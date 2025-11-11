Κομισιόν: Ορόσημο η επικύρωση της οδηγίας για τους κατώτατους μισθούς από το Δικαστήριο της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρέτισε την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιβεβαιώνει σε μεγάλο βαθμό τη νομική εγκυρότητα της οδηγίας για επαρκείς κατώτατους μισθούς, χαρακτηρίζοντάς την ως «σημαντικό βήμα για την κοινωνική δικαιοσύνη, την αξιοπρέπεια και την οικονομική ασφάλεια των Ευρωπαίων εργαζομένων».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κομισιόν, η απόφαση «επιβεβαιώνει ότι η οδηγία στηρίζεται σε στέρεες νομικές βάσεις», προσθέτοντας ότι ένας επαρκής κατώτατος μισθός αποτελεί προϋπόθεση για μια παραγωγική και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία. «Προστατεύει την αγοραστική δύναμη, μειώνει τις μισθολογικές ανισότητες και την εργασιακή φτώχεια, ενώ συμβάλλει στη στήριξη της εγχώριας ζήτησης και στη γεφύρωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών», υπογραμμίζει η Επιτροπή.

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χαρακτήρισε την απόφαση «ορόσημο για τους Ευρωπαίους», σημειώνοντας: «Κάθε εργαζόμενος και εργαζόμενη στην Ευρώπη πρέπει να μπορεί να ζει με αξιοπρέπεια από την εργασία του. Η οδηγία θα εφαρμοστεί με πλήρη σεβασμό των εθνικών παραδόσεων, της αυτονομίας των κοινωνικών εταίρων και της σημασίας των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Η δέσμευσή μας είναι ξεκάθαρη: η εργασία πρέπει να αμείβεται δίκαια».

Από την πλευρά της, η εκτελεστική αντιπρόεδρος για τα Κοινωνικά Δικαιώματα και τις Δεξιότητες, Ροξάνα Μινζάτου, τόνισε ότι η απόφαση «ενισχύει το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, το οποίο βασίζεται σε δίκαιους και επαρκείς μισθούς και σε ισχυρές συλλογικές διαπραγματεύσεις». Όπως ανέφερε, πρόκειται για «καλά νέα τόσο για τους εργαζομένους με χαμηλά εισοδήματα όσο και για τους εργοδότες που επιδιώκουν δίκαιες εργασιακές συνθήκες».

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι από την υιοθέτηση της οδηγίας το 2022, οι κατώτατοι μισθοί έχουν αυξηθεί σημαντικά σε ολόκληρη την Ευρώπη, βελτιώνοντας τα εισοδήματα και το βιοτικό επίπεδο εκατομμυρίων πολιτών. Παράλληλα, το χάσμα μεταξύ των υψηλότερων και χαμηλότερων κατώτατων μισθών στα κράτη μέλη έχει μειωθεί αισθητά.

Το Δικαστήριο, απορρίπτοντας το αίτημα της Δανίας για πλήρη ακύρωση της οδηγίας, αναγνώρισε ότι αυτή θεσπίστηκε σε ορθή νομική βάση. Επιπλέον, επιβεβαίωσε το κύρος των διατάξεων που αφορούν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό των μισθών, τις οποίες η Κομισιόν θεωρεί «κρίσιμες για την προστασία των εργαζομένων».

Ωστόσο, το Δικαστήριο ακύρωσε εν μέρει δύο συγκεκριμένες διατάξεις που σχετίζονται με τα κριτήρια καθορισμού των κατώτατων μισθών και τον κανόνα που απαγορεύει τη μείωσή τους σε περιπτώσεις αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής. Η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι «αναλύει ήδη τις συνέπειες της μερικής αυτής ακύρωσης».

Τέλος, η Κομισιόν υπογραμμίζει ότι η απόφαση του Δικαστηρίου δεν επηρεάζει τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών. «Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για την πλήρη και ορθή εφαρμογή της οδηγίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση», καταλήγει η ανακοίνωση.