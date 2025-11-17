ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Βρετανία: Αναθεώρηση των πολιτικών ασύλου εν μέσω της ανόδου του Reform UK
Ειδήσεις
18:03 - 17 Νοε 2025

Βρετανία: Αναθεώρηση των πολιτικών ασύλου εν μέσω της ανόδου του Reform UK

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Βρετανία θα παρουσιάσει σήμερα (17/11) μια αναθεώρηση του συστήματος ασύλου της, καθιστώντας το καθεστώς πρόσφυγα προσωρινό και επανερμηνεύοντας τους νόμους περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ώστε να διευκολυνθούν οι απελάσεις μεταναστών που φτάνουν παράνομα, σε μια προσπάθεια να ανακοπεί η άνοδος του λαϊκιστικού κόμματος Reform UK.

Σύμφωνα με το Reuters, η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ θα παρουσιάσει αλλαγές σχετικά με το πώς η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) θα πρέπει να ερμηνεύεται από τα βρετανικά δικαστήρια, ώστε να δοθεί στην κυβέρνηση μεγαλύτερος έλεγχος για το ποιος μπορεί να παραμείνει στη Βρετανία.

«Αυτές οι μεταρρυθμίσεις θα μπλοκάρουν ατελείωτες προσφυγές, θα σταματήσουν τις καθυστερημένες αιτήσεις και θα ενισχύσουν τις επιστροφές όσων δεν έχουν δικαίωμα να βρίσκονται εδώ», δήλωσε ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, πρώην δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Στο πλαίσιο αυτού που η κεντροαριστερή κυβέρνηση των Εργατικών χαρακτηρίζει ως τη σημαντικότερη αναμόρφωση του συστήματος ασύλου στη σύγχρονη εποχή, η Μαχμούντ θα ανακοινώσει αλλαγές που περιλαμβάνουν τον τετραπλασιασμό -σε 20 χρόνια- του χρόνου που θα πρέπει να περιμένουν οι πρόσφυγες για να εγκατασταθούν μόνιμα.

Η κυβέρνηση απείλησε επίσης με απαγορεύσεις θεωρήσεων (βίζας) τις χώρες Αγκόλα, Ναμίμπια και Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, εάν δεν δεχτούν την επιστροφή παράτυπων μεταναστών και εγκληματιών.

Σκληρότερη στάση για την παροχή ασύλου - εν μέσω της ανόδου του Reform UK

Η μετανάστευση έχει μετατραπεί στον σημαντικότερο ζήτημα για τους ψηφοφόρους τους τελευταίους μήνες, με εκείνους που φτάνουν με μικρές βάρκες από τη Γαλλία να αποτελούν το πιο ορατό σημάδι παράτυπων αφίξεων. Το θέμα έχει συμβάλει στην άνοδο του Reform UK, του οποίου ηγείται ο βετεράνος ευρωσκεπτικιστής, Νάιτζελ Φάρατζ, με ισχυρό μάλιστα προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις.

Ο Ζία Γουσούφ, ανώτερο στέλεχος του Reform UK, δήλωσε ότι το κοινό έχει κουραστεί να τού λένε πως δεν υπάρχει τρόπος να αποτραπεί η παράτυπη άφιξη ανθρώπων στις παραλίες, προσθέτοντας ότι οι ισχύοντες νόμοι και η πιθανή αντίσταση από τους βουλευτές του Στάρμερ σημαίνουν πως οι προτεινόμενες αλλαγές της Μαχμούντ είναι απίθανο να εφαρμοστούν ποτέ.

Ο Τόνι Βον, βουλευτής των Εργατικών και ανώτερος νομικός, ήταν από τους πρώτους που επέκριναν δημόσια τις προτάσεις, λέγοντας ότι η ρητορική αυτή θα ενθαρρύνει «την ίδια κουλτούρα διχασμού που οδηγεί στην αύξηση του ρατσισμού και της κακοποίησης στις κοινότητές μας».

