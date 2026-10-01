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Lidl Ελλάς: Τα €600 εκατ. των ελληνικών εξαγωγών και η νέα ανάπτυξη του δικτύου
ΕΜΠΟΡΙΟ
09:14 - 01 Οκτ 2026

Lidl Ελλάς: Τα €600 εκατ. των ελληνικών εξαγωγών και η νέα ανάπτυξη του δικτύου

Γιώργος Αλεξάκης

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Η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου της στην Ελλάδα, με επενδύσεις άνω των 200 εκατ. ευρώ, την επόμενη διετία, και η ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής παραγωγής αποτελούν τους δύο βασικούς άξονες της στρατηγικής της Lidl Ελλάς. Η εταιρεία προγραμματίζει τέσσερα νέα καταστήματα μέσα στο 2026, ενώ διευρύνει σταδιακά την παρουσία της και στη νησιωτική Ελλάδα, με επόμενο σταθμό τη Νάξο το 2027.

Παράλληλα, αξιοποιώντας το διεθνές δίκτυο του ομίλου, λειτουργεί ως δίαυλος για την είσοδο ελληνικών προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού. Το 2025 η αξία των προϊόντων ελληνικής προέλευσης που διακινήθηκαν μέσω του δικτύου της Lidl προς άλλες χώρες ανήλθε σε 600 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας τη σύνδεση της εγχώριας παραγωγής με τη διεθνή αγορά.

Η ανάπτυξη αυτή εξελίσσεται σε ένα περιβάλλον αυξημένων πιέσεων στο κόστος. Η διοίκηση της Lidl Ελλάς αναγνωρίζει τις σημαντικές ανατιμήσεις που καταγράφονται στην εφοδιαστική αλυσίδα, επισημαίνοντας ότι, στην παρούσα φάση, η εταιρεία απορροφά μέρος των αυξήσεων, με στόχο να περιορίσει την επίδρασή τους στις τελικές τιμές για τον καταναλωτή.

Τη στρατηγική της επόμενης περιόδου παρουσίασε ο πρόεδρος διοίκησης και CEO της Lidl Ελλάς, Μίλτος Φοροζίδης, με αφορμή τα εγκαίνια του Lidl House Athens στη Στοά Αρσακείου. Το νέο εγχείρημα διευρύνει την παρουσία της εταιρείας πέρα από το παραδοσιακό μοντέλο του καταστήματος, συνδέοντας τη γαστρονομία, την ελληνική παραγωγή, την εκπαίδευση και τη βιωσιμότητα.

Επέκταση του δικτύου με νέα σημεία σε Αθήνα και νησιά

Στο επίκεντρο του επενδυτικού σχεδιασμού βρίσκεται η ενίσχυση του δικτύου καταστημάτων. Μέσα στο 2026 αναμένεται, μεταξύ άλλων, να λειτουργήσουν τέσσερα νέα σημεία, στο Χαλάνδρι, την Πάρο, την Πλατεία Βικτωρίας και το Χαϊδάρι, ενώ το 2027 η εταιρεία προγραμματίζει την είσοδό της και στη Νάξο, πέρα από άλλες επεκτάσεις όπως αυτή ακινήτου στην Λ. Θηβών στα όρια Καμινίων - Νίκαιας, το οποίο μάλιστα γειτνιάζει με άλλα δύο.

Η παρουσία σε Πάρο και Νάξο εντάσσεται στη διεύρυνση του αποτυπώματος της Lidl στις νησιωτικές αγορές, οι οποίες, παρά τις ιδιαίτερες λειτουργικές και εποχικές απαιτήσεις τους, παρουσιάζουν αυξημένη εμπορική δυναμική λόγω της τουριστικής δραστηριότητας. Επίσης εκτιμάται ότι ειδικά στα δυτικά του Λεκανοπεδίου υπάρχουν σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης.

Πqράλληλα άκρως σημαντική είναι η δημιουργία του νέου μεγάλου κέντρου logistics. Η εταιρεία τοποθετεί πλέον τον ορίζοντα για τη λειτουργία του στο 2030, χωρίς ωστόσο να έχει ξεκινήσει ακόμη η κατασκευή. Αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη οι μελέτες και οι διαδικασίες αδειοδότησης, γεγονός που δείχνει ότι πρόκειται για ένα έργο μεγαλύτερου ορίζοντα, το οποίο θα υποστηρίξει την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου.

