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Γεωργιάδης - Γκιλφόιλ: Συνεργασία Ελλάδας - ΗΠΑ για την ενίσχυση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην υγεία
Υγεία
15:47 - 24 Νοε 2025

Γεωργιάδης - Γκιλφόιλ: Συνεργασία Ελλάδας - ΗΠΑ για την ενίσχυση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην υγεία

Reporter.gr Newsroom
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Σε μια κίνηση που σηματοδοτεί την ψηφιακή αναβάθμιση του ελληνικού συστήματος υγείας, το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε τη Δευτέρα (24/11) νέα στρατηγική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την ενσωμάτωση προηγμένων εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης  στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. 

Στη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο, παρευρέθηκε και η Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διμερούς συνεργασίας.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης παρουσίασε την έναρξη του «Ψηφιακού Βοηθού Πολίτη», ενός νέου εργαλείου Τεχνητής Νοημοσύνης που στοχεύει στη διευκόλυνση της επικοινωνίας των πολιτών με τις υπηρεσίες υγείας. Το σύστημα έρχεται να πλαισιώσει τον «Ψηφιακό Βοηθό Ιατρού», ο οποίος βρίσκεται ήδη σε λειτουργία, αποτελώντας το πρώτο βήμα για τη συστηματική αξιοποίηση της Τ.Ν. στο ΕΣΥ.

Ο Ψηφιακός Βοηθός θα προσφέρει στους πολίτες προσωποποιημένη και ασφαλή πρόσβαση στα δεδομένα τους, στις συνταγές, στα ραντεβού, στις προληπτικές εξετάσεις και στους εμβολιασμούς τους.

Ο υπουργός Υγείας τόνισε για τον Ψηφιακό Βοηθό ότι δε θα αντικαθιστά τον γιατρό, καθώς εάν προκύπτει πρόβλημα υγείας, το ψηφιακό σύστημα θα παραπέμπει αμέσως τον πολίτη σε γιατρό.

Στο επίκεντρο των ανακοινώσεων βρέθηκε και η συμφωνία με μεγάλη αμερικανική τεχνολογική εταιρεία, η οποία θα εγκαταστήσει εξειδικευμένα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών των δημόσιων νοσοκομείων. Σύμφωνα με το υπουργείο, η εφαρμογή αυτή θα ενισχύσει την ταχύτητα και την ακρίβεια της διαλογής ασθενών, μειώνοντας τους χρόνους αναμονής και βελτιώνοντας τη συνολική ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών υγείας.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί καταλυτικό εργαλείο για το μέλλον της Υγείας και η Ελλάδα θέλει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της αλλαγής», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης. Με τις νέες αυτές κινήσεις, το υπουργείο επιδιώκει να δημιουργήσει ένα ΕΣΥ πιο αποτελεσματικό, πιο γρήγορο και περισσότερο προσαρμοσμένο στις ανάγκες του πολίτη.

Η επίσκεψη της Αμερικανίδας πρέσβης και η επίσημη επιβεβαίωση της συνεργασίας με τις ΗΠΑ αποτελούν ένδειξη ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός της υγείας εξελίσσεται σε προτεραιότητα που ξεπερνά τα εθνικά σύνορα, ανοίγοντας τον δρόμο για περαιτέρω διεθνείς συνεργασίες και τεχνολογική καινοτομία.

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