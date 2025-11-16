Βρετανία - Μεταρρύθμιση στο μεταναστευτικό: Οι πρόσφυγες θα αντιμετωπίζουν 20ετή αναμονή για μόνιμη εγκατάσταση

Η παράνομη μετανάστευση «διαλύει τη χώρα», δήλωσε η υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας, καθώς ετοιμάζεται να αποκαλύψει σημαντικά σχέδια για την αναθεώρηση της πολιτικής ασύλου.

Τα νέα μέτρα που πρόκειται να ανακοινώσει η Shabana Mahmood τη Δευτέρα θα περιλαμβάνει διάταξη σύμφωνα με την οποία τα άτομα που λαμβάνουν άσυλο, θα πρέπει να περιμένουν 20 χρόνια πριν μπορέσουν να υποβάλουν αίτηση για μόνιμη εγκατάσταση.

Τα σχέδια θα προβλέπουν επίσης ότι όσοι λαμβάνουν άσυλο θα επανεξετάζονται τακτικά ως πρόσφυγες και ότι όσων οι χώρες καταγωγής τους θεωρούνται ασφαλείς θα πρέπει να επιστρέφουν.

Η Mahmood δήλωσε στην εκπομπή Sunday with Laura Kuenssberg του BBC ότι θεωρεί την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης ως «ηθική αποστολή».

Ο σκιώδης υπουργός Εσωτερικών Chris Philp δήλωσε ότι οι Συντηρητικοί θα απελάσουν παράνομους μετανάστες «εντός μιας εβδομάδας», ενώ ο ηγέτης των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, Sir Ed Davey, ζήτησε να έχουν οι αιτούντες άσυλο το δικαίωμα εργασίας.

Οι αλλαγές στοχεύουν στο να καταστήσουν το Ηνωμένο Βασίλειο λιγότερο ελκυστικό προορισμό για τους παράνομους μετανάστες, οδηγώντας σε μειωμένες διελεύσεις με μικρά σκάφη και αιτήσεις ασύλου.

Η Mahmood πρόσθεσε ότι τα σχέδιά της στοχεύουν επίσης στην αντιμετώπιση των «άδικων» συνθηκών που, όπως είπε, παρέχουν σε ορισμένους αιτούντες άσυλο καλύτερες παροχές από τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου.