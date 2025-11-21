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Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συγκαλούν έκτακτη σύσκεψη το Σάββατο 22/11 για τις εξελίξεις στην Ουκρανία
Ειδήσεις
23:10 - 21 Νοε 2025

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συγκαλούν έκτακτη σύσκεψη το Σάββατο 22/11 για τις εξελίξεις στην Ουκρανία

Reporter.gr Newsroom
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Σε κλίμα έντονης διπλωματικής κινητικότητας, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συναντηθούν το Σάββατο (22/11) στο Γιοχάνεσμπουργκ, στο περιθώριο της συνόδου της G20, με αποκλειστικό αντικείμενο τις τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ανακοίνωσαν την πρωτοβουλία έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βολόντιμιρ Ζελένσκι.

Σε κοινή ανάρτησή τους στην πλατφόρμα Χ, οι δύο κορυφαίοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ξεκαθάρισαν ότι «τίποτα δεν πρέπει να αποφασιστεί για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία», υπογραμμίζοντας πως η ΕΕ παραμένει ευθυγραμμισμένη με το Κίεβο εν μέσω νέων διεθνών συζητήσεων για πιθανές ειρηνευτικές πρωτοβουλίες.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, από την πλευρά του, ανέφερε ότι ενημέρωσε τους Ευρωπαίους ηγέτες σχετικά με το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τερματισμό του πολέμου, σημειώνοντας ότι η Ουκρανία θέλει πλήρη διαφάνεια σε κάθε πρόταση που μπορεί να επηρεάσει την εδαφική της ακεραιότητα ή τις μελλοντικές της εγγυήσεις ασφάλειας.

Η φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι οι συζητήσεις θα συνεχιστούν και μετά τη G20, με επόμενη στάση την Ανγκόλα, όπου οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συμμετάσχουν στη σύνοδο ΕΕ–Αφρικανικής Ένωσης.

Γκουτέρες: «Ειρήνη μόνο με σεβασμό στη Χάρτα του ΟΗΕ και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας»

Παράλληλα, μια ηχηρή προειδοποίηση εξέπεμψε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος από το Γιοχάνεσμπουργκ υπογράμμισε ότι οποιοδήποτε ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία οφείλει να στηρίζεται στις αρχές του διεθνούς δικαίου.

Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με το υποτιθέμενο αμερικανικό σχέδιο που συζητείται τους τελευταίους μήνες, ο Γκουτέρες σημείωσε ότι το εν λόγω πλάνο «δεν έχει παρουσιαστεί επισήμως από τις ΗΠΑ ή οποιονδήποτε άλλο φορέα».

Ωστόσο, επανέλαβε ότι μια νόμιμη και βιώσιμη ειρηνευτική λύση πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, τα οποία «καθορίζουν με απόλυτη σαφήνεια ότι η εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας πρέπει να γίνεται σεβαστή».

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