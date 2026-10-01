Βατσινά: Η Κρήτη έχει διασύνδεση, αλλά τα έργα ΑΠΕ μένουν εκτός δικτύου

Όπως σημειώνει, παρά την εμπορική λειτουργία της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης–Αττικής από τον Δεκέμβριο του 2025, σημαντικοί τοπικοί περιορισμοί εξακολουθούν να επηρεάζουν τη δυνατότητα σύνδεσης και ενεργοποίησης σταθμών ΑΠΕ.



Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ που επικαλείται η βουλευτής, από το περιθώριο των 110 MW για ανεξάρτητους παραγωγούς είχαν ως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 χορηγηθεί 303 Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης συνολικής ισχύος 107,639 MW. Παράλληλα, δικαστικές εκκρεμότητες είχαν οδηγήσει σε δέσμευση ηλεκτρικού χώρου, περιορίζοντας περαιτέρω τη δυνατότητα χορήγησης νέων προσφορών.



Το πρόβλημα, όμως, όπως εξηγεί, δεν αφορά μόνο νέες επενδύσεις. Όπως προκύπτει και από πρόσφατη ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ, υπάρχουν περιπτώσεις ήδη κατασκευασμένων σταθμών ΑΠΕ που δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν όταν δεν υπάρχει διαθέσιμος ηλεκτρικός χώρος.



«Δεν μπορεί η Κρήτη να έχει πλέον ηλεκτρική διασύνδεση με την ηπειρωτική χώρα και την ίδια στιγμή επενδύσεις σε ΑΠΕ να παραμένουν ανενεργές επειδή το δίκτυο δεν μπορεί να τις υποδεχθεί», επισημαίνει η κ.Βατσινά.



Με την Ερώτησή της ζητά να καταγραφεί με σαφήνεια ο πραγματικά διαθέσιμος ηλεκτρικός χώρος ανά περιοχή, υποσταθμό και γραμμή, να δοθούν στοιχεία για τα κατασκευασμένα αλλά μη ενεργοποιημένα έργα και να παρουσιαστεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τις αναγκαίες ενισχύσεις του δικτύου.



Παράλληλα, θέτει το ζήτημα της αξιοποίησης του χώρου που παραμένει δεσμευμένος από έργα τα οποία δεν υλοποιούνται ή δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν, ζητώντας από την κυβέρνηση να εξηγήσει πώς σχεδιάζει να μετατρέψει τη δυνατότητα που δημιουργεί η διασύνδεση σε πραγματικό ενεργειακό και επενδυτικό όφελος για την Κρήτη.