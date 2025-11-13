ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Λετυμπιώτης (Κύπριος Κυβερνητικός Εκπρόσωπος): Ελλάδα και Κύπρος πυλώνες σταθερότητας και ενεργειακοί κόμβοι στην Ανατολική Μεσόγειο
Ειδήσεις
22:50 - 13 Νοε 2025

Λετυμπιώτης (Κύπριος Κυβερνητικός Εκπρόσωπος): Ελλάδα και Κύπρος πυλώνες σταθερότητας και ενεργειακοί κόμβοι στην Ανατολική Μεσόγειο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τον καθοριστικό ρόλο Ελλάδας και Κύπρου ως παραγόντων ασφάλειας και ενεργειακής σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σε συνέντευξή του στην εκπομπή “Update” του ERTNEWS.

Όπως ανέφερε, η τρίτη διακυβερνητική σύνοδος Ελλάδας- Κύπρου επιβεβαίωσε τη στενή στρατηγική σχέση των δύο χωρών, η οποία «παράγει απτά αποτελέσματα, όχι μόνο στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής αλλά και στην καθημερινότητα των πολιτών».

Εμβάθυνση συνεργασίας σε νέους τομείς

Ο κ. Λετυμπιώτης σημείωσε ότι η συνεργασία Αθήνας και Λευκωσίας έχει πλέον επεκταθεί πέρα από τα παραδοσιακά θέματα άμυνας και ασφάλειας. «Περιλαμβάνει πλέον την ψηφιακή διακυβέρνηση, τη δικαιοσύνη, τη στέγαση και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ενδεικτικά ανέφερε την επιτυχημένη λειτουργία της εφαρμογής “Ψηφιακός Πολίτης” στην Κύπρο, που βασίστηκε στην ελληνική τεχνογνωσία, καθώς και το σχέδιο για την εγκατάσταση επτά νέων μονάδων αφαλάτωσης έως το 2026, που θα ενισχύσουν την υδροδότηση της χώρας.

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου, το οποίο χαρακτήρισε «στρατηγικής σημασίας και γεωπολιτικής αξίας». Όπως εξήγησε, η επικαιροποίηση των οικονομοτεχνικών δεδομένων είναι «απαραίτητη για την προσέλκυση επενδυτικού ενδιαφέροντος», ενώ το έντονο αμερικανικό ενδιαφέρον για το έργο «καταδεικνύει τον αναβαθμισμένο ρόλο των δύο χωρών στον ενεργειακό χάρτη της περιοχής».

Η πρωτοβουλία “5 επί 5” και η στάση της Τουρκίας

Αναφερόμενος στην ελληνική πρωτοβουλία “5 επί 5”, ο κ. Λετυμπιώτης τόνισε ότι «η πολυμέρεια και η συνεργασία αποτελούν βασικό άξονα της κυπριακής εξωτερικής πολιτικής». Παράλληλα, αναγνώρισε ότι «η αδιαλλαξία της Τουρκίας περιορίζει τις προσδοκίες για ουσιαστική πρόοδο στο Κυπριακό».

Η κυπριακή προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε.

Όσον αφορά την επικείμενη κυπριακή προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2026, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε πως η Λευκωσία «προετοιμάζεται εντατικά για τη διαχείριση κρίσιμων ευρωπαϊκών φακέλων». Τόνισε επίσης ότι «η πορεία των ευρωτουρκικών σχέσεων συνδέεται πλέον άρρηκτα με την πρόοδο στο Κυπριακό».

Κλείνοντας, ο κ. Λετυμπιώτης επανέλαβε ότι η συμμαχία Ελλάδας και Κύπρου παραμένει θεμέλιο ειρήνης, σταθερότητας και ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή, «με την ενέργεια και την τεχνολογική συνεργασία να αποτελούν τους δύο κύριους άξονες της κοινής τους στρατηγικής».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο πατριωτισμός ως λαϊκιστική ρητορική: Η περίπτωση του Αντώνη Σαμαρά
Άλλοι Αρθρογράφοι

Ο πατριωτισμός ως λαϊκιστική ρητορική: Η περίπτωση του Αντώνη Σαμαρά

Δεν αφήνει την Ευρωβουλή ο Φειδίας Παναγιώτου
Πολιτική

Δεν αφήνει την Ευρωβουλή ο Φειδίας Παναγιώτου

Eξοχικές κατοικίες στην Ελλάδα: Συνεχίζεται το ράλι της τιμής ανά τετραγωνικό (πίνακας)
Ακίνητα

Eξοχικές κατοικίες στην Ελλάδα: Συνεχίζεται το ράλι της τιμής ανά τετραγωνικό (πίνακας)

Μητσοτάκης: «Οι Κύπριοι ψήφισαν σταθερότητα» – Συγχαρητήρια σε ΔΗ.ΣΥ. και Αννίτα Δημητρίου
Πολιτική

Μητσοτάκης: «Οι Κύπριοι ψήφισαν σταθερότητα» – Συγχαρητήρια σε ΔΗ.ΣΥ. και Αννίτα Δημητρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
26/05/2026 - 23:35

