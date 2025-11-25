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Μυστικές συνομιλίες των ΗΠΑ με Ρωσία και Ουκρανία στο Αμπού Ντάμπι
Ειδήσεις
09:33 - 25 Νοε 2025

Μυστικές συνομιλίες των ΗΠΑ με Ρωσία και Ουκρανία στο Αμπού Ντάμπι

Reporter.gr Newsroom
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Μετά την αποκάλυψη του σχεδίου των 19 σημείων, οι Financial Times αποκαλύπτουν μυστικές συναντήσεις ΗΠΑ - Ουκρανίας - Ρωσίας στο Άμπου Ντάμπι.

Η βρετανική εφημερίδα μεταδίδει πως βρίσκονται σε εξέλιξη μυστικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών αξιωματούχων στο Αμπου Ντάμπι υπό την αιγίδα της Ουάσιγκτον.

Στο Αμπου Ντάμπι βρίσκεται ο Αμερικανός υπουργός αρμόδιος για θέματα Στρατού Νταν Ντρίσκολ και σύμφωνα με το δημοσίευμα έχει συνομιλίες με τον επικεφαλής των στρατιωτικών πληροφοριών της Ουκρανίας και με μια ρωσική αντιπροσωπεία.

Κατά τους FT, ο Ντ. Ντρίσκολ και οι Ρώσοι ξεκίνησαν συνομιλίες τη Δευτέρα το βράδυ, σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο και δύο άτομα που γνωρίζουν τη συνάντηση. Οι συζητήσεις είχαν προγραμματιστεί να συνεχιστούν σήμερα, Τρίτη.

Η σύνθεση της ρωσικής αντιπροσωπείας δεν είναι ακόμη σαφής. Ωστόσο, ο κ. Ντρίσκολ αναμενόταν να συναντηθεί με τον Κίριλο Μπουντάνοφ, επικεφαλής της κεντρικής διεύθυνσης πληροφοριών (GUR) του ουκρανικού υπουργείου Αμυνας, σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν την κατάσταση.

Οι συνομιλίες στα ΗΑΕ έρχονται ύστερα από ημέρες συναντήσεων υψηλής σημασίας στο Κίεβο και στη Γενεύη, κατά τις οποίες ο κ. Ντρίσκολ παρέδωσε το αμφιλεγόμενο ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων της κυβέρνησης Τραμπ στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Υστερα από πολύωρες συνομιλίες, οι αξιωματούχοι των δύο χωρών κατέληξαν σε μια νέα ειρηνευτική συμφωνία 19 σημείων, κάπως πιο ευνοϊκή για το Κίεβο. Ωστόσο, άφηναν τα πιο πολιτικά ευαίσθητα στοιχεία να αποφασιστούν από τους προέδρους των χωρών, σύμφωνα με τον πρώτο αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας, Σεργκέι Κισλίτσια.

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