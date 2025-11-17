Βρετανία: Αναθεώρηση των πολιτικών ασύλου εν μέσω της ανόδου του Reform UK

Η Βρετανία θα παρουσιάσει σήμερα (17/11) μια αναθεώρηση του συστήματος ασύλου της, καθιστώντας το καθεστώς πρόσφυγα προσωρινό και επανερμηνεύοντας τους νόμους περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ώστε να διευκολυνθούν οι απελάσεις μεταναστών που φτάνουν παράνομα, σε μια προσπάθεια να ανακοπεί η άνοδος του λαϊκιστικού κόμματος Reform UK.

Σύμφωνα με το Reuters, η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ θα παρουσιάσει αλλαγές σχετικά με το πώς η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) θα πρέπει να ερμηνεύεται από τα βρετανικά δικαστήρια, ώστε να δοθεί στην κυβέρνηση μεγαλύτερος έλεγχος για το ποιος μπορεί να παραμείνει στη Βρετανία.

«Αυτές οι μεταρρυθμίσεις θα μπλοκάρουν ατελείωτες προσφυγές, θα σταματήσουν τις καθυστερημένες αιτήσεις και θα ενισχύσουν τις επιστροφές όσων δεν έχουν δικαίωμα να βρίσκονται εδώ», δήλωσε ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, πρώην δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Στο πλαίσιο αυτού που η κεντροαριστερή κυβέρνηση των Εργατικών χαρακτηρίζει ως τη σημαντικότερη αναμόρφωση του συστήματος ασύλου στη σύγχρονη εποχή, η Μαχμούντ θα ανακοινώσει αλλαγές που περιλαμβάνουν τον τετραπλασιασμό -σε 20 χρόνια- του χρόνου που θα πρέπει να περιμένουν οι πρόσφυγες για να εγκατασταθούν μόνιμα.



Η κυβέρνηση απείλησε επίσης με απαγορεύσεις θεωρήσεων (βίζας) τις χώρες Αγκόλα, Ναμίμπια και Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, εάν δεν δεχτούν την επιστροφή παράτυπων μεταναστών και εγκληματιών.

Σκληρότερη στάση για την παροχή ασύλου - εν μέσω της ανόδου του Reform UK

Η μετανάστευση έχει μετατραπεί στον σημαντικότερο ζήτημα για τους ψηφοφόρους τους τελευταίους μήνες, με εκείνους που φτάνουν με μικρές βάρκες από τη Γαλλία να αποτελούν το πιο ορατό σημάδι παράτυπων αφίξεων. Το θέμα έχει συμβάλει στην άνοδο του Reform UK, του οποίου ηγείται ο βετεράνος ευρωσκεπτικιστής, Νάιτζελ Φάρατζ, με ισχυρό μάλιστα προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις.

Ο Ζία Γουσούφ, ανώτερο στέλεχος του Reform UK, δήλωσε ότι το κοινό έχει κουραστεί να τού λένε πως δεν υπάρχει τρόπος να αποτραπεί η παράτυπη άφιξη ανθρώπων στις παραλίες, προσθέτοντας ότι οι ισχύοντες νόμοι και η πιθανή αντίσταση από τους βουλευτές του Στάρμερ σημαίνουν πως οι προτεινόμενες αλλαγές της Μαχμούντ είναι απίθανο να εφαρμοστούν ποτέ.

Ο Τόνι Βον, βουλευτής των Εργατικών και ανώτερος νομικός, ήταν από τους πρώτους που επέκριναν δημόσια τις προτάσεις, λέγοντας ότι η ρητορική αυτή θα ενθαρρύνει «την ίδια κουλτούρα διχασμού που οδηγεί στην αύξηση του ρατσισμού και της κακοποίησης στις κοινότητές μας».

Έως το τέλος Μαρτίου, 109.343 άνθρωποι ζήτησαν άσυλο στη Βρετανία, αυξάνοντας κατά 17% το αντίστοιχο ποσοστό σε σχέση με τους προηγούμενους 12 μήνες. Ωστόσο, λιγότεροι άνθρωποι ζητούν άσυλο στη Βρετανία σε σχέση με ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία ή η Ισπανία.

