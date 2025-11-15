Δασμοί: Μερική υπαναχώρηση Τραμπ, λόγω μεγάλης ακρίβειας στα τρόφιμα
Ειδήσεις
09:10 - 15 Νοε 2025

Δασμοί: Μερική υπαναχώρηση Τραμπ, λόγω μεγάλης ακρίβειας στα τρόφιμα

Reporter.gr Newsroom
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναιρεί τους δασμούς εισαγωγής σε μια σειρά από αγροτικά προϊόντα, με στόχο την αντιμετώπιση των παραπόνων των καταναλωτών για τις υψηλές τιμές των τροφίμων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξέδωσε την Παρασκευή εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο καταργούνται οι δασμοί σε ορισμένα αγροτικά προϊόντα, όπως το βοδινό κρέας, οι ντομάτες και ο καφές.

«Πολλές από τις εμπορικές συμφωνίες που έχουν ανακοινωθεί και οι συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις αφορούν χώρες που παράγουν μεγάλες ποσότητες αγροτικών προϊόντων τα οποία δεν καλλιεργούνται ή δεν παράγονται σε επαρκείς ποσότητες στις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε ο Λευκός Οίκος σε έγγραφο που δόθηκε στους δημοσιογράφους σχετικά με το διάταγμα.

Η ανακοίνωση της Παρασκευής αποτελεί, όπως επισημαίνει η Washington Post, τη σημαντικότερη αλλαγή στους «αμοιβαίους δασμούς» που ο πρόεδρος ανακοίνωσε στις 2 Απριλίου. Έρχεται αφού κυβερνητικοί αξιωματούχοι είχαν προαναγγείλει αλλαγές με στόχο να αντιμετωπιστούν τα παράπονα των καταναλωτών για τις υψηλές τιμές στα παντοπωλεία.

Η κίνηση εξαιρεί δεκάδες κοινά αγροτικά προϊόντα από τους δασμούς, όπως τσάι, χυμούς πορτοκαλιού και ανανά, μπανάνες και κάσιους.

Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου εξήγησε την ενέργεια ως μέρος μιας στρατηγικής που είχε σχεδιαστεί εδώ και καιρό. Ωστόσο, έρχεται μετά τη δήλωση του Εκπροσώπου Εμπορίου Τζέιμισον Γκριρ, του επικεφαλής διαπραγματευτή εμπορίου του προέδρου, στην Επιτροπή Οικονομικών της Γερουσίας τον Απρίλιο ότι ο πρόεδρος δεν σχεδίαζε «εξαιρέσεις και απαλλαγές» από τους ιστορικούς δασμούς.

Ο Τραμπ... παραδέχεται έμμεσα ότι οι δασμοί του αυξάνουν τις τιμές

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει διατηρήσει τη θέση ότι το κόστος των δασμών δεν μετακυλίεται στους καταναλωτές. Ωστόσο, μια ανάλυση του Πανεπιστημίου Γέιλ στις αρχές Απριλίου έδειξε ότι οι αυξήσεις τιμών από τους δασμούς θα κοστίσουν στο μέσο αμερικανικό νοικοκυριό 3.800 δολάρια φέτος.

Η πλειονότητα των Αμερικανών δηλώνει ότι ξοδεύει περισσότερα για τρόφιμα σε σχέση με πέρυσι και αποδίδει την αύξηση του κόστους στον Τραμπ, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Washington Post–Ipsos που πραγματοποιήθηκε στα τέλη Οκτωβρίου.

Οι επικριτές των δασμών του Τραμπ χαιρέτισαν την κίνηση και κάλεσαν τον πρόεδρο να καταργήσει και τους υπόλοιπους δασμούς.

«Ο πρόεδρος Τραμπ παραδέχεται επιτέλους αυτό που πάντα γνωρίζαμε: οι δασμοί του αυξάνουν τις τιμές για τον αμερικανικό λαό», δήλωσε ο βουλευτής Ντον Μπέιερ (Δημοκρατικός–Βιρτζίνια), μέλος της υποεπιτροπής εμπορίου της Επιτροπής Τρόπων και Μέσων της Βουλής και συνχορηγός του διακομματικού Νομοσχεδίου "Καμία Φορολογία στον Καφέ". «Η ίδια λογική — ότι οι δασμοί του Τραμπ αυξάνουν τις τιμές στον καφέ, τα φρούτα και άλλα τρόφιμα — ισχύει εξίσου για τις χιλιάδες άλλα προϊόντα στα οποία παραμένουν οι δασμοί του».

«Ενθαρρύνουμε την κυβέρνηση να βασιστεί στη σημερινή ανακοίνωση και να προσφέρει επιπλέον ανακούφιση από δασμούς για άλλα προϊόντα που δεν είναι εύκολα διαθέσιμα από εγχώριες πηγές και σε περιπτώσεις όπου οι δασμοί απειλούν αμερικανικές θέσεις εργασίας», δήλωσε το Εμπορικό Επιμελητήριο των ΗΠΑ σε ανακοίνωση.



Τελευταία τροποποίηση στις 15/11/2025 - 10:05
