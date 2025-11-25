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Πιερρακάκης - Βίλντερμπεργκ: Αντάλλαξαν απόψεις και εμπειρίες για την ψηφιακή διακυβέρνηση
Πολιτική
09:11 - 25 Νοε 2025

Πιερρακάκης - Βίλντερμπεργκ: Αντάλλαξαν απόψεις και εμπειρίες για την ψηφιακή διακυβέρνηση

Reporter.gr Newsroom
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Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κυριάκος Πιερρακάκης συναντήθηκε χθες (24/11) στο Βερολίνο με τον Ομοσπονδιακό Υπουργό Ψηφιοποίησης και Κρατικού Εκσυγχρονισμού της Γερμανίας Karsten Wildberger. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις προοπτικές εμβάθυνσης της συνεργασίας Ελλάδας–Γερμανίας στους τομείς της ψηφιακής διακυβέρνησης, της φορολογικής ψηφιοποίησης και της απλοποίησης κρίσιμων διοικητικών διαδικασιών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Πιερρακάκης παρουσίασε την ελληνική εμπειρία του ψηφιακού μετασχηματισμού , μια μεταρρυθμιστική διαδρομή που άλλαξε τον τρόπο λειτουργίας του κράτους και βελτίωσε ουσιαστικά την καθημερινότητα πολιτών και επιχειρήσεων. Με τη δημιουργία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα, οι ψηφιακές δράσεις για πρώτη φορά απέκτησαν κεντρικό σχεδιασμό, στρατηγική συνέχεια και κοινό τεχνολογικό υπόβαθρο. Το αποτέλεσμα ήταν η ραγδαία ανάπτυξη χιλιάδων ψηφιακών υπηρεσιών στο gov.gr, η ενοποίηση κρίσιμων πληροφοριακών συστημάτων, η μείωση της γραφειοκρατίας και η εγκαθίδρυση νέων προτύπων διαφάνειας και αποτελεσματικότητας.

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η επιτυχία αυτή δεν ήταν απλώς προϊόν τεχνολογικών επιλογών, αλλά κρίσιμων πολιτικών αποφάσεων για τον ανασχεδιασμό διαδικασιών, την άρση γραφειοκρατικών εμποδίων και τη θεμελίωση μιας πραγματικά διαλειτουργικής Δημόσιας Διοίκησης.

Ο κ. Wildberger εξέφρασε ενδιαφέρον για τις ελληνικές καλές πρακτικές, καθώς το νέο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Ψηφιοποίησης και Κρατικού Εκσυγχρονισμού ξεκινά τώρα την αποστολή του στη Γερμανία. Οι δύο πλευρές συζήτησαν πώς η ελληνική εμπειρία μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο οδηγό, τόσο σε τεχνολογικό όσο και σε θεσμικό επίπεδο.

Παράλληλα, εξετάστηκαν συγκεκριμένοι τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος: η προώθηση διαλειτουργικών ψηφιακών υποδομών, η ψηφιοποίηση φορολογικών υπηρεσιών και η απλούστευση διοικητικών διαδικασιών με επίκεντρο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Οι δύο Υπουργοί συμφώνησαν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους το αμέσως επόμενο διάστημα, εξετάζοντας τρόπους αξιοποίησης της ελληνικής εμπειρίας στην κοινή προσπάθεια για την μετάβαση στην ψηφιακή εποχή.

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