Έως το τέλος Μαρτίου, 109.343 άνθρωποι ζήτησαν άσυλο στη Βρετανία, αυξάνοντας κατά 17% το αντίστοιχο ποσοστό σε σχέση με τους προηγούμενους 12 μήνες. Ωστόσο, λιγότεροι άνθρωποι ζητούν άσυλο στη Βρετανία σε σχέση με ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία ή η Ισπανία.

Οι περισσότεροι μετανάστες φτάνουν νόμιμα. Η καθαρή μετανάστευση έφτασε σε επίπεδο ρεκόρ -906.000- μέχρι τον Ιούνιο του 2023, πριν μειωθεί σε 431.000 το 2024, εν μέρει λόγω και των αυστηρότερων κανόνων.

Μαχμούντ: Ένα ευάλωτο σε κατάχρηση σύστημα ασύλου επιτρέπει σε «σκοτεινές δυνάμεις» να διεγείρουν οργή

Η Μαχμούντ είπε ότι η Βρετανία ήταν πάντα μια ανεκτική και φιλόξενη χώρα απέναντι στους πρόσφυγες και ότι αντιλαμβάνεται πως οι προτάσεις της μπορεί να προκαλέσουν αντιδράσεις ακόμη και εντός του κόμματός της, καθώς ορισμένοι θεωρούν λάθος να απελαύνονται άνθρωποι που έχουν αναγνωριστεί ως πρόσφυγες.

Ωστόσο, είπε πως ένα σύστημα ασύλου που είναι ευάλωτο σε κατάχρηση επιτρέπει σε «σκοτεινές δυνάμεις» να διεγείρουν οργή, όπως μέσω διαμαρτυριών έξω από ξενοδοχεία που φιλοξενούν μετανάστες.

«Αν δεν δράσουμε, κινδυνεύουμε να χάσουμε τη λαϊκή συναίνεση για το ίδιο το δικαίωμα ύπαρξης ενός συστήματος ασύλου», έγραψε η Μαχμούντ στην εφημερίδα Guardian.
«Μια χώρα χωρίς ασφαλή σύνορα είναι μια λιγότερο ασφαλής χώρα για ανθρώπους που μοιάζουν με εμένα».

Σύμφωνα με τις προτάσεις της, η κυβέρνηση θέλει να αλλάξει την ερμηνεία του Άρθρου 8 της ΕΣΔΑ, που αφορά το δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή. Θα διευκρινίζεται ότι οικογενειακός δεσμός σημαίνει άμεση οικογένεια, όπως γονέας ή παιδί, ώστε να αποτρέπεται η παραμονή ανθρώπων στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσω «αμφισβητήσιμων σχέσεων».

Προσθέτει επίσης ότι η Βρετανία θα συνεργαστεί με ομοϊδεάτες χώρες για να επανεξετάσει την εφαρμογή του Άρθρου 3, που απαγορεύει τα βασανιστήρια. Υποστήριξε ότι ο «ορισμός της ‘απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης’ έχει επεκταθεί πέρα από το λογικό», κάνοντας πολύ εύκολες τις νομικές προκλήσεις κατά των απελάσεων.

Οι αλλαγές δεν φτάνουν στο σημείο της αποχώρησης από την ΕΣΔΑ, όπως έχουν υποστηρίξει το Reform και το Συντηρητικό Κόμμα. Αλλά οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξακολουθούν να καταδικάζουν τις κινήσεις αυτές.

Η Σάιλ Ρέινολντς, επικεφαλής συνηγορίας για το άσυλο στην οργάνωση Freedom from Torture, δήλωσε ότι οι κανόνες θα «τιμωρήσουν ανθρώπους που ήδη έχουν χάσει τα πάντα», προσθέτοντας ότι «αυτό δεν είναι το ποιοι είμαστε ως χώρα».

