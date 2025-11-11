Τουρκία: Eισαγγελέας ζητά ποινή φυλάκισης... 2.000 ετών για τον Εκρέμ Ιμάμογλου

Ένας Τούρκος εισαγγελέας έχει ζητήσει πιθανή ποινή φυλάκισης άνω των 2.000 ετών για τον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος κρατείται από τον Μάρτιο εν αναμονή της δίκης του για κατηγορίες διαφθοράς που ο ίδιος και το κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης αρνούνται.

Το κατηγορητήριο, που κατατέθηκε από τον Εισαγγελέα Κωνσταντινούπολης, κατηγορεί τον Ιμάμογλου και άλλα 401 άτομα για συμμετοχή σε δίκτυο διαφθοράς που φέρεται να προκάλεσε ζημίες στο κράτος ύψους 160 δισεκατομμυρίων λιρών (3,81 δισ. δολαρίων) μέσα σε διάστημα δέκα ετών.

Εκατοντάδες μέλη και αιρετοί αξιωματούχοι του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης, του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), αντιμετωπίζουν σειρά κατηγοριών που σχετίζονται με διαφθορά, σε μια καταστολή που το κόμμα χαρακτηρίζει πολιτικοποιημένη και αντιδημοκρατική.