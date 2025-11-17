Πολυτεχνείο: H σημαία στην Αμερικανική Πρεσβεία, μικροεντάσεις και συλλήψεις - Ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εκδηλώσεις για την 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, με τις καθιερωμένες ομιλίες και την πορεία προς την Αμερικανική Πρεσβεία να συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των πολιτών και των αρχών. Προς το παρόν οι αρχές έχουν προχωρήσει σε 32 προσαγωγές και 11 συλλήψεις.

Η σημαία έφτασε πριν από λίγο στην Αμερικανική πρε΄σβεία συνοδεία πλήθους κόσμου. Νωρίτερα, έγινε γνωστό με ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ ότι προσήχθη από την αστυνομία ο γραμματέας της ΠΑΣΠ Παντείου επειδή μετέφερε καρέκλες.

Η πορεία ξεκίνησε στις 14:30, μετά την ολοκλήρωση των ομιλιών και το κλείσιμο των πυλών του Πολυτεχνείου. Ωστόσο, λίγο πριν από την έναρξή της, δημιουργήθηκε ένταση όταν ομάδα νεαρών πέταξε μπουκάλια με νερό, καρέκλες και κροτίδες προς τον προαύλιο χώρο, όπου βρισκόταν ο πρύτανης, Ιωάννης Χατζηγεωργίου. Μέχρι στιγμής οι αρχές έχουν προχωρήσει σε 20 προσαγωγές και σε μία σύλληψη.

Η αιματοβαμμένη σημαία, σύμβολο του αντιδικτατορικού αγώνα, ξεκίνησε από το Πολυτεχνείο μετά τις ομιλίες και ενώθηκε με τον κύριο κορμό της πορείας. Αμέσως μετά, οι οργανώσεις φοιτητών και οι νεολαίες των κομμάτων με τα πανό και τα συνθήματά τους, κατευθύνθηκαν στο κέντρο της Αθήνας. Οι Σύλλογοι του ΕΜΠ ξεκίνησαν από το συγκρότημα του Πολυτεχνείου, ενώ οι κομματικές νεολαίες συγκεντρώθηκαν σε σημεία πέριξ των Χαυτείων και στην Ομόνοια.

Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας - 5.000 αστυνομικοί σε επιφυλακή

Για την ασφαλή διεξαγωγή της πορείας, έχουν κινητοποιηθεί περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί από τις μονάδες ΜΑΤ, ΔΙΑΣ, ΔΡΑΣΗ, ΟΠΚΕ, την Ασφάλεια και την Τροχαία. Οι δυνάμεις βρίσκονται σε επιφυλακή γύρω από το Πολυτεχνείο, άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα, τις πρεσβείες των ΗΠΑ και του Ισραήλ, δημόσια κτίρια και την ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της ΕΥΠ, ενώ αστυνομικοί με πολιτικά παρακολουθούν κρίσιμα σημεία στο κέντρο της Αθήνας και διενεργούν προληπτικούς ελέγχους.

Η αεροπορική υποστήριξη παρέχεται από drones και ελικόπτερα, που μεταφέρουν εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΕΛ.ΑΣ. και παρακολουθούν ταράτσες, ειδικά στην περιοχή των Εξαρχείων. Εξονυχιστικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται σε περιοχές όπου υπάρχουν πληροφορίες για πιθανή ύπαρξη «πολεμοφόδιων».

Επιπλέον, τα ειδικά θωρακισμένα οχήματα εκτόξευσης νερού, γνωστά ως «Αίαντες», βρίσκονται σε ετοιμότητα για άμεση επέμβαση εάν κριθεί αναγκαίο.