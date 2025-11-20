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Ουκρανία: «Παράλογο» χαρακτηρίζουν το σχέδιο οι αξιωματούχοι - Ο Ζελένσκι δηλώνει ότι θα διαπραγματευτεί
Ειδήσεις
21:25 - 20 Νοε 2025

Ουκρανία: «Παράλογο» χαρακτηρίζουν το σχέδιο οι αξιωματούχοι - Ο Ζελένσκι δηλώνει ότι θα διαπραγματευτεί

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι θα διαπραγματευτεί με τον Ντόναλντ Τραμπ ένα υποστηριζόμενο από την Αμερική ειρηνευτικό σχέδιο, το οποίο καλεί το Κίεβο να κάνει οδυνηρές παραχωρήσεις προκειμένου να τερματιστεί η εισβολή του Κρεμλίνου στη χώρα. Στον αντίποδα, κορυφαίοι Ουκρανοί αξιωματούχοι το χαρακτηρίζουν «παράλογο και «μη ρεαλιστικό» σύμφωνα με τη Guardian.

Το γραφείο του Ζελένσκι επιβεβαίωσε την Πέμπτη ότι έχει λάβει το σχέδιο, το οποίο συντάχθηκε από Αμερικανούς και Ρώσους αξιωματούχους, και ότι ο Ουκρανός πρόεδρος θα συνομιλήσει τις επόμενες ημέρες με τον Τραμπ για τις «υπάρχουσες διπλωματικές ευκαιρίες και τα κύρια σημεία που είναι απαραίτητα για την ειρήνη».

«Συμφωνήσαμε να εργαστούμε πάνω στα σημεία του σχεδίου, ώστε να φέρει ένα αξιοπρεπές τέλος στον πόλεμο», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Η προσεκτική αυτή τοποθέτηση από την ουκρανική προεδρία ήρθε έπειτα από οργισμένες αντιδράσεις Ουκρανών αξιωματούχων, που χαρακτήρισαν το σχέδιο «παράλογο» και απαράδεκτο. Η δημόσια δήλωση του Ζελένσκι έγινε ενώ είχε συνομιλίες την Πέμπτη με υψηλόβαθμη αμερικανική στρατιωτική αντιπροσωπεία. Άλλοι αξιωματούχοι στο Κίεβο ανέφεραν ότι η πρόταση, την οποία φέρεται να συνέταξε ο Κιρίλ Ντμίτριεφ, στενός σύμμαχος του Βλαντίμιρ Πούτιν, μαζί με τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, αποτελεί «πρόκληση» με στόχο τη διάσπαση και την «αποπροσανατολισμό» των συμμάχων της Ουκρανίας.

«Δεν υπάρχουν επί του παρόντος ενδείξεις ότι το Κρεμλίνο είναι έτοιμο για σοβαρές διαπραγματεύσεις. Ο Πούτιν προσπαθεί να κερδίσει χρόνο και να αποφύγει τις αμερικανικές κυρώσεις», δήλωσε ο Ολεξάντρ Μερέζκο, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής εξωτερικής πολιτικής της Ουκρανίας. Περιέγραψε τον Ντμίτριεφ ως «ένα τίποτα».

Ο πρώτος αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Σεργκίι Κισλίτσια, χαρακτήρισε την πρωτοβουλία «μη ρεαλιστική» και την παρομοίασε με κλασική σοβιετικού τύπου επιχείρηση προπαγάνδας, με στόχο να επηρεάσει την κοινή γνώμη και να σπείρει πανικό.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η εκτενής πρόταση των 28 σημείων μοιάζει πολύ με τις απαιτήσεις της Μόσχας αμέσως μετά τη μεγάλη εισβολή του 2022. Φέρεται ότι συντάχθηκε από Ρώσους και Αμερικανούς αξιωματούχους με υποστήριξη του Τραμπ, χωρίς να έχει ενημερωθεί το Κίεβο. Ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης δήλωσε ότι πληροφορήθηκε το σχέδιο «όταν άνοιξε την τηλεόραση».

Τι προβλέπει το σχέδιο

Το σχέδιο προβλέπει παραχώρηση από την Ουκρανία του βόρειου τμήματος του Ντονμπάς, το οποίο σήμερα ελέγχει, στη Ρωσία, καθώς και μείωση στο μισό του ουκρανικού στρατού. Επίσης, η Ουκρανία θα αναγκαζόταν να εγκαταλείψει τα μακρού βεληνεκούς όπλα της, τα οποία χρησιμοποιεί για την προσβολή στρατιωτικών στόχων εντός ρωσικού εδάφους.