Οι περισσότεροι μετανάστες φτάνουν νόμιμα. Η καθαρή μετανάστευση έφτασε σε επίπεδο ρεκόρ -906.000- μέχρι τον Ιούνιο του 2023, πριν μειωθεί σε 431.000 το 2024, εν μέρει λόγω και των αυστηρότερων κανόνων.

Μαχμούντ: Ένα ευάλωτο σε κατάχρηση σύστημα ασύλου επιτρέπει σε «σκοτεινές δυνάμεις» να διεγείρουν οργή

Η Μαχμούντ είπε ότι η Βρετανία ήταν πάντα μια ανεκτική και φιλόξενη χώρα απέναντι στους πρόσφυγες και ότι αντιλαμβάνεται πως οι προτάσεις της μπορεί να προκαλέσουν αντιδράσεις ακόμη και εντός του κόμματός της, καθώς ορισμένοι θεωρούν λάθος να απελαύνονται άνθρωποι που έχουν αναγνωριστεί ως πρόσφυγες.

Ωστόσο, είπε πως ένα σύστημα ασύλου που είναι ευάλωτο σε κατάχρηση επιτρέπει σε «σκοτεινές δυνάμεις» να διεγείρουν οργή, όπως μέσω διαμαρτυριών έξω από ξενοδοχεία που φιλοξενούν μετανάστες.

«Αν δεν δράσουμε, κινδυνεύουμε να χάσουμε τη λαϊκή συναίνεση για το ίδιο το δικαίωμα ύπαρξης ενός συστήματος ασύλου», έγραψε η Μαχμούντ στην εφημερίδα Guardian.

«Μια χώρα χωρίς ασφαλή σύνορα είναι μια λιγότερο ασφαλής χώρα για ανθρώπους που μοιάζουν με εμένα».

Σύμφωνα με τις προτάσεις της, η κυβέρνηση θέλει να αλλάξει την ερμηνεία του Άρθρου 8 της ΕΣΔΑ, που αφορά το δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή. Θα διευκρινίζεται ότι οικογενειακός δεσμός σημαίνει άμεση οικογένεια, όπως γονέας ή παιδί, ώστε να αποτρέπεται η παραμονή ανθρώπων στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσω «αμφισβητήσιμων σχέσεων».

Προσθέτει επίσης ότι η Βρετανία θα συνεργαστεί με ομοϊδεάτες χώρες για να επανεξετάσει την εφαρμογή του Άρθρου 3, που απαγορεύει τα βασανιστήρια. Υποστήριξε ότι ο «ορισμός της ‘απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης’ έχει επεκταθεί πέρα από το λογικό», κάνοντας πολύ εύκολες τις νομικές προκλήσεις κατά των απελάσεων.

Οι αλλαγές δεν φτάνουν στο σημείο της αποχώρησης από την ΕΣΔΑ, όπως έχουν υποστηρίξει το Reform και το Συντηρητικό Κόμμα. Αλλά οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξακολουθούν να καταδικάζουν τις κινήσεις αυτές.

Η Σάιλ Ρέινολντς, επικεφαλής συνηγορίας για το άσυλο στην οργάνωση Freedom from Torture, δήλωσε ότι οι κανόνες θα «τιμωρήσουν ανθρώπους που ήδη έχουν χάσει τα πάντα», προσθέτοντας ότι «αυτό δεν είναι το ποιοι είμαστε ως χώρα».

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η χώρα είναι διχασμένη στο θέμα. Ωστόσο, έρευνα της YouGov τον Αύγουστο έδειξε ότι το 45% των Βρετανών θα υποστήριζαν να μη γίνουν δεκτοί άλλοι νέοι μετανάστες και να απαιτηθεί από μεγάλο αριθμό όσων έφτασαν τα τελευταία χρόνια να φύγουν.

«Μπορώ να καταλάβω γιατί γίνονται διαμαρτυρίες», δήλωσε η Τζένι Φένουικ, 56 ετών, προσωπική βοηθός, στο πρακτορείο Reuters. «Νομίζω ότι οι αιτούντες άσυλο έρχονται εδώ επειδή ξέρουν ότι θα τους δοθεί στέγαση, χρήματα, ξέρεις, μια καλή ζωή».