EΕ: Καλή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για μία δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία

Για ουσιαστική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία έκαναν λόγο η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, μετά την άτυπη συνάντηση των ηγετών της Ένωσης, στο περιθώριο της Συνόδου ΕΕ – Αφρικανικής Ένωσης στην Ανγκόλα.

«Υπάρχει σταθερή βάση για να προχωρήσουμε» δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν και τόνισε πως «παρόλο που απομένει ακόμη δουλειά, υπάρχει πλέον μια σταθερή βάση για να προχωρήσουμε. Καθώς προχωρούμε, πρέπει να παραμείνουμε ενωμένοι και να συνεχίσουμε να θέτουμε τα συμφέροντα της Ουκρανίας στο επίκεντρο των προσπαθειών μας. Πρόκειται για την ασφάλεια ολόκληρης της ηπείρου μας, τώρα και στο μέλλον. Η σημερινή συνάντηση στη Λουάντα επιβεβαίωσε ότι είμαστε ενωμένοι στην υποστήριξή μας προς την Ουκρανία».

«Η αποτελεσματική και συντονισμένη ευρωπαϊκή δέσμευση, καθώς και η ισχυρή ευρωπαϊκή παρουσία στη Γενεύη, μας επέτρεψαν να σημειώσουμε καλή πρόοδο στις διαπραγματεύσεις για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία», επισήμανε η πρόεδρος της Κομισιόν.

«Οι βασικές ευρωπαϊκές μας αρχές για το μέλλον είναι οι εξής: η εδαφική ακεραιότητα και η κυριαρχία της Ουκρανίας πρέπει να γίνονται σεβαστές. Μόνο η Ουκρανία, ως κυρίαρχο κράτος, μπορεί να λάβει αποφάσεις σχετικά με τις ένοπλες δυνάμεις της· η επιλογή του μέλλοντός της βρίσκεται αποκλειστικά στα δικά της χέρια. Θέλω επίσης να υπογραμμίσω τον κεντρικό ρόλο της Ευρώπης στο μέλλον της χώρας. Αύριο θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τους εταίρους μας από τον Συνασπισμό των Προθύμων. Τέλος, σήμερα έθιξα ξανά το ζήτημα των απαχθέντων και αγνοουμένων παιδιών της Ουκρανίας. Κάθε ένα από αυτά πρέπει να επιστρέψει στο σπίτι του. Χάρηκα που είδα ότι αυτό το θέμα βρήκε απήχηση στους ηγέτες», δήλωσε.

Από την πλευρά του, ο Αντόνιο Κόστα εστίασε στο γεγονός ότι «η ΕΕ έχει δεσμευτεί να συνεχίσει να παρέχει στον Πρόεδρο Ζελένσκι όλη την υποστήριξη που χρειάζεται: διπλωματική, στρατιωτική και οικονομική» και πρόσθεσε ότι «η ΕΕ δεσμεύεται να υλοποιήσει την οικονομική υποστήριξη στην Ουκρανία», ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου.

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τόνισε ότι η ΕΕ χαιρετίζει τις «εποικοδομητικές» συζητήσεις και την πρόοδο που επιτεύχθηκε στη Γενεύη, μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας και εξήρε τις προσπάθειες του Προέδρου Ζελένσκι και του Προέδρου Τραμπ και των αντιπροσωπειών τους εκεί. Σημείωσε, ωστόσο, ότι «είναι σαφές ότι τα ζητήματα που αφορούν άμεσα την ΕΕ, όπως οι κυρώσεις, η διεύρυνση ή τα ακινητοποιημένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, απαιτούν την πλήρη συμμετοχή και λήψη αποφάσεων από την ΕΕ».

«Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε αυτή τη διαδικασία συνεργαζόμενοι στενά με την ΕΕ και σε στενό συντονισμό με την Ουκρανία, τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ», είπε ο Α. Κόστα και πρόσθεσε ότι «αυτό που έχει σημασία τώρα είναι να προχωρήσουμε ως εταίροι, ενωμένοι προς τον κοινό μας στόχο», που είναι ο τερματισμός του πολέμου και η διασφάλιση μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης για την Ουκρανία. «Η ειρήνη δεν μπορεί να είναι μια προσωρινή εκεχειρία, πρέπει να είναι μια λύση με διάρκεια», δήλωσε.