Δεν θα επιτρέπονται ξένα στρατεύματα στην ουκρανική επικράτεια, κάτι που αποκλείει μια ειρηνευτική δύναμη υπό ΗΒ και Γαλλία. Ωστόσο, οι ΗΠΑ θα παρείχαν αδιευκρίνιστες εγγυήσεις ασφαλείας, σύμφωνα με το Axios.

Η ρωσική γλώσσα και η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία θα αποκτούσαν επίσημο καθεστώς, σύμφωνα με μακροχρόνιες απαιτήσεις του Κρεμλίνου.

Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το έγγραφο ισοδυναμεί με «συνθηκολόγηση της Ουκρανίας» και ουσιαστική απώλεια της κυριαρχίας της. Το σχέδιο εμφανίζεται σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την αποτυχημένη προσπάθεια της Ρωσίας να καταλάβει το Κίεβο, ενώ οι προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο παραμένουν σε αδιέξοδο.

Την Πέμπτη, ο Ζελένσκι συναντήθηκε με τον Αμερικανό υπουργό Στρατού, Νταν Ντρίσκολ, τον οποίο ο Τραμπ όρισε πρόσφατα «ειδικό εκπρόσωπο». Ο Ντρίσκολ βρίσκεται στο Κίεβο για αποστολή διερεύνησης της κατάστασης του πολέμου και της ουκρανικής παραγωγής drones. Δεν είναι σαφές αν οι συνομιλίες αφορούσαν το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ.

Ο Κιθ Κέλογκ, ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ για την Ουκρανία, φέρεται να ανακοίνωσε την παραίτησή του, δηλώνοντας ότι θα αποχωρήσει τον Ιανουάριο έπειτα από έναν χρόνο στη θέση. Ο Κέλογκ θεωρείται γενικά φιλικά προσκείμενος προς την Ουκρανία και, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει αποκλειστεί από απευθείας συνομιλίες ΗΠΑ–Ρωσίας. Η ανανεωμένη πίεση της κυβέρνησης Τραμπ για σημαντικές ουκρανικές παραχωρήσεις έρχεται σε δύσκολη στιγμή για τον Ζελένσκι, ο οποίος αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο πολιτικό σκάνδαλο από την εκλογή του.

Ο πρώην επιχειρηματικός συνεργάτης του, Τιμούρ Μίντιτς, και τουλάχιστον δύο υπουργοί κατηγορούνται για συμμετοχή σε εκτεταμένο σκάνδαλο δωροδοκίας. Βουλευτές από το κόμμα του Ζελένσκι, «Υπηρέτης του Λαού», καλούν τον πρόεδρο να απομακρύνει τον ισχυρό προσωπάρχη του, Αντρίι Γερμάκ.

Ένας δυτικός διπλωμάτης δήλωσε ότι οι Ρώσοι επιχειρούν να εκμεταλλευτούν την εσωτερική κρίση της Ουκρανίας. «Φαίνεται ότι ο Ντμίτριεφ προώθησε αυτό το σχέδιο σε μια στιγμή αδυναμίας του Ζελένσκι. Οι Ρώσοι είναι καλοί στο να εκμεταλλεύονται τέτοιες ευκαιρίες», είπε. «Μοιάζει με κάθε άλλο ρωσικό σχέδιο. Δεν νομίζω ότι θα γίνει αποδεκτό από την Ουκρανία».

Ο διπλωμάτης πρόσθεσε ότι οι ρωσικές απαιτήσεις για τη ρωσική γλώσσα αποτελούν ένα «δόλωμα» που το Κρεμλίνο θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει αργότερα. Το σχέδιο, σημείωσε, δεν προσφέρει τον τύπο εγγυήσεων ασφαλείας που θα χρειάζονταν η Ουκρανία από τις ΗΠΑ και τους Ευρωπαίους συμμάχους της για να σταθεί μια συμφωνία.

Ευρωπαίοι ηγέτες που συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες δήλωσαν ότι δεν είχαν προειδοποιηθεί για τη νέα πρωτοβουλία του Λευκού Οίκου. Η κυβέρνηση Τραμπ πλέον δεν παρέχει άμεση στρατιωτική βοήθεια στο Κίεβο, γεγονός που μειώνει την ικανότητά της να επιβάλει μια φιλορωσική ειρηνευτική λύση, ανέφερε ευρωπαϊκή πηγή.

