Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ διατηρεί την απόφαση που νομιμοποίησε τους γάμους ομοφύλων
Ειδήσεις
17:10 - 10 Νοε 2025

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ διατηρεί την απόφαση που νομιμοποίησε τους γάμους ομοφύλων

Reporter.gr Newsroom
Το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε την Δευτέρα (10/11)την ανατροπή της απόφασης που νομιμοποίησε τους γάμους μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου.

Το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών απέρριψε τη Δευτέρα ένα αίτημα να ανατρέψει την ιστορική του απόφαση που νομιμοποίησε τους γάμους μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με το CNBC.

Οι δικαστές απέρριψαν την έφεση της Κιμ Ντέιβις, της πρώην γραμματέως δικαστηρίου στην πολιτεία του Κεντάκι, η οποία είχε αρνηθεί να εκδώσει άδειες γάμου σε ομόφυλα ζευγάρια μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου το 2015 στην υπόθεση Obergefell κατά Hodges.

Η Ντέιβις προσπαθούσε να ακυρώσει την απόφαση κατώτερου δικαστηρίου, η οποία την υποχρέωνε να καταβάλει 360.000 δολάρια σε αποζημιώσεις και δικηγορικές αμοιβές σε ένα ζευγάρι που του αρνήθηκε την άδεια γάμου.

Οι δικηγόροι της επικαλέστηκαν επανειλημμένα τα λόγια του δικαστή Κλάρενς Τόμας, ο οποίος είναι ο μόνος από τους εννέα δικαστές που έχει ζητήσει να ακυρωθεί η απόφαση που νομιμοποίησε τους γάμους μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου.

Ο Τόμας ήταν ένας από τους τέσσερις δικαστές που διαφώνησαν το 2015. Ο πρόεδρος του Δικαστηρίου Τζον Ρόμπερτς και ο δικαστής Σάμιουελ Αλίτο ήταν επίσης μεταξύ των διαφωνούντων και εξακολουθούν να βρίσκονται σήμερα στο δικαστήριο.

Ο Ρόμπερτς παραμένει σιωπηλός για το θέμα από τότε που συνέγραψε τη γνώμη της μειοψηφίας στην υπόθεση εκείνη. Ο Αλίτο έχει συνεχίσει να επικρίνει την απόφαση, αν και πρόσφατα δήλωσε ότι δεν ζητά να ανατραπεί.

Η δικαστής Έιμι Κόνι Μπάρετ, που δεν ήταν τότε στο δικαστήριο, έχει δηλώσει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις το Ανώτατο Δικαστήριο πρέπει να διορθώνει τα λάθη του και να ανατρέπει αποφάσεις, όπως έκανε το 2022 όταν έβαλε τέλος στο συνταγματικό δικαίωμα στην άμβλωση.

Ωστόσο, η Μπάρετ έχει πρόσφατα αφήσει να εννοηθεί ότι ο γάμος μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου μπορεί να ανήκει σε διαφορετική κατηγορία από την άμβλωση, καθώς οι άνθρωποι έχουν βασιστεί στην απόφαση αυτή για να παντρευτούν και να δημιουργήσουν οικογένεια.

Η Ντέιβις είχε τραβήξει την προσοχή της κοινής γνώμης το 2015 στην κομητεία Ρόουαν του ανατολικού Κεντάκι, όταν αρνήθηκε να εκδώσει άδειες γάμου σε ομόφυλα ζευγάρια, λέγοντας ότι η πίστη της δεν της επέτρεπε να συμμορφωθεί με την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου. Παρέμεινε ανυποχώρητη παρά τις εντολές του δικαστηρίου, ώσπου ένας ομοσπονδιακός δικαστής την έθεσε υπό κράτηση για περιφρόνηση του δικαστηρίου τον Σεπτέμβριο του 2015.

Αφέθηκε ελεύθερη όταν το προσωπικό της εξέδωσε τις άδειες εξ ονόματός της, αφαιρώντας όμως το όνομά της από το έντυπο. Αργότερα, η νομοθετική συνέλευση του Κεντάκι ψήφισε νόμο που αφαιρούσε τα ονόματα όλων των γραμματέων κομητειών από τις κρατικές άδειες γάμου.

Η Ντέιβις έχασε την επανεκλογή της το 2018.