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η χώρα είναι διχασμένη στο θέμα. Ωστόσο, έρευνα της YouGov τον Αύγουστο έδειξε ότι το 45% των Βρετανών θα υποστήριζαν να μη γίνουν δεκτοί άλλοι νέοι μετανάστες και να απαιτηθεί από μεγάλο αριθμό όσων έφτασαν τα τελευταία χρόνια να φύγουν.

«Μπορώ να καταλάβω γιατί γίνονται διαμαρτυρίες», δήλωσε η Τζένι Φένουικ, 56 ετών, προσωπική βοηθός, στο πρακτορείο Reuters. «Νομίζω ότι οι αιτούντες άσυλο έρχονται εδώ επειδή ξέρουν ότι θα τους δοθεί στέγαση, χρήματα, ξέρεις, μια καλή ζωή».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ζωντανές μεταδόσεις παραστάσεων του Εθνικού Θεάτρου σε τέσσερις περιοχές της Ελλάδας
Magazino

Ζωντανές μεταδόσεις παραστάσεων του Εθνικού Θεάτρου σε τέσσερις περιοχές της Ελλάδας

Καταδίκη της BNP Paribas για τον ρόλο της σε γενοκτονικά εγκλήματα στο Σουδάν!
Επιχειρήσεις

Καταδίκη της BNP Paribas για τον ρόλο της σε γενοκτονικά εγκλήματα στο Σουδάν!

Google - Meta: «Παγώνουν» έργα υποθαλάσσιων καλωδίων στην Ερυθρά Θάλασσα λόγω αυξημένων κινδύνων
Επιχειρήσεις

Google - Meta: «Παγώνουν» έργα υποθαλάσσιων καλωδίων στην Ερυθρά Θάλασσα λόγω αυξημένων κινδύνων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βρετανία: Στη φυλακή ο Έλληνας υπήκοος για υπόθεση κατασκοπείας υπέρ του Ιράν
Ειδήσεις

Βρετανία: Στη φυλακή ο Έλληνας υπήκοος για υπόθεση κατασκοπείας υπέρ του Ιράν

Βρετανία: Συνελήφθη Έλληνας για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν
Ειδήσεις

Βρετανία: Συνελήφθη Έλληνας για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν

Βρετανία: «Βουτιά» 1,3% στις λιανικές πωλήσεις Απριλίου
Ειδήσεις

Βρετανία: «Βουτιά» 1,3% στις λιανικές πωλήσεις Απριλίου

Guardian: Η Βρετανία χαλαρώνει τις κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο εν μέσω της εντεινόμενης ενεργειακής κρίσης
Ειδήσεις

Guardian: Η Βρετανία χαλαρώνει τις κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο εν μέσω της εντεινόμενης ενεργειακής κρίσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
30/05/2026 - 11:17

Βρετανία: Στη φυλακή ο Έλληνας υπήκοος για υπόθεση κατασκοπείας υπέρ του Ιράν

Πολιτική
30/05/2026 - 10:55

Το «αντίο» του πολιτικού κόσμου στον Νίκο Ταγαρά

Ειδήσεις
30/05/2026 - 10:30

Τεχεράνη: Το Ορμούζ ανήκει σε Ιράν και Ομάν – Καμία οριστική συμφωνία με τις ΗΠΑ

Ειδήσεις
30/05/2026 - 10:14

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος: Ανησυχία για την εξάπλωση του ατμίσματος στους εφήβους

Ειδήσεις
30/05/2026 - 10:02

Βιομηχανία στην ΕΕ: Πτώση κατανάλωσης ενέργειας, άνοδος των ανανεώσιμων πηγών και του φυσικού αερίου

Εργασιακά
30/05/2026 - 09:58

Η κλιματική «αλλαγή» βαθαίνει το χάσμα των φύλων: Οι γυναίκες πληρώνουν το βαρύτερο τίμημα