Υπουργείο Δικαιοσύνης ΗΠΑ κατά UCLA: Κατηγορίες για αντισημιτισμό και διακρίσεις

Χρηματιστήρια
26/05/2026 - 23:23

Wall: Η Micron «σπάει» το φράγμα του $1 τρισ. και οδηγεί τον S&P 500 σε νέο ρεκόρ

Πολιτική
26/05/2026 - 23:12

«Παλιό με νέο περιτύλιγμα» λένε κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ για το νέο κόμμα Τσίπρα

Οικονομία
26/05/2026 - 23:10

Πιερρακάκης από Θεσσαλονίκη: «Η χώρα αλλάζει και δεν γυρίζει πίσω»

Πολιτική
26/05/2026 - 23:02

Πηγές Μαξίμου: Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανισθεί ξανά ο Τσίπρας το ίδιο αμετανόητος

Ειδήσεις
26/05/2026 - 22:50

Γκουτέρες: Έντονη ανησυχία για τα ρωσικά σχέδια επιθέσεων στο Κίεβο

Πολιτική
26/05/2026 - 22:30

Τασούλας για Παπαστράτος: Η Ελλάδα μπορεί να προχωρά, όταν οι άνθρωποί της εργάζονται με πάθος

Ειδήσεις
26/05/2026 - 22:15

Νετανιάχου: Επέκταση ισραηλινών επιχειρήσεων στον νότιο Λίβανο – Καταλαμβάνονται στρατηγικές περιοχές

Ειδήσεις
26/05/2026 - 21:50

Συμφωνία στρατηγικής σημασίας για LNG μεταξύ Καναδά και Γερμανίας

Πολιτική
26/05/2026 - 21:33

Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) το όνομα του κόμματος Τσίπρα - Δείτε το logo και ποιοι έδωσαν το παρών

Ναυτιλία
26/05/2026 - 21:30

Bloomberg: Στο Olympic Life, ελληνικών συμφερόντων, η έκρηξη ανοιχτά του Ομάν

Ανακοινώσεις
26/05/2026 - 21:15

Viohalco: Από 29 Ιουνίου η καταβολή μικτού μερίσματος €0,27 ανά μετοχή

Πολιτική
26/05/2026 - 20:47

Νέα «καρφιά» Καραμανλή παρουσία Σαμαρά: Δυσανάλογα μεγάλο το κόστος των «ήρεμων νερών»

Ειδήσεις
26/05/2026 - 20:40

«Όλα ΤΕΛΕΙΑ» λέει ο Τραμπ μετά τις εξετάσεις στο στρατιωτικό νοσοκομείο

Ανακοινώσεις
26/05/2026 - 20:20

Lamda Development: Στις 3/6 η Δημόσια Προσφορά για το ομόλογο έως €350 εκατ. - Η δυνητική αγορά στόχος

Ειδήσεις
26/05/2026 - 20:07

Σπανάκης: Κανονικά η πορεία των έργων για τον Ιλισσό και τον Φαληρικό Όρμο

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 19:47

Ιστορικό ρεκόρ για τη Micron: Κεφαλαιοποίηση άνω του $1 τρισ.

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
26/05/2026 - 19:36

Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο η σύμβαση για τη λειτουργία του Διεθνούς Αεροδρομίου Καλαμάτας

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 19:29

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στο Ενημερωτικό για το ομόλογο της Lamda Development

Χρηματιστήρια
26/05/2026 - 19:15

Οι ευρωαγορές «φρέναραν» μετά το ράλι: Στο επίκεντρο Ιράν και Ουκρανία

Ναυτιλία
26/05/2026 - 18:58

Ένα βήμα πριν την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών η Safe Bulkers του Πόλυ Χατζηιωάννου

Ειδήσεις
26/05/2026 - 18:50

Ρωσία και Καζακστάν αναμένεται να προχωρήσουν σε συμφωνία για την πυρηνική ενέργεια μέσα στη βδομάδα

Οικονομία
26/05/2026 - 18:50

Κάτω από τη βάση οι Έλληνες στην αποταμίευση: Ξοδεύουν συστηματικά περισσότερα από όσα βγάζουν

Ειδήσεις
26/05/2026 - 18:33

Φον Ντερ Λάιεν: «Βαρύ κατηγορώ» κατά Μόσχας για προσπάθεια αποσταθεροποίησης στη Βαλτική

Ειδήσεις
26/05/2026 - 18:32

Καιρός: Καθησυχαστικός ο Κολυδάς για την πιθανότητα εκδήλωσης ακραίου κύματος καύσωνα στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 18:18

Ο Όμιλος Qualco Χρυσός Χορηγός στο συνέδριο «Δημογραφικό 2026»

Ειδήσεις
26/05/2026 - 18:18

CNN: Η Ευρώπη πλήττεται από πρωτοφανές κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες-ρεκόρ για την εποχή

Ακίνητα
26/05/2026 - 18:10

ΕΤΑΔ: Ενέργειες αποκατάστασης της νομιμότητας στον αιγιαλό των Ιαματικών Πηγών Καλλιθέας Ρόδου

Πολιτική
26/05/2026 - 18:06

Χατζηδάκης: Χρωστάει μια απάντηση ο κ. Τσίπρας για τη ΔΕΗ

Ανακοινώσεις
26/05/2026 - 17:57

E.IN.S.: Μέρισμα €0,06 ανά μετοχή και ανεκτέλεστο έργων €13 εκατ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