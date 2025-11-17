ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πολυτεχνείο: H σημαία στην Αμερικανική Πρεσβεία, μικροεντάσεις και συλλήψεις - Ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας
Ειδήσεις
18:31 - 17 Νοε 2025

Πολυτεχνείο: H σημαία στην Αμερικανική Πρεσβεία, μικροεντάσεις και συλλήψεις - Ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εκδηλώσεις για την 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, με τις καθιερωμένες ομιλίες και την πορεία προς την Αμερικανική Πρεσβεία να συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των πολιτών και των αρχών. Προς το παρόν οι αρχές έχουν προχωρήσει σε 32 προσαγωγές και 11 συλλήψεις. 

Η σημαία έφτασε πριν από λίγο στην Αμερικανική πρε΄σβεία συνοδεία πλήθους κόσμου. Νωρίτερα, έγινε γνωστό με ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ ότι προσήχθη από την αστυνομία ο γραμματέας της ΠΑΣΠ Παντείου επειδή μετέφερε καρέκλες.

Η πορεία ξεκίνησε στις 14:30, μετά την ολοκλήρωση των ομιλιών και το κλείσιμο των πυλών του Πολυτεχνείου. Ωστόσο, λίγο πριν από την έναρξή της, δημιουργήθηκε ένταση όταν ομάδα νεαρών πέταξε μπουκάλια με νερό, καρέκλες και κροτίδες προς τον προαύλιο χώρο, όπου βρισκόταν ο πρύτανης, Ιωάννης Χατζηγεωργίου. Μέχρι στιγμής οι αρχές έχουν προχωρήσει σε 20 προσαγωγές και σε μία σύλληψη.

Η αιματοβαμμένη σημαία, σύμβολο του αντιδικτατορικού αγώνα, ξεκίνησε από το Πολυτεχνείο μετά τις ομιλίες και ενώθηκε με τον κύριο κορμό της πορείας. Αμέσως μετά, οι οργανώσεις φοιτητών και οι νεολαίες των κομμάτων με τα πανό και τα συνθήματά τους, κατευθύνθηκαν στο κέντρο της Αθήνας. Οι Σύλλογοι του ΕΜΠ ξεκίνησαν από το συγκρότημα του Πολυτεχνείου, ενώ οι κομματικές νεολαίες συγκεντρώθηκαν σε σημεία πέριξ των Χαυτείων και στην Ομόνοια.

Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας - 5.000 αστυνομικοί σε επιφυλακή

Για την ασφαλή διεξαγωγή της πορείας, έχουν κινητοποιηθεί περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί από τις μονάδες ΜΑΤ, ΔΙΑΣ, ΔΡΑΣΗ, ΟΠΚΕ, την Ασφάλεια και την Τροχαία. Οι δυνάμεις βρίσκονται σε επιφυλακή γύρω από το Πολυτεχνείο, άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα, τις πρεσβείες των ΗΠΑ και του Ισραήλ, δημόσια κτίρια και την ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της ΕΥΠ, ενώ αστυνομικοί με πολιτικά παρακολουθούν κρίσιμα σημεία στο κέντρο της Αθήνας και διενεργούν προληπτικούς ελέγχους.

Η αεροπορική υποστήριξη παρέχεται από drones και ελικόπτερα, που μεταφέρουν εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΕΛ.ΑΣ. και παρακολουθούν ταράτσες, ειδικά στην περιοχή των Εξαρχείων. Εξονυχιστικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται σε περιοχές όπου υπάρχουν πληροφορίες για πιθανή ύπαρξη «πολεμοφόδιων».

Επιπλέον, τα ειδικά θωρακισμένα οχήματα εκτόξευσης νερού, γνωστά ως «Αίαντες», βρίσκονται σε ετοιμότητα για άμεση επέμβαση εάν κριθεί αναγκαίο.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/11/2025 - 18:33
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Επίθεση με πύραυλο στην αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη
Ειδήσεις

Επίθεση με πύραυλο στην αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη

Έξω από τη Βουλή τα τρακτέρ: Ξεκίνησε το αγροτικό συλλαλητήριο - Κλειστό το Σύνταγμα (upd)
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Έξω από τη Βουλή τα τρακτέρ: Ξεκίνησε το αγροτικό συλλαλητήριο - Κλειστό το Σύνταγμα (upd)

Bloomberg: Το υπουργείο Ναυτιλίας καλεί τους Έλληνες πλοιοκτήτες να αποφεύγουν τα ύδατα κοντά στο Ιράν
Ναυτιλία

Bloomberg: Το υπουργείο Ναυτιλίας καλεί τους Έλληνες πλοιοκτήτες να αποφεύγουν τα ύδατα κοντά στο Ιράν

Γκιλφόιλ: Συλλυπητήρια για την τραγωδία στο εργοστάσιο «Βιολάντα - Στεκόμαστε δίπλα στην Ελλάδα
Ειδήσεις

Γκιλφόιλ: Συλλυπητήρια για την τραγωδία στο εργοστάσιο «Βιολάντα - Στεκόμαστε δίπλα στην Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
29/05/2026 - 23:33

