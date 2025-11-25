Μυστικές συνομιλίες των ΗΠΑ με Ρωσία και Ουκρανία στο Αμπού Ντάμπι

Κατά τους FT, ο Ντ. Ντρίσκολ και οι Ρώσοι ξεκίνησαν συνομιλίες τη Δευτέρα το βράδυ, σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο και δύο άτομα που γνωρίζουν τη συνάντηση. Οι συζητήσεις είχαν προγραμματιστεί να συνεχιστούν σήμερα, Τρίτη.

Η σύνθεση της ρωσικής αντιπροσωπείας δεν είναι ακόμη σαφής. Ωστόσο, ο κ. Ντρίσκολ αναμενόταν να συναντηθεί με τον Κίριλο Μπουντάνοφ, επικεφαλής της κεντρικής διεύθυνσης πληροφοριών (GUR) του ουκρανικού υπουργείου Αμυνας, σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν την κατάσταση.

Οι συνομιλίες στα ΗΑΕ έρχονται ύστερα από ημέρες συναντήσεων υψηλής σημασίας στο Κίεβο και στη Γενεύη, κατά τις οποίες ο κ. Ντρίσκολ παρέδωσε το αμφιλεγόμενο ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων της κυβέρνησης Τραμπ στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.