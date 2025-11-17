Μισέλ Ομπάμα: Η Αμερική δεν είναι έτοιμη για γυναίκα πρόεδρο – «Όχι» σε δική της υποψηφιότητα

Η Μισέλ Ομπάμα είναι βέβαιη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να μην είναι έτοιμες για μια γυναίκα στον Λευκό Οίκο. Για να συμβεί αυτό, οι ΗΠΑ θα πρέπει να ωριμάσουν πολύ περισσότερο, δήλωσε η πρώην Πρώτη Κυρία σε μια συζήτηση με την ηθοποιό Τρέισι Έλις Ρος με αφορμή το νέο της βιβλίο.

Αναφερόμενη, στα πλαίσια παρουσίας της σε ένα vidcast, στο γεγονός ότι η 61χρονη συχνά συζητείται ως πιθανή προεδρική υποψήφια, είπε: «Μην κοιτάτε εμένα για υποψηφιότητα, γιατί όλοι λέτε ψέματα. Δεν είστε ακόμα έτοιμοι για μια γυναίκα». Καθώς το κοινό αντιδρούσε με ένα μείγμα γέλιου και χειροκροτημάτων, η Ομπάμα συνέχισε απορριπτικά: «Ας μη χάνουμε άλλο χρόνο».

Για τη δήλωσή της έδωσε και μία εξήγηση. «Δυστυχώς, υπάρχουν ακόμη πολλοί άντρες που δεν αισθάνονται ότι μπορούν να καθοδηγούνται από μια γυναίκα. Και το είδαμε αυτό», είπε η Ομπάμα, αναφερόμενη στη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ επί της Κάμαλα Χάρις στις προεδρικές εκλογές του 2024.

Η Μισέλ Ομπάμα δεν θα είναι ποτέ υποψήφια

Από την αποχώρηση του συζύγου της, Μπαράκ Ομπάμα, από το αξίωμα το 2017, αποτελεί μια ηγετική φωνή στο Δημοκρατικό Κόμμα και ήταν περιζήτητη ομιλήτρια στις προεκλογικές εκστρατείες του 2016, του 2020 και του 2024. Πέρυσι, έκανε εκστρατεία υπέρ της αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις και κάλεσε τους άντρες να σκεφτούν τις συνέπειες που θα είχε μια νίκη του Τραμπ στην αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα.

Παρά τη δημοτικότητά της, η Μισέλ Ομπάμα απορρίπτει σταθερά εδώ και χρόνια το ενδεχόμενο να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία. Από το τέλος της θητείας της ως Πρώτη Κυρία, χρησιμοποιεί την πλατφόρμα της για να προωθήσει κοινωνικά ζητήματα όπως η εκπαίδευση, η υγεία και η ισότητα.

