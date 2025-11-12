Γερμανία: Ανάκαμψη της οικονομίας κατά 0,9% το 2026 με προϋποθέσεις για υπέρβαση της ύφεσης

Η γερμανική οικονομία προβλέπεται να σημειώσει ανάπτυξη για πρώτη φορά από το 2022, όπως αναφέρεται στην ετήσια έκθεση του Γερμανικού Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, γνωστού ως «πέντε σοφών», η οποία παραδόθηκε πρόσφατα στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Σύμφωνα με την έκθεση, το ΑΕΠ της χώρας αναμένεται να αυξηθεί κατά 0,9% το 2026, μετά από μια οριακή αύξηση 0,2% φέτος, γεγονός που σηματοδοτεί την υπέρβαση της ύφεσης και της στασιμότητας των τελευταίων ετών, κατά τη διάρκεια των οποίων η οικονομική παραγωγή συρρικνώθηκε το 2023 και το 2024.

Η πρόβλεψη αυτή είναι χαμηλότερη από την επίσημη εκτίμηση της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, η οποία αναμένει αύξηση 1,3%, αλλά υπογραμμίζει την επιστροφή σε θετική πορεία για την οικονομία της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής χώρας.

Οι κύριοι παράγοντες ανάπτυξης

Η έκθεση επισημαίνει ότι η ανάπτυξη θα υποστηριχθεί κυρίως από δημόσιες επενδύσεις, μέσω των Ειδικών Ταμείων συνολικού ύψους 1 τρισεκατομμυρίου ευρώ που θεσπίστηκαν φέτος για την υποδομή και την άμυνα. Συγκεκριμένα:

500 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν προγραμματιστεί για έργα υποδομών και την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας.

500 δισεκατομμύρια ευρώ προορίζονται για την ενίσχυση των ένοπλων δυνάμεων.

Ωστόσο, οι «πέντε σοφοί» επισημαίνουν ότι η αύξηση του δανεισμού μέσω αυτών των Ταμείων ενέχει κινδύνους για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του χρέους. Ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ, που σήμερα βρίσκεται κάτω του 65%, ενδέχεται να φτάσει το 85% μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 2030, εάν οι τρέχουσες πολιτικές συνεχιστούν χωρίς αναθεώρηση. Αντίθετα, εάν η κυβέρνηση εστιάσει στις επενδύσεις, ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ θα παραμείνει κάτω από 80%, διατηρώντας τη δημοσιονομική σταθερότητα.

Ασθενής επέκταση ιδιωτικών επενδύσεων

Οι οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι η ιδιωτική επενδυτική δραστηριότητα παραμένει ασθενής, με περιορισμένες επεκτάσεις από το 2022, γεγονός που καθιστά τις δημόσιες δαπάνες ακόμα πιο καθοριστικές για την ανάπτυξη της οικονομίας. Η αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων των Ειδικών Ταμείων αναδεικνύεται ως κρίσιμος παράγοντας για την αξιοποίηση της ευκαιρίας ανάπτυξης που παρουσιάζεται.

Η αντίδραση της Κυβέρνησης

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς παραλαμβάνοντας την έκθεση, δήλωσε ότι η κυβέρνηση λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις των οικονομολόγων. Τόνισε ότι τα Ειδικά Ταμεία θα παρέχουν αξιόπιστους πόρους για την αντιμετώπιση της υστέρησης στις δημόσιες υποδομές και ότι η κυβέρνηση θα συνοδεύσει τις επενδύσεις με μέτρα μείωσης γραφειοκρατίας και απλοποίησης διαδικασιών έγκρισης.

Ο Μερτς επεσήμανε επίσης ότι η κυβέρνηση συμμερίζεται τον βασικό στόχο του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων: την προώθηση των επενδύσεων και της καινοτομίας, ώστε η ανάπτυξη να μην περιοριστεί μόνο σε αριθμούς αλλά να ενισχύσει ουσιαστικά τη δυναμική της γερμανικής οικονομίας.