Χρηματιστήρια
29/05/2026 - 23:33

Σε ρυθμούς ρεκόρ η Wall Street – Ο Dow ξεπέρασε το όριο των 51.000 μονάδων

Ειδήσεις
29/05/2026 - 23:22

Πούτιν: Δεν ήταν δικό μας το drone στη Ρουμανία – Ψέμα πως απειλούμε την Ευρώπη

Ειδήσεις
29/05/2026 - 23:12

Θεσσαλία: Στη φυλακή για βιασμό ο πρώην περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:52

Εμπλουτισμένο ουράνιο – Το καλύτερο διαπραγματευτικό «χαρτί» του Ιράν

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:33

Πίεση Πούτιν στην Αρμενία να διαλέξει μεταξύ ΕΕ και Ευρασιατικής Ένωσης

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:21

Άκαρπη η σύσκεψη Τραμπ στο Situtation Room – Καμία συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
29/05/2026 - 22:06

Πέθανε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:00

Πώς να στηρίξουμε ουσιαστικά τα παιδιά στις Πανελλήνιες

Πολιτική
29/05/2026 - 21:44

Παυλόπουλος: Τεχνητή Νοημοσύνη και Απονομή Δικαιοσύνης – Τα όρια της τεχνολογίας στο Κράτος Δικαίου

Ειδήσεις
29/05/2026 - 21:30

Ομοσπονδιακός δικαστής «παγώνει» το σχέδιο Τραμπ για ταμείο αποζημιώσεων $1,776 δισ.

Ειδήσεις
29/05/2026 - 21:17

Πέταξε στα 8,49 μ. ο Μίλτος Τεντόγλου – Νέα κορυφαία επίδοση παγκοσμίως

Υγεία
29/05/2026 - 21:15

Γιατί η γυμναστική στο σπίτι είναι το «κλειδί» για την αυτονομία μετά τα 65

Πολιτική
29/05/2026 - 20:56

Ανδρουλάκης: Ένας δρόμος υπάρχει για την πολιτική αλλαγή, το ΠΑΣΟΚ

Πολιτική
29/05/2026 - 20:37

Εξώδικο της RealPolls στον Δουδωνή – «Δεν τα υπολόγισαν καλά», απαντά ο ίδιος

Ειδήσεις
29/05/2026 - 20:19

ΕΕ: Βήμα προς την Ένωση Κεφαλαιαγορών – Υπέρ οι έξι μεγαλύτερες οικονομίες

Ειδήσεις
29/05/2026 - 19:58

Χανιά: Έκτακτη προσγείωση αεροσκάφους μετά από επεισόδιο με επιβάτη

Ειδήσεις
29/05/2026 - 19:40

Εργατικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη - Τεχνίτης του ΔΕΔΔΗΕ υπέστη εγκαύματα

Πολιτική
29/05/2026 - 19:38

Μανιάτης: Η Κομισιόν ανατρέπει τους τουρκικούς ισχυρισμούς – Τα έργα υποδομών που χρηματοδοτεί η ΕΕ είναι νόμιμα

Ειδήσεις
29/05/2026 - 19:22

Οι όροι του Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν – Τι απαντά η Τεχεράνη

Χρηματιστήρια
29/05/2026 - 19:19

Αναζήτηση κατεύθυνσης στις ευρωαγορές – Κερδισμένες οι αμυντικές εταιρείες

Ειδήσεις
29/05/2026 - 19:07

Αττική: «Ασφυκτιούν» οι δρόμοι λόγω της εξόδου των εκδρομέων – Πού καταγράφονται καθυστερήσεις

Ειδήσεις
29/05/2026 - 18:53

Ερντογάν: Κάποιοι δεν μπορούν να χωνέψουν την Άλωση της Κωνσταντινούπολης - Εμείς τη σώσαμε

Επιχειρήσεις
29/05/2026 - 18:49

Noval Property: Λήξη ένατης περιόδου εκτοκισμού πράσινου κοινού ομολογιακού δανείου

Επιχειρήσεις
29/05/2026 - 18:43

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Σε οριακό σημείο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις - Πτώση τζίρου 30% το Μάιο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