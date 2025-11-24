Αινιγματική ανάρτηση Τραμπ: Μην πιστεύετε τίποτα για το Ουκρανικό μέχρι να το δείτε

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε με νέα παρέμβαση την Δευτέρα (24/11) σχετικά με μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία για τον πόλεμο στην Ουκρανία, μετά τον έντονο αντίκτυπο που είχε το 28σέλιδο σχέδιό του που δημοσιοποίησε την προηγούμενη εβδομάδα.

Σε ανάρτησή του, ο πρώην πρόεδρος συμβουλεύει τους Αμερικανούς να παραμείνουν επιφυλακτικοί και να μην θεωρούν ότι έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας — τουλάχιστον όχι προς το παρόν. Παράλληλα, αφήνει να εννοηθεί ότι «κάτι θετικό ίσως να εξελίσσεται», υπονοώντας πως διαθέτει πληροφορίες που δεν είναι ευρέως γνωστές στο εσωτερικό ή στη διεθνή κοινότητα.

Η ανάρτηση του Τραμπ:

«Είναι όντως πιθανό να σημειώνεται μεγάλη πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας; Μην το πιστεύετε μέχρι να το δείτε, αλλά κάτι καλό μπορεί να συμβαίνει. Ο Θεός να ευλογεί την Αμερική!»

Μία ημέρα πριν, ο Τραμπ είχε επικρίνει ανοιχτά το Κίεβο και τους Ευρωπαίους ηγέτες για την άρνησή τους να αποδεχθούν το ειρηνευτικό του σχέδιο.