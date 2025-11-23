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Η ευρωπαϊκή αντιπρόταση για την Ουκρανία: Εδαφικό μόνο μετά από ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας
Ειδήσεις
14:14 - 23 Νοε 2025

Η ευρωπαϊκή αντιπρόταση για την Ουκρανία: Εδαφικό μόνο μετά από ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας

Reporter.gr Newsroom
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Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας προετοιμάζουν αντιπρόταση στο αμερικανικό σχέδιο 28 σημείων, επιμένοντας ότι οποιεσδήποτε συζητήσεις για εδαφικές ανταλλαγές με τη Ρωσία μπορούν να γίνουν μόνο όταν ο πόλεμος τερματιστεί κατά μήκος της τρέχουσας γραμμής επαφής. 

Οι λεπτομέρειες της αντιπρότασης για το αμερικανικό σχέδιο αναμένεται να παρουσιαστούν σήμερα 24/11 σε συνάντηση στις ΗΠΑ, στην Ελβετία, σύμφωνα με πρόσωπα που έχουν γνώση των συζητήσεων και μίλησαν στο Bloomberg υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Στην ουσία, η ευρωπαϊκή απάντηση ζητά από τις Ηνωμένες Πολιτείες να παρέχουν ισχυρή εγγύηση ασφαλείας, που να αντικατοπτρίζει τη ρήτρα συλλογικής άμυνας του Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ. Επιπλέον, προτείνεται ότι τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας και την αποζημίωση των θυμάτων του πολέμου. Η πρόταση απορρίπτει οποιοδήποτε αίτημα της Μόσχας να παραχωρήσει η Ουκρανία εδάφη υπό τον έλεγχό της.

Επιπλέον, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποζημιωθούν για τις εγγυήσεις που παρέχουν, ενώ τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θα παραμείνουν δεσμευμένα μέχρι η Μόσχα να συμφωνήσει να πληρώσει για τις ζημιές που έχει προκαλέσει. Η σταδιακή άρση των κυρώσεων και η επανένταξη της Ρωσίας στην παγκόσμια οικονομία θα εξαρτηθούν από την πλήρη συμμόρφωσή της με τη συμφωνία.

Η αντιπρόταση της Ευρώπης ανακοινώνεται καθώς οι σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ, της Ουκρανίας και της Ευρώπης αναμένεται να συναντηθούν την Κυριακή στη Γενεύη για να συζητήσουν το αμερικανικό σχέδιο.

Σύμφωνα με τους όρους που πρότειναν οι ΗΠΑ, η Ουκρανία θα έπρεπε να αποσύρει τα στρατεύματά της από τμήματα της ανατολικής περιοχής του Ντονμπάς που δεν έχει καταλάβει πλήρως η Ρωσία. Η περιοχή θα μετατρεπόταν σε ουδέτερη, αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη με διεθνή αναγνώριση ως ρωσική.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, μαζί με μέλη της Ομάδας των Επτά (G7), τον Καναδά και την Ιαπωνία, απέρριψαν την ιδέα ότι τα σύνορα της Ουκρανίας θα πρέπει να περιοριστούν ή ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας θα μπορούσαν να μειωθούν. Στο περιθώριο της Συνόδου της G20 στη Νότια Αφρική, εξέδωσαν κοινή δήλωση επισημαίνοντας ότι μόνο ορισμένα ανώτατα όρια στρατιωτικών δυνάμεων θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης, ενώ η Ουκρανία έχει ήδη δηλώσει ότι χρειάζεται στρατό τουλάχιστον 800.000 στρατιωτών σε καιρό ειρήνης.

Πολλά από τα άλλα μέτρα που προτείνονται από τις ΗΠΑ είναι αποδεκτά από την Ευρώπη, όπως η επιστροφή όλων των ομήρων, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, η δημιουργία προγραμμάτων επανένωσης οικογενειών και ειδικών πρόνοιων για την αντιμετώπιση των δεινών των θυμάτων του πολέμου.

Τέλος, η εφαρμογή οποιασδήποτε συμφωνίας θα παρακολουθείται υπό αμερικανική επίβλεψη και θα εγγυάται η δημιουργία ενός ειρηνευτικού συμβουλίου με πρόεδρο τον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή πρόταση.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/11/2025 - 14:14
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