Οι μέχρι τώρα επενδύσεις τη διετία 2025-26

Οι συνολικές επενδύσεις της εταιρείας ξεπερνούν τα 200 εκατ. ευρώ τη διετία 2025-2026 και αφορούν την ανάπτυξη και αναβάθμιση του δικτύου, τις υποδομές, την τεχνολογία και τη βελτίωση της εμπειρίας του καταναλωτή. Η αλυσίδα εκτιμάται ότι θα κινηθεί ανάλογα και το 2027 - 2028. Στο μεταξύ, η Lidl Ελλάς απασχολεί περισσότερους από 7.000 εργαζομένους, ενώ η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου αναμένεται να ενισχύσει και το ανθρώπινο δυναμικό της.

«Χρειάζεται να προσπαθούμε συνεχώς για το καλύτερο, γιατί ο καταναλωτής αξίζει υψηλή ποιότητα σε χαμηλή τιμή», ανέφερε ο κ. Φοροζίδης, συνδέοντας την επέκταση της εταιρείας με τη διατήρηση της σχέσης ποιότητας και τιμής.

Σε ό,τι αφορά το κόστος, η διοίκηση αναφέρθηκε στις πιέσεις που καταγράφονται σε διαφορετικά στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας. «Υπάρχουν σημαντικές ανατιμήσεις, αλλά προς το παρόν τις απορροφούμε», σημείωσε ο CEO της Lidl Ελλάς, αναγνωρίζοντας την πίεση που δέχεται ο καταναλωτής.

Το διεθνές δίκτυο ως μοχλός εξωστρέφειας

Παράλληλα με την ανάπτυξη του εγχώριου δικτύου, η Lidl Ελλάς ενισχύει τη σύνδεσή της με την ελληνική παραγωγή και λειτουργεί ως δίαυλος εξωστρέφειας για εκατοντάδες προμηθευτές.

Η εταιρεία συνεργάζεται με περισσότερους από 400 Έλληνες προμηθευτές, με τα ελληνικά προϊόντα να αποτελούν σημαντικό μέρος της δραστηριότητάς της στην εγχώρια αγορά. Η συνεργασία, ωστόσο, δεν περιορίζεται στα ράφια των ελληνικών καταστημάτων, όπου όπως αναφέρεται το 60% των προϊόντων παράγονται από Έλληνες προμηθευτές.

Επιπλέον, μέσω του διεθνούς δικτύου της Lidl, οι Έλληνες παραγωγοί αποκτούν πρόσβαση σε αγορές του εξωτερικού, αξιοποιώντας ένα ήδη ανεπτυγμένο δίκτυο διανομής και πωλήσεων. Με αυτόν τον τρόπο, η εγχώρια παραγωγή αποκτά τη δυνατότητα να διευρύνει την παρουσία της εκτός Ελλάδας χωρίς να χρειάζεται να δημιουργήσει αυτόνομα αντίστοιχες υποδομές.

Το 2025, η συνολική αξία των ελληνικών προϊόντων που διοχετεύθηκαν μέσω του διεθνούς δικτύου της Lidl ανήλθε σε 600 εκατ. ευρώ. Ιδιαίτερα ισχυρή είναι η παρουσία των ελληνικών φρούτων και λαχανικών, καθώς περισσότερα από 7.000 φορτηγά με προϊόντα της κατηγορίας κατευθύνθηκαν σε 19 χώρες.

Τα δύο μεγέθη αφορούν διαφορετικές περιμέτρους: τα 600 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν στη συνολική αξία των ελληνικών προϊόντων που διακινήθηκαν μέσω του διεθνούς δικτύου, ενώ τα 7.000 φορτηγά και οι 19 χώρες αφορούν ειδικότερα τις εξαγωγές φρούτων και λαχανικών.

«Για εμάς στη Lidl Ελλάς, το “Made in Greece” είναι καμάρι. Στηρίζουμε έμπρακτα την ελληνική ύπαιθρο και τους τοπικούς παραγωγούς, ενώ παράλληλα γινόμαστε μια πόρτα εξωστρέφειας για τα ελληνικά προϊόντα», τόνισε ο κ. Φοροζίδης.

