπει να χρησιμοποιούν κατάλληλες, αξιόπιστες και αναλογικές λύσεις για την επαλήθευση της ηλικίας, με περιορισμό των δεδομένων που συλλέγονται και με σεβασμό στην προστασία της ιδιωτικότητας. Το ελληνικό σχέδιο νόμου **δεν επιβάλλει τη χρήση μίας συγκεκριμένης εφαρμογής ή τεχνολογικής λύσης**.

5. Είναι υποχρεωτική η χρήση του Kids.gov.gr Wallet;

Όχι. Το νομοσχέδιο δεν καθιστά υποχρεωτική κάποια συγκεκριμένη μέθοδο επαλήθευσης της ηλικίας.

Το Kids.gov.gr Wallet και το Gov.gr Wallet αναφέρονται ως ενδεικτικά παραδείγματα λύσεων που μπορούν να αξιοποιηθούν, καθώς έχουν σχεδιαστεί με χαρακτηριστικά συμβατά με τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού πλαισίου ως προς την αποτελεσματικότητα, την αξιοπιστία, την αναλογικότητα, την ελαχιστοποίηση των δεδομένων και την προστασία της ιδιωτικής ζωής.

Παράλληλα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλες ισοδύναμες λύσεις, υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώνονται με το ενωσιακό δίκαιο και τις ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές.

6. Τι επιπλέον προβλέπει η ευρωπαϊκή πρόταση;

Το EU KIDS Act έχει σαφώς ευρύτερο πεδίο εφαρμογής. Εκτός από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καλύπτει πλατφόρμες διαμοιρασμού βίντεο, διαδικτυακά παιχνίδια, καταστήματα εφαρμογών, υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης όπως AI companions, καθώς και γενικούς συνομιλιακούς βοηθούς τεχνητής νοημοσύνης.

Οι υποχρεώσεις διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος της υπηρεσίας και τους κινδύνους που αυτή μπορεί να ενέχει για τους ανηλίκους.

Η βασική διαφορά, επομένως, είναι ότι η ελληνική ρύθμιση επικεντρώνεται ειδικά στην πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ η ευρωπαϊκή πρόταση επιχειρεί να δημιουργήσει ένα ευρύτερο πλαίσιο προστασίας των παιδιών στο ψηφιακό περιβάλλον.

Πέρα από τις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, η ευρωπαϊκή πρόταση περιλαμβάνει επίσης κανόνες ασφαλούς σχεδιασμού για πλατφόρμες βίντεο, διαδικτυακά παιχνίδια, καταστήματα εφαρμογών και ορισμένες υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης.

7. Μπορεί ένας γονέας να επιτρέψει πλήρη λογαριασμό σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης πριν από τα 15, βάσει του EU KIDS Act;

Όχι. Η ευρωπαϊκή πρόταση προβλέπει μόνο τη δυνατότητα δημιουργίας ειδικού και περιορισμένου λογαριασμού για παιδιά ηλικίας από 13 έως κάτω των 15 ετών, εφόσον ο συγκεκριμένος πάροχος προσφέρει αυτή τη δυνατότητα και ο λογαριασμός δημιουργηθεί από γονέα ή κηδεμόνα.

8. Ποιοι περιορισμοί θα ισχύουν για τον ειδικό λογαριασμό;

Η ευρωπαϊκή πρόταση προβλέπει υποχρεωτική παροχή γονικών εργαλείων, δυνατότητα επιβολής ημερήσιου ορίου χρήσης έως μία ώρα, καθώς και δυνατότητα ελέγχου των νέων επαφών του παιδιού.

Για παιδιά κάτω των 13 ετών δεν προβλέπεται η δυνατότητα δημιουργίας λογαριασμού κοινωνικού δικτύου στο όνομα του παιδιού.

9. Ποιος έχει την ευθύνη για την εφαρμογή των κανόνων βάσει του EU KIDS Act;

Η ευθύνη για την εφαρμογή των κανόνων παραμένει πρωτίστως στους ίδιους τους παρόχους των υπηρεσιών. Οι πλατφόρμες οφείλουν να εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα ηλικιακά όρια και τις σχετικές απαιτήσεις προστασίας των ανηλίκων.

Για τις πολύ μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες προβλέπονται επιπλέον υποχρεώσεις συμμόρφωσης, μεταξύ άλλων η υποβολή σχεδίου συμμόρφωσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η διενέργεια ανεξάρτητου ελέγχου με δική τους δαπάνη.

Οι γονείς και τα καταστήματα εφαρμογών έχουν υποστηρικτικό και συμπληρωματικό ρόλο, χωρίς όμως να υποκαθιστούν την ευθύνη της ίδιας της πλατφόρμας να διασφαλίζει την τήρηση των κανόνων που την αφορούν.

10. Έχει ήδη γίνει νόμος το EU KIDS Act;

Όχι. Το EU KIDS Act αποτελεί πρόταση ευρωπαϊκού κανονισμού και δεν έχει ακόμη αποκτήσει την τελική νομοθετική του μορφή.

Η τελική μορφή της πρότασης, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα συνδέεται με τις εθνικές ρυθμίσεις, θα καθοριστούν στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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