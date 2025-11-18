Καναδάς: Οριακή έγκριση του προϋπολογισμού - Απέφυγε τις πρόωρες κάλπες η κυβέρνηση Κάρνεϊ
10:51 - 18 Νοε 2025

Καναδάς: Οριακή έγκριση του προϋπολογισμού - Απέφυγε τις πρόωρες κάλπες η κυβέρνηση Κάρνεϊ

Με διαφορά μόλις δύο ψήφων εγκρίθηκε ο ομοσπονδιακός προϋπολογισμός στον Καναδά, προσφέροντας στην κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ μια κρίσιμη ανάσα και απομακρύνοντας, προς το παρόν, τον κίνδυνο πρόωρων εκλογών.

Η τελική ψηφοφορία στη Βουλή των Κοινοτήτων ολοκληρώθηκε με 170 ψήφους υπέρ και 168 κατά, σε μία από τις πιο αμφίρροπες διαδικασίες της τελευταίας περιόδου.

Καθοριστική για την έκβαση ήταν η υπερψήφιση του προϋπολογισμού από την αρχηγό των Πρασίνων, Ελίζαμπεθ Μέι. Η ίδια εξήγησε ότι η υποστήριξή της ήρθε μετά από ρητή δέσμευση του Κάρνεϊ να τηρήσει τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα. «Ψηφίζω ναι για τη χώρα και για τον πλανήτη», δήλωσε.

Παράλληλα, οι απουσίες τεσσάρων βουλευτών της αντιπολίτευσης, δύο Συντηρητικών και δύο του NDP, επηρέασαν καθοριστικά το αποτέλεσμα. Ο πρόεδρος της Βουλής, που παρεμβαίνει μόνο σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν χρειάστηκε να ψηφίσει.

Κυβέρνηση μειοψηφίας και πολιτικές ζυμώσεις

Το Φιλελεύθερο Κόμμα του Κάρνεϊ δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία στις εκλογές του Απριλίου, γεγονός που αναγκάζει την κυβέρνηση να αναζητά διαρκώς συνεργασίες για την προώθηση της νομοθεσίας. Οι ψηφοφορίες για τον προϋπολογισμό θεωρούνται ψήφοι εμπιστοσύνης —ήττα θα σήμαινε αυτόματα πτώση της κυβέρνησης και νέα εκλογική αναμέτρηση.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι Φιλελεύθεροι κατέβαλαν έντονες προσπάθειες να δελεάσουν βουλευτές της αντιπολίτευσης να ενταχθούν στην κυβερνητική παράταξη. Ο Συντηρητικός βουλευτής Κρις ντ’ Εντρέμοντ είχε ήδη προσχωρήσει στο κυβερνών κόμμα, ενώ ο Ματ Τζενερού εξετάζοντας ανάλογη κίνηση, τελικά επέλεξε να παραιτηθεί.

Παρότι το NDP καταψήφισε τον προϋπολογισμό, ο προσωρινός ηγέτης του κόμματος Ντον Ντέιβις παραδέχτηκε ότι οι Καναδοί δεν επιθυμούν μία ακόμη προσφυγή στις κάλπες μέσα σε λίγους μήνες. Υπογράμμισε ότι οι περικοπές στον δημόσιο τομέα και η κλιματική πολιτική της κυβέρνησης αποτελούν κομβικά σημεία διαφωνίας, ωστόσο επισήμανε πως η καταψήφιση δεν θα έλυνε κανένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα.

Τι προβλέπει ο προϋπολογισμός

Το οικονομικό σχέδιο της κυβέρνησης Κάρνεϊ προβλέπει συσσωρευμένα ελλείμματα 167,3 δισ. καναδικών δολαρίων μέσα στην επόμενη πενταετία. Οι αυξημένες δαπάνες αφορούν έργα υποδομής, ενίσχυση της άμυνας και στεγαστικές επενδύσεις. Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση δεσμεύεται να περιορίσει το μέγεθος του δημόσιου τομέα.

Στην πίεση των ελλειμμάτων συμβάλλει και η αδύναμη αναμενόμενη αύξηση εσόδων, αποτέλεσμα προηγούμενων φορολογικών μειώσεων και επιβράδυνσης της οικονομίας, που πλήττεται ιδιαίτερα από τους αμερικανικούς και κινεζικούς δασμούς.