Θεοχάρης: Σημαντική δίοδος για τα ελληνικά προϊόντα

Στη συμβολή της Lidl στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής παραγωγής αναφέρθηκε και ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, ο οποίος χαρακτήρισε την εταιρεία έναν από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς τροφίμων από την Ελλάδα.

Όπως ανέφερε, επιχειρήσεις με διεθνή δίκτυα μπορούν να λειτουργήσουν ως σημαντικοί δίαυλοι για την είσοδο ελληνικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές, προσφέροντας στους παραγωγούς πρόσβαση σε καταναλωτές εκτός Ελλάδας.

Ο κ. Θεοχάρης αναφέρθηκε παράλληλα στις πρωτοβουλίες βιωσιμότητας της Lidl, μεταξύ των οποίων και η σχετική καμπάνια για τη Σαντορίνη, σημειώνοντας ότι το Lidl House Athens συνδέει την ελληνική ταυτότητα, τη γαστρονομία και την εξωστρέφεια.

Το Lidl House Athens ανοίγει ένα νέο κανάλι επαφής με το κοινό

Σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο εντάσσεται και το Lidl House Athens, ένας νέος χώρος 670 τετραγωνικών μέτρων στη Στοά Αρσακείου, ο οποίος δεν λειτουργεί ως κατάστημα αλλά ως χώρος γαστρονομίας, εκπαίδευσης και βιωματικής επαφής με την ελληνική διατροφή.

Το κοινό θα μπορεί, κατόπιν εγγραφής και χωρίς κόστος συμμετοχής, να παρακολουθεί εργαστήρια μαγειρικής, masterclasses, οινογνωσίες και συζητήσεις γύρω από τη διατροφή, την ποιότητα των πρώτων υλών, την ευεξία και τη βιωσιμότητα. Resident Chef του χώρου είναι ο Δήμος Μπαλόπουλος.

«Με το Lidl House Athens δημιουργούμε έναν χώρο όπου η παραγωγή συναντά τον άνθρωπο της πόλης και η παράδοση το αύριο. Ο στόχος μας δεν είναι απλώς να γεμίζουμε καλάθια, αλλά να γεμίζουμε τα ελληνικά τραπέζια με ποιότητα και σεβασμό στον καταναλωτή», ανέφερε ο κ. Φοροζίδης.

Η Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων και Βιωσιμότητας της Lidl Ελλάς, Βασιλική Αδαμίδου, σημείωσε ότι η προετοιμασία του εγχειρήματος διήρκεσε περίπου δυόμισι χρόνια. Η πρωτοβουλία αξιοποιεί την εμπειρία του Lidl Food Academy, που δημιουργήθηκε πριν από μία δεκαετία στην Κύπρο, προσαρμόζοντάς την στην ελληνική γαστρονομική παράδοση και στην ταυτότητα της Στοάς Αρσακείου.

Το πρόγραμμα του Lidl House Athens θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, δράσεις για τον περιορισμό της σπατάλης τροφίμων, την εποχικότητα και την ανάδειξη της ποιότητας των ελληνικών πρώτων υλών. Παράλληλα, στις ευρύτερες επιδιώξεις της πρωτοβουλίας περιλαμβάνεται η συνεργασία με την Πολιτεία και άλλους φορείς για την ανάδειξη της ελληνικής κουζίνας ως στοιχείου άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO.

Με την ανάπτυξη του δικτύου σε Αθήνα και νησιά, τις επενδύσεις σε υποδομές και τεχνολογία και, κυρίως, με την αξιοποίηση του διεθνούς δικτύου της για τη διοχέτευση ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό, η Lidl Ελλάς επιχειρεί να ενισχύσει ταυτόχρονα το εγχώριο αποτύπωμά της και τη σύνδεσή της με την ελληνική παραγωγή.

Η εξαγωγική δραστηριότητα των 600 εκατ. ευρώ, σε συνδυασμό με το δίκτυο των περισσότερων από 400 Ελλήνων προμηθευτών, αναδεικνύει έναν δεύτερο ρόλο της εταιρείας πέρα από τη λιανική: τη λειτουργία της ως διαύλου μέσω του οποίου ελληνικά προϊόντα μπορούν να φτάσουν σε καταναλωτές διεθνών αγορών.

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