«Χαιρετίζουμε τις ειρηνευτικές προσπάθειες, αλλά η Ευρώπη είναι ο βασικός υποστηρικτής της Ουκρανίας και, φυσικά, η ευρωπαϊκή ασφάλεια είναι που διακυβεύεται. Επομένως, αναμένουμε να συμβουλευόμαστε», δήλωσε ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών Ραντοσλάβ Σικόρσκι.

Η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, είπε ότι η Ευρώπη καλωσορίζει κάθε προσπάθεια για μια βιώσιμη και δίκαιη λύση στον πόλεμο, αλλά τόνισε: «Για να λειτουργήσει ένα σχέδιο, χρειάζεται τη στήριξη των Ουκρανών και των Ευρωπαίων». Πρόσθεσε ότι η πρόταση Ντμίτριεφ–Γουίτκοφ δεν προβλέπει καμία παραχώρηση από τη Ρωσία. «Πρέπει να καταλάβουμε ότι σε αυτόν τον πόλεμο υπάρχει ένας επιτιθέμενος και ένα θύμα. Αν η Ρωσία ήθελε πραγματικά ειρήνη, θα είχε δεχθεί εδώ και καιρό μια άνευ όρων κατάπαυση πυρός».

Η βρετανική κυβέρνηση δήλωσε ότι στηρίζει την επιθυμία του Τραμπ «να τερματίσει αυτόν τον βάρβαρο πόλεμο», αλλά υπογράμμισε ότι «μόνο ο ουκρανικός λαός μπορεί να καθορίσει το μέλλον του» και ότι η Ρωσία μπορεί να σταματήσει τις μάχες «αύριο κιόλας», αποσύροντας τα στρατεύματά της και τερματίζοντας την «παράνομη εισβολή» της.

Ο αναπληρωτής διευθυντής προσωπικού του Λευκού Οίκου, Στίβεν Μίλερ, αρνήθηκε να σχολιάσει το ειρηνευτικό σχέδιο. «Μπορώ να πω ότι ο πρόεδρος εξακολουθεί να θέτει ως προτεραιότητα της εξωτερικής πολιτικής την εξεύρεση λύσης στον πόλεμο Ουκρανίας–Ρωσίας, ώστε να έχουμε ειρήνη στην Ευρώπη και να σταματήσει η σφαγή αθώων», σημείωσε. Οι αμερικανικές προσπάθειες έχουν συναντήσει εμπόδια από τότε που ο Τραμπ συνάντησε τον Πούτιν στην Αλάσκα τον Αύγουστο. Στη συνέχεια, ο Αμερικανός πρόεδρος επέβαλε κυρώσεις στη ρωσική πετρελαϊκή βιομηχανία, σε μια προσπάθεια να πιέσει τον Πούτιν να διαπραγματευτεί.

Ο Τραμπ είπε τον περασμένο μήνα ότι αναβάλλει το προγραμματισμένο του ραντεβού με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη, επειδή «δεν θέλει να χάσει τον χρόνο του». Την Τετάρτη, ο Ζελένσκι και ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συναντήθηκαν στην Άγκυρα, δηλώνοντας πως παραμένουν προσηλωμένοι στη διαμόρφωση μιας ειρηνικής λύσης.

Τους τελευταίους μήνες, η Ρωσία έχει εντείνει τις συστηματικές επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, βυθίζοντας μεγάλα τμήματα της χώρας στο σκοτάδι. Την Τετάρτη βομβάρδισε αρκετές δυτικές πόλεις, μεταξύ των οποίων το Τερνοπίλ, όπου 26 άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά, σκοτώθηκαν στα σπίτια τους.

Λευκός Οίκος: Πρώτο σχόλιο μετά την παράδοση στον Ζελένσκι - «Μιλάμε και με τους δύο»

Οι Ηνωμένες Πολιτείες «συνομιλούν και με τις δύο πλευρές» για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, την ώρα που Ουάσινγκτον και Κίεβο εξετάζουν έναν νέο ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ που απαιτεί δύσκολες παραχωρήσεις από την Ουκρανία.

Τελευταία τροποποίηση στις 20/11/2025 - 21:53
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