Σε ρυθμούς ρεκόρ η Wall Street – Ο Dow ξεπέρασε το όριο των 51.000 μονάδων

Ειδήσεις
29/05/2026 - 23:22

Πούτιν: Δεν ήταν δικό μας το drone στη Ρουμανία – Ψέμα πως απειλούμε την Ευρώπη

Ειδήσεις
29/05/2026 - 23:12

Θεσσαλία: Στη φυλακή για βιασμό ο πρώην περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:52

Εμπλουτισμένο ουράνιο – Το καλύτερο διαπραγματευτικό «χαρτί» του Ιράν

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:33

Πίεση Πούτιν στην Αρμενία να διαλέξει μεταξύ ΕΕ και Ευρασιατικής Ένωσης

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:21

Άκαρπη η σύσκεψη Τραμπ στο Situtation Room – Καμία συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
29/05/2026 - 22:06

Πέθανε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:00

Πώς να στηρίξουμε ουσιαστικά τα παιδιά στις Πανελλήνιες

Πολιτική
29/05/2026 - 21:44

Παυλόπουλος: Τεχνητή Νοημοσύνη και Απονομή Δικαιοσύνης – Τα όρια της τεχνολογίας στο Κράτος Δικαίου

Ειδήσεις
29/05/2026 - 21:30

Ομοσπονδιακός δικαστής «παγώνει» το σχέδιο Τραμπ για ταμείο αποζημιώσεων $1,776 δισ.

Ειδήσεις
29/05/2026 - 21:17

Πέταξε στα 8,49 μ. ο Μίλτος Τεντόγλου – Νέα κορυφαία επίδοση παγκοσμίως

Υγεία
29/05/2026 - 21:15

Γιατί η γυμναστική στο σπίτι είναι το «κλειδί» για την αυτονομία μετά τα 65

Πολιτική
29/05/2026 - 20:56

Ανδρουλάκης: Ένας δρόμος υπάρχει για την πολιτική αλλαγή, το ΠΑΣΟΚ

Πολιτική
29/05/2026 - 20:37

Εξώδικο της RealPolls στον Δουδωνή – «Δεν τα υπολόγισαν καλά», απαντά ο ίδιος

Ειδήσεις
29/05/2026 - 20:19

ΕΕ: Βήμα προς την Ένωση Κεφαλαιαγορών – Υπέρ οι έξι μεγαλύτερες οικονομίες

Ειδήσεις
29/05/2026 - 19:58

Χανιά: Έκτακτη προσγείωση αεροσκάφους μετά από επεισόδιο με επιβάτη

Ειδήσεις
29/05/2026 - 19:40

Εργατικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη - Τεχνίτης του ΔΕΔΔΗΕ υπέστη εγκαύματα

Πολιτική
29/05/2026 - 19:38

Μανιάτης: Η Κομισιόν ανατρέπει τους τουρκικούς ισχυρισμούς – Τα έργα υποδομών που χρηματοδοτεί η ΕΕ είναι νόμιμα

Ειδήσεις
29/05/2026 - 19:22

Οι όροι του Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν – Τι απαντά η Τεχεράνη

Χρηματιστήρια
29/05/2026 - 19:19

Αναζήτηση κατεύθυνσης στις ευρωαγορές – Κερδισμένες οι αμυντικές εταιρείες

Ειδήσεις
29/05/2026 - 19:07

Αττική: «Ασφυκτιούν» οι δρόμοι λόγω της εξόδου των εκδρομέων – Πού καταγράφονται καθυστερήσεις

Ειδήσεις
29/05/2026 - 18:53

Ερντογάν: Κάποιοι δεν μπορούν να χωνέψουν την Άλωση της Κωνσταντινούπολης - Εμείς τη σώσαμε

Επιχειρήσεις
29/05/2026 - 18:49

Noval Property: Λήξη ένατης περιόδου εκτοκισμού πράσινου κοινού ομολογιακού δανείου

Επιχειρήσεις
29/05/2026 - 18:43

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Σε οριακό σημείο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις - Πτώση τζίρου 30% το Μάιο

Ειδήσεις
29/05/2026 - 18:21

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην παραλιακή Αττικής το Σάββατο (28/5) λόγω ποδηλατικού αγώνα

Πολιτική
29/05/2026 - 18:06

Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turkaegean

Ανακοινώσεις
29/05/2026 - 18:01

Intracom: Μέρισμα €0,18 ανά μετοχή – Οι προοπτικές για το μέλλον

Ειδήσεις
29/05/2026 - 18:00

Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Πρόταση ενοχής για τέσσερα στελέχη της «Αττικές Διαδρομές» για εγκλωβισμό οδηγών στην Αττική Οδό

Ειδήσεις
29/05/2026 - 17:53

Μεντβέντεφ κατά ΕΕ: Ο ήρεμος ύπνος τελείωσε, βουλώστε το

Ειδήσεις
29/05/2026 - 17:45

ΑΑΔΕ: Μετάθεση προθεσμιών επικαιροποίησης των νέων Ευρωπαϊκών ΚΑΔ, έως τις 30 Οκτωβρίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