Κομισιόν: Προτεραιότητα της ΕΕ η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου - Στόχος η άμεση υλοποίηση

Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, γνωστή ως Great Sea Interconnector (GSI), χαρακτηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως «στρατηγική προτεραιότητα», με στόχο να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό, σύμφωνα με δηλώσεις εκπροσώπου της Κομισιόν στις 13 Νοεμβρίου.

Η Άνα Κάιζα, εκπρόσωπος της Επιτροπής για θέματα ενέργειας, αναφέρθηκε στη χθεσινή συνάντηση του Επιτρόπου Ενέργειας και Στέγασης, Νταν Γιόργκενσεν, με τους υπουργούς ενέργειας Ελλάδας και Κύπρου, όπου συζητήθηκαν πρωτοβουλίες όπως το GSI. Το έργο, που χρηματοδοτείται μέσω του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», συνδέει την Κύπρο με την ηπειρωτική Ευρώπη και αναμένεται να τερματίσει την ενεργειακή απομόνωση του νησιού, μειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος ενέργειας για τους πολίτες.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει το έργο σθεναρά και θα συνεχίσουμε να συνδράμουμε όπου μπορούμε για την πρόοδό του», τόνισε η Κάιζα, σημειώνοντας ότι η συνεργασία με την Ελλάδα και την Κύπρο θα συνεχιστεί σε όλα τα επίπεδα.

Όσον αφορά στο χρονοδιάγραμμα, η εκπρόσωπος απέφυγε να δώσει συγκεκριμένες ημερομηνίες, επισημαίνοντας ότι η υλοποίηση εξαρτάται από τους συμμετέχοντες φορείς. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι δεν υπάρχουν προς το παρόν πληροφορίες για ενδεχόμενη προσέγγιση της Τουρκίας σχετικά με το έργο, αν και η Επιτροπή έχει δημοσίως καταστήσει σαφή τη στρατηγική σημασία του GSI για την ΕΕ.

Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θεωρείται κρίσιμη υποδομή, καθώς ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής, μειώνει την ενεργειακή εξάρτηση και συμβάλλει στη σταθερότητα των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας για τους πολίτες των δύο χωρών.