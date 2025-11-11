Αμυντικό ρήγμα Λονδίνου–Βρυξελλών: Η Βρετανία απορρίπτει τους όρους συμμετοχής στο SAFE

Η Επιτροπή είχε προτείνει η Βρετανία να πληρώσει μεταξύ 4 και 6,5 δισ. ευρώ για να συμμετάσχει στο πρόγραμμα Security Action for Europe (SAFE), καθώς και ένα επιπλέον διοικητικό τέλος ύψους 150–250 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις και ζήτησαν να διατηρηθεί η ανωνυμία τους, καθώς οι συζητήσεις είναι εμπιστευτικές, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

Το πρόγραμμα SAFE εντάσσεται στις πρωτοβουλίες της ΕΕ για ενίσχυση της αμυντικής της ετοιμότητας μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Αν και το ταμείο προορίζεται κυρίως για αμυντικές εταιρείες των κρατών-μελών, οι Βρυξέλλες έχουν ανοίξει διαύλους επικοινωνίας και με χώρες εκτός ΕΕ, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και ο Καναδάς, ενώ ενδιαφέρον έχουν εκφράσει και η Τουρκία και η Νότια Κορέα.

Το SAFE χρηματοδοτείται μέσω της δανειοληπτικής ικανότητας της ΕΕ, κάτι που σημαίνει ότι καλύπτεται τελικά από τον προϋπολογισμό του μπλοκ, στον οποίο τα κράτη-μέλη συνεισφέρουν ανάλογα με το μέγεθος των οικονομιών τους.

Ανώτερος Βρετανός αξιωματούχος χαρακτήρισε τα ποσά που ζητά η Επιτροπή «υπερβολικά» και πολύ υψηλότερα από ό,τι ανέμενε το Λονδίνο, επιβεβαιώνοντας ότι οι όροι απορρίφθηκαν. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Γαλλία εμφανίζεται ως η πιο αυστηρή στη διαμόρφωση των οικονομικών απαιτήσεων, ενώ οι διαπραγματεύσεις για πιθανή μείωση του κόστους θα συνεχιστούν.

Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί παρεμβάσεις σε υψηλό επίπεδο προς το επιτελείο της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με το Λονδίνο να προειδοποιεί ότι ο αποκλεισμός του Ηνωμένου Βασιλείου από το SAFE θα έπληττε τις ευρωπαϊκές προσπάθειες επανεξοπλισμού και θα έστελνε μήνυμα αδυναμίας προς τη Μόσχα.

Εντός της ΕΕ, ωστόσο, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις σχετικά με το ύψος της συνεισφοράς που θα πρέπει να καταβάλει η Βρετανία. Ορισμένες πρωτεύουσες τάσσονται υπέρ μιας πιο ήπιας στάσης, ενώ άλλες υποστηρίζουν την αυστηρή εφαρμογή των κανόνων πρόσβασης.

Οι επόμενες εβδομάδες θεωρούνται κρίσιμες για την επίλυση του ζητήματος, καθώς τα κράτη-μέλη έχουν προθεσμία έως τις 30 Νοεμβρίου για να υποβάλουν προτάσεις έργων προς χρηματοδότηση.