Πολωνία: Απογείωση μαχητικών και μέγιστος συναγερμός εν μέσω ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων στην Ουκρανία
08:57 - 19 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Ενόπλων Δυνάμεων της Πολωνίας, ζεύγη μαχητικών αεροσκαφών άμεσης αντίδρασης, καθώς και ένα αεροσκάφος έγκαιρης προειδοποίησης, απογειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της 19ης Νοεμβρίου, ενώ τα επίγεια συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και επιτήρησης τέθηκαν σε κατάσταση μέγιστου συναγερμού.

Έως τις 06:00 τοπική ώρα, σχεδόν ολόκληρη η Ουκρανία βρισκόταν σε καθεστώς αεροπορικού συναγερμού λόγω εισερχόμενων ρωσικών πυραυλικών και drone επιθέσεων.

Αυξημένη ανησυχία μετά από περιστατικά σαμποτάζ

Η Βαρσοβία ανακοίνωσε την Τρίτη (18/11) ότι θα αυξήσει το επίπεδο απειλής σε συγκεκριμένες σιδηροδρομικές γραμμές και θα αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις για την προστασία κρίσιμων υποδομών. Η απόφαση ακολουθεί σειρά ενεργειών σαμποτάζ που φέρεται να συνδέονται με τη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης μιας έκρηξης στη σιδηροδρομική γραμμή Βαρσοβία–Λούμπλιν, η οποία συνδέει την πρωτεύουσα με τα ουκρανικά σύνορα.

Αντικατοπτρίζοντας το αυξανόμενο κλίμα έντασης, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, στρατηγός Βιεσουάφ Κουκούλα, δήλωσε ότι η Ρωσία «έχει ξεκινήσει προετοιμασίες για πόλεμο» και ότι η Πολωνία «έχει μπει σε προπολεμική φάση».

Ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ ενημέρωσε επίσης το κοινοβούλιο ότι έχουν ταυτοποιηθεί δύο ύποπτοι στην υπόθεση του σαμποτάζ στη σιδηροδρομική γραμμή —ουκρανοί υπήκοοι που φέρονται να συνεργάζονταν με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες— οι οποίοι έχουν διαφύγει στη Λευκορωσία. Τόνισε ότι η κυβέρνηση ενεργοποιεί το «Επίπεδο Απειλής Charlie», το τρίτο υψηλότερο, σε συγκεκριμένες σιδηροδρομικές διαδρομές, ενώ η υπόλοιπη χώρα παραμένει στο Επίπεδο 2.

Το Κρεμλίνο κατηγορεί την Πολωνία για «ρωσοφοβία»

Το Κρεμλίνο αντέδρασε οργισμένα, κατηγορώντας την Πολωνία ότι υποκύπτει σε «ρωσοφοβία», μετά τη σύνδεση που έκανε η Βαρσοβία μεταξύ της έκρηξης στη σιδηροδρομική γραμμή και υπόπτων που φέρονται να σχετίζονται με τη ρωσική κατασκοπεία.

«Η Ρωσία κατηγορείται για κάθε εκδήλωση υβριδικού ή άμεσου πολέμου», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ. Πρόσθεσε ότι η Πολωνία προσπαθεί να «ξεπεράσει την Ευρώπη» στο αντιρωσικό αίσθημα και ότι «η ρωσοφοβία εκεί ανθίζει».

Τουλάχιστον 32 τραυματίες από επιθέσεις drones στο Χάρκιβ

Στο μεταξύ, τουλάχιστον 32 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Χάρκιβ, στην τρίτη συνεχόμενη νύχτα ρωσικών επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη Ολεχ Σινιέχουμποφ. Ο ίδιος έκανε λόγο για «μαζική επίθεση» με τουλάχιστον 11 drones, ένα εκ των οποίων έπληξε εννιαώροφο κτίριο που στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες.

Ο δήμαρχος του Χαρκόβου, Ιχόρ Τερέχοφ, επιβεβαίωσε ότι πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα, καθώς ρωσικά drones έπλητταν την πόλη.

