Λετυμπιώτης (Κύπριος Κυβερνητικός Εκπρόσωπος): Ελλάδα και Κύπρος πυλώνες σταθερότητας και ενεργειακοί κόμβοι στην Ανατολική Μεσόγειο

Τον καθοριστικό ρόλο Ελλάδας και Κύπρου ως παραγόντων ασφάλειας και ενεργειακής σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σε συνέντευξή του στην εκπομπή “Update” του ERTNEWS.

Όπως ανέφερε, η τρίτη διακυβερνητική σύνοδος Ελλάδας- Κύπρου επιβεβαίωσε τη στενή στρατηγική σχέση των δύο χωρών, η οποία «παράγει απτά αποτελέσματα, όχι μόνο στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής αλλά και στην καθημερινότητα των πολιτών».

Εμβάθυνση συνεργασίας σε νέους τομείς

Ο κ. Λετυμπιώτης σημείωσε ότι η συνεργασία Αθήνας και Λευκωσίας έχει πλέον επεκταθεί πέρα από τα παραδοσιακά θέματα άμυνας και ασφάλειας. «Περιλαμβάνει πλέον την ψηφιακή διακυβέρνηση, τη δικαιοσύνη, τη στέγαση και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ενδεικτικά ανέφερε την επιτυχημένη λειτουργία της εφαρμογής “Ψηφιακός Πολίτης” στην Κύπρο, που βασίστηκε στην ελληνική τεχνογνωσία, καθώς και το σχέδιο για την εγκατάσταση επτά νέων μονάδων αφαλάτωσης έως το 2026, που θα ενισχύσουν την υδροδότηση της χώρας.

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου, το οποίο χαρακτήρισε «στρατηγικής σημασίας και γεωπολιτικής αξίας». Όπως εξήγησε, η επικαιροποίηση των οικονομοτεχνικών δεδομένων είναι «απαραίτητη για την προσέλκυση επενδυτικού ενδιαφέροντος», ενώ το έντονο αμερικανικό ενδιαφέρον για το έργο «καταδεικνύει τον αναβαθμισμένο ρόλο των δύο χωρών στον ενεργειακό χάρτη της περιοχής».

Η πρωτοβουλία “5 επί 5” και η στάση της Τουρκίας

Αναφερόμενος στην ελληνική πρωτοβουλία “5 επί 5”, ο κ. Λετυμπιώτης τόνισε ότι «η πολυμέρεια και η συνεργασία αποτελούν βασικό άξονα της κυπριακής εξωτερικής πολιτικής». Παράλληλα, αναγνώρισε ότι «η αδιαλλαξία της Τουρκίας περιορίζει τις προσδοκίες για ουσιαστική πρόοδο στο Κυπριακό».

Η κυπριακή προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε.

Όσον αφορά την επικείμενη κυπριακή προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2026, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε πως η Λευκωσία «προετοιμάζεται εντατικά για τη διαχείριση κρίσιμων ευρωπαϊκών φακέλων». Τόνισε επίσης ότι «η πορεία των ευρωτουρκικών σχέσεων συνδέεται πλέον άρρηκτα με την πρόοδο στο Κυπριακό».

Κλείνοντας, ο κ. Λετυμπιώτης επανέλαβε ότι η συμμαχία Ελλάδας και Κύπρου παραμένει θεμέλιο ειρήνης, σταθερότητας και ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή, «με την ενέργεια και την τεχνολογική συνεργασία να αποτελούν τους δύο κύριους άξονες της κοινής τους στρατηγικής».